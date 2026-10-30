GP de México de F1, EN VIVO: Franco Colapinto sale a pista en la segunda práctica libre

Colapinto continúa mejorando
El argentino registró una vuelta de 1:19.268 y, aunque se ubica en el 15° puesto de la clasificación, muestra una evolución constante en su rendimiento.
Antonelli volvió a meterse entre los dos primeros
Kimi Antonelli volvió a ubicarse en el segundo puesto de la clasificación. Registró un tiempo de 1:18.559, tres décimas por detrás de Charles Leclerc, quien se mantiene al frente. Por su parte, Franco Colapinto se encuentra en la 17° posición. El piloto argentino marcó un registro de 1:20.095 en la sesión.
Mejora
A los primeros 10 minutos de la segunda práctica libre en México, Charles Leclerc se colocó en lo más alto de la clasificación. El piloto de Ferrari marcó un tiempo de 1:18.257 y se convirtió en el líder de la sesión. Por su parte, Franco Colapinto logró mejorar su registro inicial con una vuelta de 1:21.124, que lo ubicó en el puesto 17°.
Primer tiempo para Colapinto
Franco Colapinto registró un tiempo de 1:23.521 en su primera vuelta durante la segunda práctica libre (FP2). El piloto argentino quedó a más de cuatro segundos de los primeros puestos en esta tanda.
¡Arrancó la segunda práctica libre del Gran Premio de México!
Franco Colapinto y Pierre Gasly fueron los primeros en abandonar la calle de boxes. Ambos pilotos de Alpine iniciaron sus pruebas en el trazado mexicano con neumáticos medios, en busca de ajustar el rendimiento de sus autos.
Todo listo para la segunda práctica: Colapinto saldrá a pista a las 19
Tras finalizar la primera práctica libre del GP de México, los equipos se preparan para la segunda sesión de entrenamientos, que comenzará a las 19 (hora argentina). Franco Colapinto volverá a subirse a su Alpine después de cederle el monoplaza al italiano Gabriele Minì durante la FP1. El argentino tendrá su primer contacto con el circuito mexicano y buscará avanzar en la puesta a punto del auto de cara a la clasificación del sábado.
Minì quedó 14° y Gasly sexto
Gabriele Minì, al volante del Alpine de Franco Colapinto, se ubica en el puesto 14 con un tiempo de 1:19.946 en la primera práctica libre del GP de México. Por su parte, su compañero Pierre Gasly marcha sexto, con un registro de 1:19.210.
Se terminó la sesión
Slater vuelve a pista tras problemas en su Audi
Se reanuda la actividad en el GP de México. El británico Freddie Slater, que reemplaza a Gabriel Bortoleto en Audi, regresa a pista después de permanecer varios minutos en boxes por fallas en su monoplaza. El joven piloto había completado seis vueltas, pero todavía no había registrado tiempos.
Crawford se queda detenido
VIRTUAL SAFETY CAR Jak Crawford is told to stop his Aston Martin out on track - he comes to a halt at Turn 1 #F1 #MexicoGP https://t.co/M3IjVs66Jm— Formula 1 (@F1) October 30, 2026
Leclerc lidera la primera práctica en México
Charles Leclerc marca el ritmo de la primera práctica libre del GP de México con un tiempo de 1:18.128 a bordo de su Ferrari. Detrás del monegasco se ubican Kimi Antonelli, con 1:18.787, y Lewis Hamilton, con 1:19.137, quienes completan los tres mejores registros de la sesión hasta el momento.
Gasly mejora su tiempo y se ubica cuarto
Pierre Gasly marcó un tiempo de 1:19.210 y escaló hasta el cuarto puesto en la primera práctica libre del GP de México. El piloto de Alpine mejoró su registro tras salir a pista con neumáticos blandos (rojos).
Gasly se mete en el top 10 tras un poco más de 30 minutos de práctica
Otra mejora de Gabriele Mini, 1:21.488
Minì completó sus primeras vueltas con Alpine
Gabriele Minì, al volante del Alpine de Franco Colapinto, completó dos giros con neumáticos duros y regresó a boxes sin registrar tiempos. Por su parte, Pierre Gasly acumuló seis vueltas con el mismo compuesto y marcó un tiempo de 1:22.056 como su mejor registro.
Bandera verde para la práctica libre 1
Colapinto y Mini se saludaron antes de la primera práctica
En instantes empieza el GP de México
Diez escuderías de Fórmula 1 cederán uno de sus monoplazas a pilotos novatos
Rookies taking part in Free Practice 1 at the Mexico City Grand Prix #FIA #F1 #MexicoGP https://t.co/HVC6yT10Yq— FIA (@fia) October 29, 2026
Cómo es el circuito del GP de México: altura, velocidad y un desafío para los pilotos
El Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en Ciudad de México, es uno de los circuitos más exigentes de la Fórmula 1. Situado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, presenta un desafío particular para los equipos debido a la menor densidad del aire, que afecta la aerodinámica y la refrigeración de los monoplazas. El trazado tiene una extensión de 4,304 kilómetros, una recta principal de aproximadamente 1,2 kilómetros y el emblemático sector del Foro Sol, donde miles de fanáticos acompañan el paso de los pilotos.
Lo que tenés que saber
La Fórmula 1 comienza su actividad en el Gran Premio de México 2026, correspondiente a la 21ª fecha del campeonato. Franco Colapinto buscará recuperarse de su abandono en Estados Unidos, aunque deberá esperar hasta la segunda práctica libre para salir a pista.
El argentino no participará de la FP1, ya que Alpine le cederá su monoplaza al italiano Gabriele Minì para cumplir con las exigencias reglamentarias de la FIA. Colapinto comenzará a girar a las 19 (hora argentina), cuando se dispute la segunda sesión de entrenamientos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
La primera práctica comenzará a las 15.30. Toda la actividad podrá seguirse por Fox Sports y Disney+ Premium.