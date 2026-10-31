GP de México: Hamilton logró la pole, Russell fue segundo y Colapinto largará 12°

Hamilton y Russell copan la primera fila y complican a Antonelli
Lewis Hamilton y George Russell largarán desde la primera fila del GP de México y buscarán impedir la consagración anticipada de Kimi Antonelli. Ambos son los únicos pilotos que todavía conservan posibilidades matemáticas de evitar que el italiano se quede con el título mundial este fin de semana.
Hamilton se pone primero y desplaza a Leclerc en la lucha por la pole
Lewis Hamilton marcó un tiempo de 1:16.514 y se ubicó al frente de la Q3 del GP de México. El británico superó a su compañero de Ferrari, Charles Leclerc, quien logró el mejor registro en el último sector, pero perdió tiempo en los anteriores y quedó a 119 milésimas.
Gasly se ubica sexto y supera a los Racing Bulls en la Q3
Pierre Gasly tuvo un buen comienzo en la última tanda de clasificación del GP de México. El piloto de Alpine se ubicó sexto, a 677 milésimas del líder Charles Leclerc, y superó los tiempos de Kimi Antonelli, Liam Lawson y Arvid Lindblad. Por su parte, Isack Hadjar regresó a boxes sin registrar un tiempo válido tras exceder los límites de la pista en la curva 13.
Leclerc marca el ritmo en la Q3 y busca la pole en México
Charles Leclerc se ubicó al frente de la Q3 del GP de México con un tiempo de 1:16.647, superando por 422 milésimas a su compañero de Ferrari, Lewis Hamilton. Los dos pilotos de la escudería italiana fueron los primeros en completar sus vueltas rápidas en la última tanda de clasificación.
Inicio de la Q3
Los seis pilotos eliminados en la Q2 del GP de México
11°: Nico Hülkenberg (Audi)
12°: Franco Colapinto (Alpine)
13°: Oscar Piastri (McLaren)
14°: Gabriel Bortoleto (Audi)
15°: Oliver Bearman (Haas)
16°: Carlos Sainz (Williams)
Colapinto quedó eliminado en la Q2 del GP de México
Franco Colapinto quedó eliminado en la segunda tanda de clasificación del GP de México. El argentino mejoró su registro y marcó un tiempo de 1:17.640, pero no le alcanzó para avanzar a la Q3. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, logró una vuelta de 1:17.278 y se ubicó noveno, dentro de los diez mejores.
Colapinto va por una última vuelta para intentar meterse en la Q3
Franco Colapinto comenzó una nueva vuelta rápida en la Q2 del GP de México, cuando restan apenas tres minutos para el cierre de la sesión. El argentino cayó al puesto 14 y necesita mejorar su registro para ingresar entre los diez mejores y avanzar a la Q3.
Piastri queda afuera de la Q3
Colapinto y Gasly, fuera del top 10 a cinco minutos del final
A falta de cinco minutos para el cierre de la Q2 del GP de México, los dos pilotos de Alpine están en zona de eliminación. Pierre Gasly ocupa el puesto 11 y Franco Colapinto se ubica 14°. Mientras tanto, Max Verstappen lidera la sesión y Lewis Hamilton todavía no registró un tiempo. Los Alpine deberán mejorar sus marcas para intentar avanzar a la Q3.
Colapinto queda fuera del top 10 y busca mejorar en la Q2
Franco Colapinto marcó un tiempo de 1:18.269 en la Q2 del GP de México y se mantiene fuera de los diez mejores, en una zona media donde las diferencias son muy ajustadas. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, se ubica noveno con un registro de 1:17.882. El argentino necesita mejorar su vuelta para intentar avanzar a la Q3.
Verstappen supera a Leclerc y lidera la Q2 en México
Max Verstappen marcó un tiempo de 1:16.876 y se ubicó al frente de la Q2 del GP de México, superando el registro de Charles Leclerc. El piloto de Ferrari salió a buscar una nueva vuelta rápida, aunque perdió tres décimas en el segundo sector. Por ahora, el neerlandés marca el ritmo de la clasificación.
Leclerc marca el mejor tiempo del fin de semana y Colapinto sale a pista
Charles Leclerc se ubicó primero en la Q2 del GP de México con un tiempo de 1:16.944, el mejor registro del fin de semana hasta el momento. Mientras tanto, Lewis Hamilton debió abortar su vuelta tras exceder los límites de la pista en la curva 13. Con nueve minutos por delante, Franco Colapinto y Pierre Gasly salieron a pista para buscar sus primeros tiempos de la sesión.
