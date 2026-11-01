Entre la pantalla y el papel

El Bergman ignoto

En 1954, la película que había asombrado al crítico uruguayo pasó sin pena ni gloria por el Festival de Venecia y no despertó el interés de los críticos del resto de Europa ni de Estados Unidos. Recién en 1956, Bergman obtuvo su primera distinción fuera de Suecia. Por Sonrisas de una noche de verano, un ignoto director para los franceses ganaba el premio a la mejor comedia del Festival de Cannes. Eso impulsó a su productor a filmar una película que había quedado cajoneada: El séptimo sello. Al año siguiente, cuando la presentaron en Cannes, los críticos quedaron desorientados. Esperaban una obra similar a la del comediógrafo que habían galardonado. Todavía no comprendían lo que Alsina Thevenet había advertido en el otro extremo del mundo: Bergman era un director múltiple, cuya genialidad abarcaba los más diversos géneros. El séptimo sello terminaría por consagrarlo como uno de los realizadores más trascendentes de la historia del cine.