Con un cabezazo de Rivero, River le ganó 1-0 a Racing y llega entonado al Superclásico ante Boca
Resumen para apurados
- River venció 1-0 a Racing en el Monumental por la fecha 14 del Clausura, gracias a un gol de cabeza de Lautaro Rivero a los 33 minutos del primer tiempo.
- El equipo de Leonardo Ponzio dominó el encuentro, pero sufrió la lesión muscular de Aníbal Moreno. Racing, con DT interino, generó escaso peligro y sigue en baja.
- Con este triunfo, el 'Millonario' escaló al cuarto puesto con 23 puntos y llega entonado al Superclásico ante Boca, aunque condicionado por bajas sensibles en el mediocampo.
River llegará con confianza al Superclásico. Con un cabezazo de Lautaro Rivero a los 33 minutos, el equipo de Leonardo Ponzio le ganó 1-0 a Racing en el Monumental, por la fecha 14 de la Zona B del Clausura, y escaló al cuarto puesto con 23 puntos.
La jugada nació por la izquierda. Ángel Correa ganó la pelota y lanzó un centro preciso, y Rivero se anticipó a su marcador en el segundo palo para vencer a Facundo Cambeses. Fue el primer gol de cabeza de River en el torneo y un desahogo para el defensor de 22 años, que venía con pocos minutos.
El “Millonario” fue superior y pudo liquidarlo antes. Lucas Beltrán se movió por todo el frente de ataque, y Cambeses le negó un gol en el arranque y un mano a mano a Correa en el complemento. Al cierre del primer tiempo, además, Correa empujó un rebote para el 2-0, pero el VAR lo anuló por una posición adelantada en la jugada previa.
Una preocupación para el Superclásico
El triunfo dejó una mala noticia. Aníbal Moreno salió a los 16 minutos por una molestia en la pierna derecha, fue reemplazado por el juvenil Lucas Silva y quedaría afuera del duelo ante Boca, una baja que se suma a la de Fausto Vera. En el complemento, además, River desperdició varios contraataques para cerrar el resultado.
Racing, con Sebastián “Chirola” Romero como entrenador interino, casi no inquietó a Santiago Beltrán, que respondió ante Tomás Conechny y Gastón Lodico. La “Academia” suma apenas dos triunfos en los últimos siete partidos del Clausura y quedó 13° en la Zona B, con 12 puntos. Su próximo rival será Aldosivi, en Avellaneda.
Para River, en cambio, el próximo examen será el más exigente: visitará a Boca en la Bombonera por la fecha 15. Bajo la conducción de Ponzio suma cinco victorias, un empate y una derrota. Desde un palco, Marcelo Gallardo siguió el partido junto a su hijo Matías.