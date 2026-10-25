¿Lo heredó de Lionel? mirá el gol de Mateo Messi para el título de la Sub-12 de Inter Miami

Fue una semana de viajes, premios y emociones para Lionel Messi, pero el cierre llegó en casa. De regreso en Florida, el capitán presenció la final de la Legends Cup que disputó la Sub-12 de Inter Miami y vio cómo su hijo Mateo Messi convertía un gol en la goleada 4-0 ante Atlético Fortaleza, que les dio el título a las “Garzas”.
El hijo del medio de Lionel y Antonela Roccuzzo, de 11 años, marcó el cuarto y último tanto del partido con un toque sutil de primera, con la pierna derecha. Después, se fundió en un festejo con sus compañeros, mientras sus padres, recién llegados de Oviedo y Nueva York, disfrutaban del momento.
La academia de Inter Miami difundió en sus redes el video del gol y las imágenes de la celebración. El talento, en este caso, viene de familia: Thiago, el hijo mayor del capitán, también se forma en las inferiores del club.
El gol de Mateo Messi con Inter Miami. SÃ, de derecha. â¤ï¸ð¦ð· https://t.co/YPaOfWmwW7— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 25, 2026
Una semana a toda velocidad
La agenda de Messi fue intensa en los últimos días. El viernes recibió en el Teatro Campoamor de Oviedo el Premio Princesa de Asturias de los Deportes y se convirtió en el primer deportista argentino en obtenerlo. Después de la gala, viajó a Nueva York para sumarse al plantel.
El sábado, ingresó a los 11 minutos del segundo tiempo en la derrota 2-0 de Inter Miami ante New York Red Bulls por la MLS. Un gol en contra de Casemiro, a los 7 minutos, y otro de Emil Forsberg, en el cierre, sellaron el resultado.
La semana todavía no terminó. Este lunes, desde las 17 de la Argentina, se entregará en Londres el Balón de Oro, y Messi figura entre los 30 nominados al premio que ya ganó en ocho oportunidades. Su regreso a Miami, sin embargo, hace pensar que no estará presente en la gala.