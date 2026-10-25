Sol Pérez le preguntó a Elina Costantini por el “agua de tanga” y la modelo respondió con ironía
La esposa de Eduardo Costantini enfrentó en PH: Podemos Hablar los rumores sobre el origen de su relación. Con humor, lanzó una frase inesperada y hasta imaginó cómo podría convertir las versiones sobre su romance en un negocio.
Resumen para apurados
- En PH Podemos Hablar por Telefe, Elina Costantini desestimó con humor ante Sol Pérez los rumores sobre el uso de un supuesto ritual para enamorar a su esposo, Eduardo Costantini.
- Pérez le consultó por el mito del 'agua de tanga' surgido en redes; la modelo ironizó sobre la capacidad intelectual de su marido y bromeó con haberlo aplicado con Elon Musk.
- Frente al constante interés por su relación con 44 años de diferencia, la modelo propuso crear un reality o novela con fines benéficos para capitalizar la repercusión mediática.
Elina Costantini protagonizó un divertido intercambio con Sol Pérez en PH: Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe. Durante la charla, la modelo tuvo que responder una pregunta directa sobre el “agua de tanga”, una supuesta práctica a la que algunos atribuyen el enamoramiento de su esposo, el empresario Eduardo Costantini.
Todo comenzó cuando Pérez mencionó los comentarios que circulan sobre la pareja y las distintas versiones acerca de cómo comenzó su historia de amor. Entre las especulaciones, la panelista hizo referencia a supuestos rituales y otras teorías que suelen aparecer en las redes sociales.
Lejos de esquivar el tema, Elina escuchó la consulta y respondió con una mezcla de sorpresa e ironía.
Qué dijo Elina Costantini sobre el “agua de tanga”
Durante la conversación, Sol Pérez fue directamente al punto y mencionó el rumor que vincula el enamoramiento del empresario con el supuesto ritual. “Como a él se lo ve tan enamorado, mucha gente dice: ‘No, lo que pasa es que hizo agua de tanga’”, planteó.
La respuesta de Costantini no tardó en llegar. Primero, manifestó que no sabía de qué le estaban hablando. Luego, cuestionó la idea de que una práctica de ese tipo pudiera explicar los sentimientos de su marido.
“¿Creen que con la cabeza que tiene mi marido se puede enamorar así?”, retrucó, en una frase que provocó risas durante el intercambio.
Pero la modelo no se quedó ahí. También recurrió a una comparación inesperada para seguir el juego y poner en perspectiva la supuesta eficacia del ritual.
“A veces yo digo: ‘Estoy completamente enamorada de Eduardo, pero si yo tuviera esa capacidad, lo hago con, no sé, Elon Musk’”, comentó.
Pérez acompañó la broma y cerró el momento con otra ocurrencia: “Si funciona, todo el mundo te pide la receta”.
Elina Costantini habló de su historia de amor con Eduardo
Más allá de la anécdota televisiva, la conversación volvió a poner el foco en la relación entre Elina y Eduardo Costantini, una pareja que suele despertar interés público por su vida privada y la diferencia de edad de 44 años que existe entre ambos.
La modelo también se refirió a la exposición que rodea su vínculo y señaló que, en ocasiones, las versiones sobre su vida personal reciben más atención que sus propios proyectos.
En ese sentido, mencionó la muestra dedicada a Frida Kahlo en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), una de las iniciativas culturales vinculadas al empresario.
La propuesta de Elina Costantini para llevar su historia a la pantalla
En otro tramo de la charla, Costantini sorprendió al dejar abierta la posibilidad de convertir el interés que genera su relación en un proyecto audiovisual.
“En algún momento voy a hacer una novela o un reality y todo lo que vayamos ganando, lo vamos a donar”, anunció.
La idea apareció como una forma de aprovechar, con humor, la repercusión que tienen las versiones sobre su romance. Por ahora, no se conocieron detalles sobre un eventual programa ni una fecha para su realización.