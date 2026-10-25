¿Lo heredó de Lionel? mirá el gol de Mateo Messi para el título de la Sub-12 de Inter Miami

Fue una semana de viajes, premios y emociones para Lionel Messi, pero el cierre llegó en casa. De regreso en Florida, el capitán presenció la final de la Legends Cup que disputó la Sub-12 de Inter Miami y vio cómo su hijo Mateo Messi convertía un gol en la goleada 4-0 ante Atlético Fortaleza, que les dio el título a las “Garzas”.