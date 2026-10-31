GP de México: Hamilton logró la pole, Russell fue segundo y Colapinto largará 12°

18:12 hs

Bandera roja en México: Alonso se quejó por la orden de Aston Martin

Fernando Alonso protagonizó un momento de tensión durante la clasificación del GP de México. Desde Aston Martin le ordenaron detener su monoplaza, pero el español cuestionó la decisión por radio: “No tengo ningún daño, ¿por qué tengo que parar?”. Aunque advirtió que estaba cerca de la entrada a boxes, el equipo insistió en que detuviera el auto. El vehículo quedó en una zona que obligó a interrumpir la sesión con bandera roja.