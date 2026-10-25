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Seguí EN VIVO a Franco Colapinto en el Gran Premio de Austin

Colapinto, en el GP de Estados Unidos.
Colapinto, en el GP de Estados Unidos.

El piloto largó 21º por una penalización a Alpine

Por Redacción Deportes Hace 4 Min
17:45 hs

Antonelli entra en boxes y Verstappen queda primero

17:41 hs

Colapinto avanza al puesto 14

El argentino ganó posiciones tras las paradas en boxes de Sainz y otros pilotos, y se ubica 14°, a unos siete segundos de Bortoleto. Mientras tanto, Verstappen recuperó terreno y marcha tercero, detrás de Antonelli, que lidera con comodidad, y Hadjar. Russell ocupa el cuarto lugar, seguido por las Ferrari de Leclerc y Hamilton.

17:38 hs

Colapinto reportó un golpe con un objeto en la largada

“Le pegué a algo otra vez”, advirtió el piloto argentino por radio durante la largada del Gran Premio de Estados Unidos. Según informó, su monoplaza impactó contra un fragmento desprendido de otro auto. 

17:35 hs

Antonelli lidera y Colapinto avanza al puesto 16

Antonelli mantiene un ritmo sostenido al frente de la carrera, seguido por Hadjar y Verstappen. Mientras tanto, Franco Colapinto continúa recuperando posiciones y ya se ubica 16° en el clasificador. 

17:32 hs

Colapinto gana una posición

El piloto argentino avanzó un puesto en el clasificador luego de que Oliver Bearman ingresara a boxes para cambiar sus neumáticos. 

17:32 hs

Verstappen fue el primero en pasar por boxes

El piloto de Red Bull realizó su primera parada en boxes y reemplazó los neumáticos blandos por otro juego del mismo compuesto. 

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto tiene que afrontar una carrera de remontada en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine completó una clasificación con altibajos en el Circuito de las Américas, en Austin, donde consiguió avanzar a la Q2, pero no logró meterse entre los 10 mejores. 

La carrera comienza hoy a las 17. Los fanáticos pueden seguir la actividad de la Fórmula 1 través de Fox Sports y Disney+ Premium. 

Temas Fórmula 1Estados UnidosFranco ColapintoAlpine
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