GP de México de Fórmula 1, EN VIVO: Colapinto no estará en la FP1 y debutará en la segunda sesión

Lo que tenés que saber

La Fórmula 1 comienza su actividad en el Gran Premio de México 2026, correspondiente a la 21ª fecha del campeonato. Franco Colapinto buscará recuperarse de su abandono en Estados Unidos, aunque deberá esperar hasta la segunda práctica libre para salir a pista.

El argentino no participará de la FP1, ya que Alpine le cederá su monoplaza al italiano Gabriele Minì para cumplir con las exigencias reglamentarias de la FIA. Colapinto comenzará a girar a las 19 (hora argentina), cuando se dispute la segunda sesión de entrenamientos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La primera práctica comenzará a las 15.30. Toda la actividad podrá seguirse por Fox Sports y Disney+ Premium.