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GP de México de Fórmula 1, EN VIVO: Colapinto no estará en la FP1 y debutará en la segunda sesión

Franco Colapinto eligió un look con el que acaparó las miradas en su llegada al Gran Premio de México de Fórmula 1 (Foto: La Nación/Redes Sociales)
Franco Colapinto eligió un look con el que acaparó las miradas en su llegada al Gran Premio de México de Fórmula 1 (Foto: La Nación/Redes Sociales)

El piloto argentino comenzará su actividad este viernes en la segunda práctica libre del Gran Premio de México, después de ceder su Alpine al italiano Gabriele Minì durante la primera sesión.

Por Redacción Deportes Hace 1 Hs
13:56 hs

Diez escuderías de Fórmula 1 cederán uno de sus monoplazas a pilotos novatos

13:52 hs

Cómo es el circuito del GP de México: altura, velocidad y un desafío para los pilotos

El Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en Ciudad de México, es uno de los circuitos más exigentes de la Fórmula 1. Situado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, presenta un desafío particular para los equipos debido a la menor densidad del aire, que afecta la aerodinámica y la refrigeración de los monoplazas. El trazado tiene una extensión de 4,304 kilómetros, una recta principal de aproximadamente 1,2 kilómetros y el emblemático sector del Foro Sol, donde miles de fanáticos acompañan el paso de los pilotos. 

Lo que tenés que saber

La Fórmula 1 comienza su actividad en el Gran Premio de México 2026, correspondiente a la 21ª fecha del campeonato. Franco Colapinto buscará recuperarse de su abandono en Estados Unidos, aunque deberá esperar hasta la segunda práctica libre para salir a pista.

El argentino no participará de la FP1, ya que Alpine le cederá su monoplaza al italiano Gabriele Minì para cumplir con las exigencias reglamentarias de la FIA. Colapinto comenzará a girar a las 19 (hora argentina), cuando se dispute la segunda sesión de entrenamientos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La primera práctica comenzará a las 15.30. Toda la actividad podrá seguirse por Fox Sports y Disney+ Premium. 

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