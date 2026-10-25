F1: Antonelli se impuso en Austin y Colapinto abandonó tras sufrir problemas en su Alpine

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Colapinto, entre los problemas de Alpine y una racha que necesita cortar

El resultado de Austin volvió a dejar en evidencia las dificultades que atraviesa Franco Colapinto para transformar los momentos de buen rendimiento en resultados concretos. El argentino consiguió avanzar siete posiciones desde el fondo de la grilla y mostró algunos pasajes de ritmo competitivo, pero las limitaciones del Alpine en el tráfico y los daños provocados por el contacto con Lindblad terminaron por frustrar cualquier posibilidad de recuperación. La estrategia de extender el uso de neumáticos duros buscaba compensar la penalización de largada, aunque tampoco alcanzó para cambiar el desarrollo de la carrera. Mientras Gasly consiguió sumar un punto, Colapinto acumuló su tercer abandono en cuatro Grandes Premios. Más allá del incidente puntual, el desafío para el argentino será encontrar continuidad en un tramo de la temporada en el que cada oportunidad de completar vueltas y evaluar el rendimiento del auto adquiere mayor importancia. México aparece como una revancha inmediata, pero también como una nueva prueba para cortar una secuencia de resultados adversos.