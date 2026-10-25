Sol Pérez le preguntó a Elina Costantini por el “agua de tanga” y la modelo respondió con ironía

Elina Costantini protagonizó un divertido intercambio con Sol Pérez en PH: Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe. Durante la charla, la modelo tuvo que responder una pregunta directa sobre el “agua de tanga”, una supuesta práctica a la que algunos atribuyen el enamoramiento de su esposo, el empresario Eduardo Costantini.