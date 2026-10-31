Fórmula 1 EN VIVO: Colapinto superó a Gasly y se prepara para la clasificación en Méxicco

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto cerró el viernes con un 16° puesto en la segunda práctica libre del GP de México, a 1,305 segundos de Charles Leclerc, el más rápido de la jornada. En diálogo con ESPN Argentina, el piloto de Alpine reconoció que todavía necesita mejorar algunos aspectos de su rendimiento. "No tan mal. Creo que hay mucho por mejorar", aseguró.

El argentino identificó uno de sus principales problemas en el sector del estadio. "Perdí mucho en una curva en la parte del estadio, así que tengo mucho por ganar ahí", explicó. Sin embargo, destacó las sensaciones positivas en las tandas largas: "Creo que el long run iba bien". Este sábado buscará aprovechar la última práctica para ajustar el auto antes de la clasificación.