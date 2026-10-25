Seguí EN VIVO a Franco Colapinto en el Gran Premio de Austin

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto tiene que afrontar una carrera de remontada en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine completó una clasificación con altibajos en el Circuito de las Américas, en Austin, donde consiguió avanzar a la Q2, pero no logró meterse entre los 10 mejores.

La carrera comienza hoy a las 17. Los fanáticos pueden seguir la actividad de la Fórmula 1 través de Fox Sports y Disney+ Premium.