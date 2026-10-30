GP de México de F1, EN VIVO: Franco Colapinto sale a pista en la segunda práctica libre

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Cómo es el circuito del GP de México: altura, velocidad y un desafío para los pilotos

El Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en Ciudad de México, es uno de los circuitos más exigentes de la Fórmula 1. Situado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, presenta un desafío particular para los equipos debido a la menor densidad del aire, que afecta la aerodinámica y la refrigeración de los monoplazas. El trazado tiene una extensión de 4,304 kilómetros, una recta principal de aproximadamente 1,2 kilómetros y el emblemático sector del Foro Sol, donde miles de fanáticos acompañan el paso de los pilotos.