Alpine espera para salir a pista en la Q2
Franco Colapinto y Pierre Gasly todavía no salieron a pista en la segunda tanda de clasificación del GP de México. Alpine apuesta a una mejora en las condiciones del trazado antes de enviar a sus pilotos. Mientras tanto, los principales equipos ya comenzaron sus vueltas rápidas, con Lando Norris y Oscar Piastri entre los primeros en marcar tiempos.
Inicio de la Q2
Un minuto para el inicio de la Q2
Los seis pilotos eliminados en la Q1 del GP de México
17°: Alex Albon (Williams)
18°: Fernando Alonso (Aston Martin)
19°: Ryo Hirakawa (Haas)
20°: Lance Stroll (Aston Martin)
21°: Sergio Pérez (Cadillac)
22°: Valtteri Bottas (Cadillac)
Hamilton lidera la Q1 y Ferrari domina
Lewis Hamilton marcó un tiempo de 1:17.341 y se ubicó al frente de la clasificación del GP de México, superando por 191 milésimas a su compañero Charles Leclerc. Los McLaren ocupan el tercer y cuarto puesto, a tres décimas de la punta, mientras que Kimi Antonelli marcha quinto. Por su parte, Franco Colapinto y Pierre Gasly volvieron a salir a pista para intentar mejorar sus registros.
Lawson escala al cuarto puesto en la Q1
Liam Lawson mejoró su registro en la clasificación del GP de México y saltó al cuarto lugar con una vuelta de 1:18.107. El piloto de Racing Bulls se mete entre los más rápidos de la sesión.
Leclerc marca el ritmo y se acerca a la pole en México
Charles Leclerc se ubicó al frente de la Q1 del GP de México con un tiempo de 1:17.532, superando por 662 milésimas a Pierre Gasly, quien regresó a boxes. Lando Norris y Max Verstappen completan momentáneamente los tres primeros puestos de la clasificación.
Buen comienzo de Alpine: Gasly lidera y Colapinto se ubica quinto
Pierre Gasly y Franco Colapinto comenzaron con buenos registros en la Q1 del GP de México. El francés marcó 1:18.194 y se ubicó momentáneamente primero, mientras que el argentino registró 1:18.517 y llegó a ocupar el tercer puesto. Sin embargo, tras las vueltas de los pilotos de Audi, Colapinto cayó a la quinta posición.
La frustración de Fernando Alonso
Frustration for Fernando! He throws his hands up in despair as he is asked to stopped his car on track #F1 #MexicoGP https://t.co/6spZ9ouxob— Formula 1 (@F1) October 31, 2026
Se reanuda la sesión
Bandera roja en México: Alonso se quejó por la orden de Aston Martin
Fernando Alonso protagonizó un momento de tensión durante la clasificación del GP de México. Desde Aston Martin le ordenaron detener su monoplaza, pero el español cuestionó la decisión por radio: “No tengo ningún daño, ¿por qué tengo que parar?”. Aunque advirtió que estaba cerca de la entrada a boxes, el equipo insistió en que detuviera el auto. El vehículo quedó en una zona que obligó a interrumpir la sesión con bandera roja.
Bandera rojo: Fernando Alonso abandona la sesión
Cinco equipos abren la clasificación del GP de México
La clasificación comenzó con diez pilotos en pista, representantes de cinco escuderías. Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto (Audi), Ollie Bearman y Ryo Hirakawa (Haas), Carlos Sainz y Alex Albon (Williams), Fernando Alonso y Lance Stroll (Aston Martin), y Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez (Cadillac) fueron los primeros en salir a buscar sus tiempos.
Bandera verde, empezó la Q1
En 10 minutos inicia la clasificación
Colapinto terminó 12° y superó a Gasly en la última práctica
Franco Colapinto cerró la tercera práctica libre del GP de México en el puesto 12, a 1,052 segundos de Lando Norris, que lideró la sesión por apenas una milésima sobre Kimi Antonelli. El argentino completó 30 vueltas, mostró una mejora respecto del viernes y superó por 18 milésimas a su compañero Pierre Gasly, que finalizó 13°. Además, protagonizó un momento de tensión con Ollie Bearman, aunque logró evitar el contacto.
