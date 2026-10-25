DeportesFútbol

¿Lo heredó de Lionel? mirá el gol de Mateo Messi para el título de la Sub-12 de Inter Miami

Con un toque de primera, el hijo del astro argentino cerró la goleada 4-0 en la final de la Legends Cup.

GRITO. Mateo Messi (izquierda) celebra junto a un compañero en la final de la Legends Cup.
GRITO. Mateo Messi (izquierda) celebra junto a un compañero en la final de la Legends Cup.
Por Redacción Deportes Hace 7 Min

Fue una semana de viajes, premios y emociones para Lionel Messi, pero el cierre llegó en casa. De regreso en Florida, el capitán presenció la final de la Legends Cup que disputó la Sub-12 de Inter Miami y vio cómo su hijo Mateo Messi convertía un gol en la goleada 4-0 ante Atlético Fortaleza, que les dio el título a las “Garzas”.

El hijo del medio de Lionel y Antonela Roccuzzo, de 11 años, marcó el cuarto y último tanto del partido con un toque sutil de primera, con la pierna derecha. Después, se fundió en un festejo con sus compañeros, mientras sus padres, recién llegados de Oviedo y Nueva York, disfrutaban del momento.

La academia de Inter Miami difundió en sus redes el video del gol y las imágenes de la celebración. El talento, en este caso, viene de familia: Thiago, el hijo mayor del capitán, también se forma en las inferiores del club.

Una semana a toda velocidad

La agenda de Messi fue intensa en los últimos días. El viernes recibió en el Teatro Campoamor de Oviedo el Premio Princesa de Asturias de los Deportes y se convirtió en el primer deportista argentino en obtenerlo. Después de la gala, viajó a Nueva York para sumarse al plantel.

El sábado, ingresó a los 11 minutos del segundo tiempo en la derrota 2-0 de Inter Miami ante New York Red Bulls por la MLS. Un gol en contra de Casemiro, a los 7 minutos, y otro de Emil Forsberg, en el cierre, sellaron el resultado.

La semana todavía no terminó. Este lunes, desde las 17 de la Argentina, se entregará en Londres el Balón de Oro, y Messi figura entre los 30 nominados al premio que ya ganó en ocho oportunidades. Su regreso a Miami, sin embargo, hace pensar que no estará presente en la gala.

Temas Lionel MessiSelección Argentina de fútbolMajor League SoccerInter Miami
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Video: Lionel Messi recibió el premio Princesa de Asturias de los Deportes en España

Video: Lionel Messi recibió el premio Princesa de Asturias de los Deportes en España

La princesa Leonor recibió a Messi en Oviedo: el saludo antes de la gala del Princesa de Asturias

La princesa Leonor recibió a Messi en Oviedo: el saludo antes de la gala del Princesa de Asturias

Lionel Scaloni renovaría con la selección argentina hasta 2030: cuándo se anunciaría el acuerdo

Lionel Scaloni renovaría con la selección argentina hasta 2030: cuándo se anunciaría el acuerdo

Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes: el reconocimiento que emocionó a su familia

Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes: el reconocimiento que emocionó a su familia

Costa Rica confirmó a Bryan Ruiz como DT: será el entrenador del rival de la Selección en Córdoba

Costa Rica confirmó a Bryan Ruiz como DT: será el entrenador del rival de la Selección en Córdoba

Lo más popular
“Buscando rivales a papá”
1

“Buscando rivales a papá”

Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano
2

Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano

Firmé la Reparación Histórica: ¿todavía puedo iniciar un juicio contra Anses?
3

Firmé la Reparación Histórica: ¿todavía puedo iniciar un juicio contra Anses?

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán
4

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán

Malvinas: Milei celebró un supuesto respaldo israelí, pero la embajada lo desmintió
5

Malvinas: Milei celebró un supuesto respaldo israelí, pero la embajada lo desmintió

Ranking notas premium
La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco
1

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco

“Buscando rivales a papá”
2

“Buscando rivales a papá”

Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano
3

Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán
4

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección
5

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección

Más Noticias
Les preguntaron en vivo por la China Suárez y no se callaron nada: la explosiva frase de los hijos de Wanda Nara

Les preguntaron en vivo por la China Suárez y no se callaron nada: la explosiva frase de los hijos de Wanda Nara

Vivieron 27 años en un terreno de la madre, construyeron una casa y deberán irse: cobrarán $21 millones

Vivieron 27 años en un terreno de la madre, construyeron una casa y deberán irse: cobrarán $21 millones

Independiente-Boca, River-Racing y Real Madrid-Barcelona: los partidos que no te podés perder este domingo

Independiente-Boca, River-Racing y Real Madrid-Barcelona: los partidos que no te podés perder este domingo

Colapinto en la Fórmula 1: hora y dónde ver en vivo la carrera del GP de Estados Unidos

Colapinto en la Fórmula 1: hora y dónde ver en vivo la carrera del GP de Estados Unidos

Malvinas: Milei celebró un supuesto respaldo israelí, pero la embajada lo desmintió

Malvinas: Milei celebró un supuesto respaldo israelí, pero la embajada lo desmintió

“Buscando rivales a papá”

“Buscando rivales a papá”

Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano

Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán

Comentarios