Murió Marcelo Trepat, el actor de Montaña rusa, a los 62 años: la despedida de Georgina Barbarossa

El actor Marcelo Trepat murió a los 62 años y su fallecimiento generó muestras de dolor en el ambiente artístico argentino. Reconocido por su participación en la novela Montaña rusa y por su trayectoria en el teatro musical, el intérprete fue despedido por su amiga Georgina Barbarossa, quien compartió fotografías de distintos momentos de su relación y le dedicó un mensaje en Instagram.