Fórmula 1 EN VIVO: Colapinto superó a Gasly y se prepara para la clasificación en Méxicco

Colapinto terminó 12° y superó a Gasly en la última práctica
Franco Colapinto cerró la tercera práctica libre del GP de México en el puesto 12, a 1,052 segundos de Lando Norris, que lideró la sesión por apenas una milésima sobre Kimi Antonelli. El argentino completó 30 vueltas, mostró una mejora respecto del viernes y superó por 18 milésimas a su compañero Pierre Gasly, que finalizó 13°. Además, protagonizó un momento de tensión con Ollie Bearman, aunque logró evitar el contacto.
Final de la última práctica libre en México
Norris supera a Antonelli por una milésima y Colapinto marcha 12°
A dos minutos del final de la tercera práctica libre del GP de México, Lando Norris se ubicó primero tras superar por apenas una milésima a Kimi Antonelli. Charles Leclerc completa los tres mejores tiempos. Mientras tanto, Franco Colapinto ocupa el puesto 12 y regresó a pista para intentar mejorar su registro en los últimos minutos de la sesión.
Colapinto ingresa a boxes
Colapinto sale con neumáticos blandos para mejorar su tiempo
Franco Colapinto volvió a pista con neumáticos blandos, el compuesto utilizado para buscar los mejores registros en clasificación. El argentino intentará mejorar su posición en la tercera práctica libre del GP de México. Mientras tanto, Kimi Antonelli marcó un tiempo de 1:17.601 y se mantiene como la referencia de la sesión.
Colapinto escala al noveno puesto
Franco Colapinto mejoró su registro en la tercera práctica libre del GP de México y escaló hasta el noveno puesto con un tiempo de 1:18.652, a un segundo del líder, Kimi Antonelli. El argentino mostró buenas sensaciones al volante de su Alpine y se lo transmitió a su ingeniero Stuart Barlow por radio: “Me siento muy cómodo”.
Colapinto mejora su tiempo y se mete en el top 10
Franco Colapinto logró mejorar su registro con neumáticos medios y se ubicó entre los diez mejores de la tercera práctica libre del GP de México. El argentino quedó a 1,034 segundos del líder y superó por 57 milésimas a su compañero Pierre Gasly, que cayó al puesto 11.
Ferrari domina la práctica y Colapinto se mantiene 12°
Charles Leclerc y Lewis Hamilton se ubican al frente de la tercera práctica libre del GP de México, mientras los equipos comienzan a simular vueltas de clasificación. Franco Colapinto marcha 11°, a 1,2 segundos del monegasco y a una décima y media de su compañero Pierre Gasly, que ocupa el octavo puesto.
Colapinto marcha 12° a mitad de la tercera práctica
Mercedes domina la práctica y Colapinto vuelve a pista
Kimi Antonelli marcó un tiempo de 1:18.754 y se ubicó al frente de la tercera práctica libre del GP de México, seguido por su compañero George Russell, en un momentáneo 1-2 de Mercedes. Mientras los tiempos comienzan a bajar, Franco Colapinto ocupa el décimo puesto y vuelve a salir a pista para intentar mejorar su registro.
Gasly lidera la práctica mientras los equipos principales salen a pista
Pierre Gasly se ubicó al frente de la tercera práctica libre del GP de México con un tiempo de 1:19.304, utilizando neumáticos medios. Franco Colapinto, a ocho décimas de su compañero de Alpine, regresó a boxes. Mientras tanto, Kimi Antonelli comenzó su vuelta rápida y todavía se espera la salida de los pilotos de Ferrari y Red Bull.
Hülkenberg lidera los primeros tiempos y Colapinto marcha tercero
Nico Hülkenberg, de Audi, encabeza la tercera práctica libre del GP de México con un registro de 1:20.572, utilizando neumáticos blandos. Detrás se ubican los dos Alpine, con Pierre Gasly segundo y Franco Colapinto tercero. El argentino marcó 1:20.982, a una décima y media de su compañero. Ambos pilotos de Alpine giraron con neumáticos medios.
Colapinto, entre los pocos pilotos que salieron a pista
Franco Colapinto comenzó a girar en la tercera práctica libre del GP de México y es uno de los pocos pilotos que salieron al circuito en los primeros minutos. Alpine puso en pista a sus dos representantes, al igual que Audi. Haas también decidió enviar a Ryo Hirakawa, quien busca sumar kilómetros y ganar confianza tras reemplazar inesperadamente a Esteban Ocon.
Empezó la última práctica libre en México
Lo que tenés que saber
Franco Colapinto cerró el viernes con un 16° puesto en la segunda práctica libre del GP de México, a 1,305 segundos de Charles Leclerc, el más rápido de la jornada. En diálogo con ESPN Argentina, el piloto de Alpine reconoció que todavía necesita mejorar algunos aspectos de su rendimiento. "No tan mal. Creo que hay mucho por mejorar", aseguró.
El argentino identificó uno de sus principales problemas en el sector del estadio. "Perdí mucho en una curva en la parte del estadio, así que tengo mucho por ganar ahí", explicó. Sin embargo, destacó las sensaciones positivas en las tandas largas: "Creo que el long run iba bien". Este sábado buscará aprovechar la última práctica para ajustar el auto antes de la clasificación.