Final de la última práctica libre en México
Norris supera a Antonelli por una milésima y Colapinto marcha 12°
A dos minutos del final de la tercera práctica libre del GP de México, Lando Norris se ubicó primero tras superar por apenas una milésima a Kimi Antonelli. Charles Leclerc completa los tres mejores tiempos. Mientras tanto, Franco Colapinto ocupa el puesto 12 y regresó a pista para intentar mejorar su registro en los últimos minutos de la sesión.
Colapinto ingresa a boxes
Colapinto sale con neumáticos blandos para mejorar su tiempo
Franco Colapinto volvió a pista con neumáticos blandos, el compuesto utilizado para buscar los mejores registros en clasificación. El argentino intentará mejorar su posición en la tercera práctica libre del GP de México. Mientras tanto, Kimi Antonelli marcó un tiempo de 1:17.601 y se mantiene como la referencia de la sesión.
Colapinto escala al noveno puesto
Franco Colapinto mejoró su registro en la tercera práctica libre del GP de México y escaló hasta el noveno puesto con un tiempo de 1:18.652, a un segundo del líder, Kimi Antonelli. El argentino mostró buenas sensaciones al volante de su Alpine y se lo transmitió a su ingeniero Stuart Barlow por radio: “Me siento muy cómodo”.
Colapinto mejora su tiempo y se mete en el top 10
Franco Colapinto logró mejorar su registro con neumáticos medios y se ubicó entre los diez mejores de la tercera práctica libre del GP de México. El argentino quedó a 1,034 segundos del líder y superó por 57 milésimas a su compañero Pierre Gasly, que cayó al puesto 11.
Ferrari domina la práctica y Colapinto se mantiene 12°
Charles Leclerc y Lewis Hamilton se ubican al frente de la tercera práctica libre del GP de México, mientras los equipos comienzan a simular vueltas de clasificación. Franco Colapinto marcha 11°, a 1,2 segundos del monegasco y a una décima y media de su compañero Pierre Gasly, que ocupa el octavo puesto.
Colapinto marcha 12° a mitad de la tercera práctica
Mercedes domina la práctica y Colapinto vuelve a pista
Kimi Antonelli marcó un tiempo de 1:18.754 y se ubicó al frente de la tercera práctica libre del GP de México, seguido por su compañero George Russell, en un momentáneo 1-2 de Mercedes. Mientras los tiempos comienzan a bajar, Franco Colapinto ocupa el décimo puesto y vuelve a salir a pista para intentar mejorar su registro.
Gasly lidera la práctica mientras los equipos principales salen a pista
Pierre Gasly se ubicó al frente de la tercera práctica libre del GP de México con un tiempo de 1:19.304, utilizando neumáticos medios. Franco Colapinto, a ocho décimas de su compañero de Alpine, regresó a boxes. Mientras tanto, Kimi Antonelli comenzó su vuelta rápida y todavía se espera la salida de los pilotos de Ferrari y Red Bull.
Hülkenberg lidera los primeros tiempos y Colapinto marcha tercero
Nico Hülkenberg, de Audi, encabeza la tercera práctica libre del GP de México con un registro de 1:20.572, utilizando neumáticos blandos. Detrás se ubican los dos Alpine, con Pierre Gasly segundo y Franco Colapinto tercero. El argentino marcó 1:20.982, a una décima y media de su compañero. Ambos pilotos de Alpine giraron con neumáticos medios.
Colapinto, entre los pocos pilotos que salieron a pista
Franco Colapinto comenzó a girar en la tercera práctica libre del GP de México y es uno de los pocos pilotos que salieron al circuito en los primeros minutos. Alpine puso en pista a sus dos representantes, al igual que Audi. Haas también decidió enviar a Ryo Hirakawa, quien busca sumar kilómetros y ganar confianza tras reemplazar inesperadamente a Esteban Ocon.
Empezó la última práctica libre en México
Lo que tenés que saber
Franco Colapinto cerró el viernes con un 16° puesto en la segunda práctica libre del GP de México, a 1,305 segundos de Charles Leclerc, el más rápido de la jornada. En diálogo con ESPN Argentina, el piloto de Alpine reconoció que todavía necesita mejorar algunos aspectos de su rendimiento. "No tan mal. Creo que hay mucho por mejorar", aseguró.
El argentino identificó uno de sus principales problemas en el sector del estadio. "Perdí mucho en una curva en la parte del estadio, así que tengo mucho por ganar ahí", explicó. Sin embargo, destacó las sensaciones positivas en las tandas largas: "Creo que el long run iba bien". Este sábado buscará aprovechar la última práctica para ajustar el auto antes de la clasificación.