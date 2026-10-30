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GP de México de F1, EN VIVO: Colapinto se prepara para salir a pista en la segunda práctica libre

Franco Colapinto eligió un look con el que acaparó las miradas en su llegada al Gran Premio de México de Fórmula 1 (Foto: La Nación/Redes Sociales)
Franco Colapinto eligió un look con el que acaparó las miradas en su llegada al Gran Premio de México de Fórmula 1 (Foto: La Nación/Redes Sociales)

El piloto argentino volverá a subirse a su Alpine a las 19, después de cederle el monoplaza al italiano Gabriele Minì durante la primera sesión. Seguí el minuto a minuto, los tiempos y todas las novedades del Gran Premio de México de Fórmula 1.

Por Redacción Deportes Hace 1 Hs
16:33 hs

Todo listo para la segunda práctica: Colapinto saldrá a pista a las 19

Tras finalizar la primera práctica libre del GP de México, los equipos se preparan para la segunda sesión de entrenamientos, que comenzará a las 19 (hora argentina). Franco Colapinto volverá a subirse a su Alpine después de cederle el monoplaza al italiano Gabriele Minì durante la FP1. El argentino tendrá su primer contacto con el circuito mexicano y buscará avanzar en la puesta a punto del auto de cara a la clasificación del sábado.

16:32 hs

Minì quedó 14° y Gasly sexto

Gabriele Minì, al volante del Alpine de Franco Colapinto, se ubica en el puesto 14 con un tiempo de 1:19.946 en la primera práctica libre del GP de México. Por su parte, su compañero Pierre Gasly marcha sexto, con un registro de 1:19.210. 

16:31 hs

Se terminó la sesión

16:23 hs

Slater vuelve a pista tras problemas en su Audi

Se reanuda la actividad en el GP de México. El británico Freddie Slater, que reemplaza a Gabriel Bortoleto en Audi, regresa a pista después de permanecer varios minutos en boxes por fallas en su monoplaza. El joven piloto había completado seis vueltas, pero todavía no había registrado tiempos. 

16:19 hs

Crawford se queda detenido

16:14 hs

Leclerc lidera la primera práctica en México

Charles Leclerc marca el ritmo de la primera práctica libre del GP de México con un tiempo de 1:18.128 a bordo de su Ferrari. Detrás del monegasco se ubican Kimi Antonelli, con 1:18.787, y Lewis Hamilton, con 1:19.137, quienes completan los tres mejores registros de la sesión hasta el momento. 

16:06 hs

Gasly mejora su tiempo y se ubica cuarto

Pierre Gasly marcó un tiempo de 1:19.210 y escaló hasta el cuarto puesto en la primera práctica libre del GP de México. El piloto de Alpine mejoró su registro tras salir a pista con neumáticos blandos (rojos). 

15:55 hs

Gasly se mete en el top 10 tras un poco más de 30 minutos de práctica

15:54 hs

Otra mejora de Gabriele Mini, 1:21.488

15:49 hs

Minì completó sus primeras vueltas con Alpine

Gabriele Minì, al volante del Alpine de Franco Colapinto, completó dos giros con neumáticos duros y regresó a boxes sin registrar tiempos. Por su parte, Pierre Gasly acumuló seis vueltas con el mismo compuesto y marcó un tiempo de 1:22.056 como su mejor registro. 

15:33 hs

Bandera verde para la práctica libre 1

15:28 hs

Colapinto y Mini se saludaron antes de la primera práctica

Colapinto y Mini se saludaron antes de la primera práctica
15:23 hs

En instantes empieza el GP de México

13:56 hs

Diez escuderías de Fórmula 1 cederán uno de sus monoplazas a pilotos novatos

13:52 hs

Cómo es el circuito del GP de México: altura, velocidad y un desafío para los pilotos

El Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en Ciudad de México, es uno de los circuitos más exigentes de la Fórmula 1. Situado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, presenta un desafío particular para los equipos debido a la menor densidad del aire, que afecta la aerodinámica y la refrigeración de los monoplazas. El trazado tiene una extensión de 4,304 kilómetros, una recta principal de aproximadamente 1,2 kilómetros y el emblemático sector del Foro Sol, donde miles de fanáticos acompañan el paso de los pilotos. 

Lo que tenés que saber

La Fórmula 1 comienza su actividad en el Gran Premio de México 2026, correspondiente a la 21ª fecha del campeonato. Franco Colapinto buscará recuperarse de su abandono en Estados Unidos, aunque deberá esperar hasta la segunda práctica libre para salir a pista.

El argentino no participará de la FP1, ya que Alpine le cederá su monoplaza al italiano Gabriele Minì para cumplir con las exigencias reglamentarias de la FIA. Colapinto comenzará a girar a las 19 (hora argentina), cuando se dispute la segunda sesión de entrenamientos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La primera práctica comenzará a las 15.30. Toda la actividad podrá seguirse por Fox Sports y Disney+ Premium. 

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