Con un cabezazo de Rivero, River le ganó 1-0 a Racing y llega entonado al Superclásico ante Boca

El “Millonario” fue superior y pudo liquidarlo antes. Lucas Beltrán se movió por todo el frente de ataque, y Cambeses le negó un gol en el arranque y un mano a mano a Correa en el complemento. Al cierre del primer tiempo, además, Correa empujó un rebote para el 2-0, pero el VAR lo anuló por una posición adelantada en la jugada previa.