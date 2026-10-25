La reacción de Alpine al abandono de Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos

La tarde en el Circuito de las Américas había empezado con otro tono. Colapinto largó 21° por la sanción de diez puestos que recibió por el cambio de la electrónica de control, salió con neumáticos duros y en las primeras vueltas superó a Valtteri Bottas y a Sergio Pérez, ambos de Cadillac. Después protagonizó un duelo intenso con Carlos Sainz (Williams): lo pasó en la primera curva en la vuelta 10, pero el español recuperó la posición.