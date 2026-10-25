F1: Antonelli se impuso en Austin y Colapinto abandonó tras sufrir problemas en su Alpine
Colapinto, entre los problemas de Alpine y una racha que necesita cortar
El resultado de Austin volvió a dejar en evidencia las dificultades que atraviesa Franco Colapinto para transformar los momentos de buen rendimiento en resultados concretos. El argentino consiguió avanzar siete posiciones desde el fondo de la grilla y mostró algunos pasajes de ritmo competitivo, pero las limitaciones del Alpine en el tráfico y los daños provocados por el contacto con Lindblad terminaron por frustrar cualquier posibilidad de recuperación. La estrategia de extender el uso de neumáticos duros buscaba compensar la penalización de largada, aunque tampoco alcanzó para cambiar el desarrollo de la carrera. Mientras Gasly consiguió sumar un punto, Colapinto acumuló su tercer abandono en cuatro Grandes Premios. Más allá del incidente puntual, el desafío para el argentino será encontrar continuidad en un tramo de la temporada en el que cada oportunidad de completar vueltas y evaluar el rendimiento del auto adquiere mayor importancia. México aparece como una revancha inmediata, pero también como una nueva prueba para cortar una secuencia de resultados adversos.
Antonelli ganó el GP de Estados Unidos y sueña con el título mundial
El piloto italiano de Mercedes se quedó con la victoria en el Circuito de las Américas tras dominar buena parte de la carrera. Con este triunfo, suma puntos fundamentales en la lucha por el campeonato mundial de Fórmula 1.
Hamilton superó a Norris y avanzó al cuarto puesto
El piloto británico de Ferrari logró adelantar al McLaren de Lando Norris y escaló a la cuarta posición. Ahora gira detrás de Verstappen, Leclerc y Antonelli, que se mantiene al frente de la carrerra.
Bottas abandonó el GP de Estados Unidos
Leclerc supera a Verstappen y Hamilton se acerca a Norris
Con un gran ritmo y neumáticos duros, Leclerc adelantó sin dificultades a Verstappen y escaló al segundo puesto. Mientras tanto, Hamilton se acerca a Norris y ya está a poco más de dos segundos del piloto de McLaren, en una pelea que promete emociones en las últimas vueltas.
La charla de Colapinto con su equipo tras el toque de Lindblad
“DOBLÓ HACIA MÍ”. Así reaccionó @FranColapinto por radio luego del toque con Lindblad durante el Gran Premio de Estados Unidos. El argentino debió abandonar la competencia. #F1 #Formula1 #USGP #Colapinto https://t.co/mVIZx1jL8n— Carburando (@CarburandoTV) October 25, 2026
Antonelli domina y se intensifica la pelea por el segundo puesto
Con el italiano firme en la punta, Norris y Verstappen protagonizan la principal disputa de la carrera. El neerlandés presiona cada vez más al piloto de McLaren, mientras que Leclerc, dueño de la vuelta más rápida, recorta distancias y amenaza con sumarse a la lucha por el segundo lugar.
¿Qué necesita Antonelli para consagrarse campeón mundial de Fórmula 1 en Estados Unidos?
El italiano de Mercedes tiene su primera oportunidad de conquistar el título en Austin. Para lograrlo, necesita ganar el Gran Premio de Estados Unidos, que George Russell termine noveno o peor y que Lewis Hamilton finalice quinto o más atrás. Si se cumple esa combinación de resultados, Antonelli se convertirá, con 20 años, en el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula 1, superando el récord de Sebastian Vettel.
El posteo de Alpine tras el abandono de Colapinto
No! Franco pulls into the garage. His #USGP is over— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 25, 2026
Colapinto abandonó el GP de Estados Unidos por problemas en su auto
El piloto argentino quedó fuera de competencia después de sufrir el desprendimiento de una pieza de su monoplaza. El incidente podría haberse producido por un contacto con Lindblad, aunque no se difundieron imágenes de la maniobra ni se abrió una investigación oficial.
Colapinto vuelve a boxes tras apenas cinco vueltas con neumáticos blandos
El piloto argentino realizó una nueva parada en boxes después de completar solo cinco giros con el compuesto blando. La estrategia de Alpine vuelve a modificarse en una carrera complicada para Colapinto.
Antonelli recupera la punta
El italiano superó a Leclerc con una buena maniobra y volvió a liderar la carrera, escoltado por los dos pilotos de Ferrari. Verstappen cayó al quinto puesto tras su segunda parada en boxes.
Colapinto vuelve a pista con neumáticos blandos y cae al puesto 19
El piloto argentino regresó a la pista con un nuevo juego de neumáticos blandos y quedó ubicado en la 19° posición. Ahora buscará recuperar terreno en la segunda mitad de la carrera.
Colapinto reporta un desprendimiento en su auto
El piloto argentino sufrió el desprendimiento de una pieza de su monoplaza en plena carrera. Tras advertir la situación, quedó a la espera de instrucciones de su equipo para continuar en pista.
Antonelli entra en boxes y Verstappen queda primero
Colapinto avanza al puesto 14
El argentino ganó posiciones tras las paradas en boxes de Sainz y otros pilotos, y se ubica 14°, a unos siete segundos de Bortoleto. Mientras tanto, Verstappen recuperó terreno y marcha tercero, detrás de Antonelli, que lidera con comodidad, y Hadjar. Russell ocupa el cuarto lugar, seguido por las Ferrari de Leclerc y Hamilton.
Colapinto reportó un golpe con un objeto en la largada
“Le pegué a algo otra vez”, advirtió el piloto argentino por radio durante la largada del Gran Premio de Estados Unidos. Según informó, su monoplaza impactó contra un fragmento desprendido de otro auto.
"LE PEGUÉ A ALGO OTRA VEZ" En la largada del GP de los Estados Unidos, @francolapinto reportó que golpeó un pedazo de otro monoplaza. #Colapinto #USGP https://t.co/Rkgexu8dhK— Carburando (@CarburandoTV) October 25, 2026
Antonelli lidera y Colapinto avanza al puesto 16
Antonelli mantiene un ritmo sostenido al frente de la carrera, seguido por Hadjar y Verstappen. Mientras tanto, Franco Colapinto continúa recuperando posiciones y ya se ubica 16° en el clasificador.
Colapinto gana una posición
El piloto argentino avanzó un puesto en el clasificador luego de que Oliver Bearman ingresara a boxes para cambiar sus neumáticos.
Verstappen fue el primero en pasar por boxes
El piloto de Red Bull realizó su primera parada en boxes y reemplazó los neumáticos blandos por otro juego del mismo compuesto.
Lo que tenés que saber
Franco Colapinto tiene que afrontar una carrera de remontada en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine completó una clasificación con altibajos en el Circuito de las Américas, en Austin, donde consiguió avanzar a la Q2, pero no logró meterse entre los 10 mejores.
La carrera comienza hoy a las 17. Los fanáticos pueden seguir la actividad de la Fórmula 1 través de Fox Sports y Disney+ Premium.