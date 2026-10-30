GP de México de Fórmula 1, EN VIVO: Colapinto no estará en la FP1 y debutará en la segunda sesión

Diez escuderías de Fórmula 1 cederán uno de sus monoplazas a pilotos novatos
Rookies taking part in Free Practice 1 at the Mexico City Grand Prix #FIA #F1 #MexicoGP https://t.co/HVC6yT10Yq— FIA (@fia) October 29, 2026
Cómo es el circuito del GP de México: altura, velocidad y un desafío para los pilotos
El Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en Ciudad de México, es uno de los circuitos más exigentes de la Fórmula 1. Situado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, presenta un desafío particular para los equipos debido a la menor densidad del aire, que afecta la aerodinámica y la refrigeración de los monoplazas. El trazado tiene una extensión de 4,304 kilómetros, una recta principal de aproximadamente 1,2 kilómetros y el emblemático sector del Foro Sol, donde miles de fanáticos acompañan el paso de los pilotos.
Lo que tenés que saber
La Fórmula 1 comienza su actividad en el Gran Premio de México 2026, correspondiente a la 21ª fecha del campeonato. Franco Colapinto buscará recuperarse de su abandono en Estados Unidos, aunque deberá esperar hasta la segunda práctica libre para salir a pista.
El argentino no participará de la FP1, ya que Alpine le cederá su monoplaza al italiano Gabriele Minì para cumplir con las exigencias reglamentarias de la FIA. Colapinto comenzará a girar a las 19 (hora argentina), cuando se dispute la segunda sesión de entrenamientos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
La primera práctica comenzará a las 15.30. Toda la actividad podrá seguirse por Fox Sports y Disney+ Premium.