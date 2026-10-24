Murió Marcelo Trepat, el actor de Montaña rusa, a los 62 años: la despedida de Georgina Barbarossa
La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó el fallecimiento del intérprete, que también trabajó en Los simuladores, teatro musical y producciones junto a Les Luthiers. La conductora lo despidió con un emotivo mensaje en redes sociales.
Resumen para apurados
- El actor Marcelo Trepat murió a los 62 años en Argentina, según confirmó la Asociación Argentina de Actores, generando conmoción en el espectáculo.
- Trepat destacó en éxitos como 'Montaña rusa', 'Los simuladores', 'Drácula' y colaboró con Les Luthiers. Desde 2008 residía en Villa Giardino, Córdoba.
- Su deceso deja un vacío en la comedia musical y la televisión nacional. Su íntima amiga Georgina Barbarossa lo despidió con gran pesar en redes sociales.
El actor Marcelo Trepat murió a los 62 años y su fallecimiento generó muestras de dolor en el ambiente artístico argentino. Reconocido por su participación en la novela Montaña rusa y por su trayectoria en el teatro musical, el intérprete fue despedido por su amiga Georgina Barbarossa, quien compartió fotografías de distintos momentos de su relación y le dedicó un mensaje en Instagram.
La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó la noticia este sábado 24 de octubre y destacó su recorrido por la televisión, el cine y el teatro. En las últimas dos décadas, Trepat había desarrollado su vida en Córdoba, donde se instaló en 2008 después de trabajar durante años en Buenos Aires.
El mensaje de Georgina Barbarossa tras la muerte de Marcelo Trepat
Georgina Barbarossa eligió las redes sociales para despedir a quien consideraba un hermano de la vida. La conductora publicó una serie de fotografías que retratan distintos momentos de su amistad y expresó la tristeza que le provocó la noticia.
“Marce de mi alma, hermano de la vida, no puedo creer estar escribiendo esto, tengo el corazón destrozado Marce querido”, escribió al comienzo de su mensaje.
En otro tramo de la publicación, la conductora expresó: “Te voy a volver a elegir en esta y en todas las vidas para que estemos juntitos”. También recordó el vínculo de Trepat con Villa Giardino, la localidad cordobesa donde el actor había elegido vivir.
“En cada plantita, en cada flor de Giardino estás Marce, siempre, siempre”, escribió Barbarossa, en referencia al contacto con la naturaleza que su amigo había incorporado a su vida cotidiana.
La presentadora también recordó los momentos que compartieron con su familia y agradeció la presencia del actor a lo largo de los años. Su despedida recuperó una amistad que había comenzado en el ámbito laboral y que se mantuvo mucho después de los proyectos televisivos que hicieron juntos.
La trayectoria de Marcelo Trepat en la televisión y el teatro
Marcelo Trepat comenzó a estudiar teatro durante la escuela primaria y construyó una carrera que combinó televisión, cine y escenarios. Uno de sus primeros hitos profesionales llegó en 1991, cuando integró el elenco original de Drácula, el musical, de Pepe Cibrián Campoy y Ángel Mahler. En aquella producción, estrenada en el Luna Park, interpretó a Lord Arturo.
En teatro también participó en obras como Mi bella dama, El violinista en el tejado, Zorba y Cabaret, donde interpretó a Cliff Bradshaw. Entre 2009 y 2012 fue reemplazante en Les Luthiers y participó en funciones y giras del grupo humorístico-musical.
En televisión, formó parte de Montaña rusa y trabajó en ficciones como La niñera, Los simuladores y la miniserie Al ritmo del tango, protagonizada por Natalia Oreiro.
Su carrera se caracterizó por la participación en producciones de distintos géneros, con una presencia destacada en el teatro musical.
Cómo nació la amistad entre Marcelo Trepat y Georgina Barbarossa
La relación entre Trepat y Barbarossa trascendió el trabajo artístico. Juntos participaron en los programas Movete con Georgina, Venite con Georgina y Las cosas de Georgina. También compartieron escenario en Doña Disparate y Bambuco, la obra de María Elena Walsh en la que el actor interpretó a Bambuco.
La amistad tuvo además un papel importante en una decisión personal del intérprete: su mudanza a Córdoba. En una entrevista concedida en 2019 al programa Juntos para vos, Trepat contó que conocía Villa Giardino desde 1995, cuando viajaba con el equipo de Movete para realizar actividades a beneficio.
Dos años después surgió la posibilidad de comprar un terreno en la localidad. Según relató, Barbarossa lo alentó a aprovechar la oportunidad y finalmente adquirió un lote.
En 2008, después de terminar su participación en Cabaret, decidió instalarse definitivamente en las sierras cordobesas. El actor también recordaba con afecto las tareas vinculadas con la tierra, una afición que relacionaba con los recuerdos de su abuelo.
“Este es mi rato con la naturaleza, una vida sencilla, tranquila”, había expresado al hablar de esa etapa.
El legado artístico de Marcelo Trepat
Además de su trabajo como actor, Trepat participó en proyectos musicales. En 1998 formó parte de la grabación colectiva de Rutas del alma, junto al Coro Kennedy, y amplió así una trayectoria que abarcó distintas expresiones artísticas.
Su fallecimiento deja el recuerdo de un intérprete que trabajó en producciones populares de la televisión argentina y en importantes espectáculos teatrales. Para Georgina Barbarossa, la pérdida tiene una dimensión íntima: la despedida de un amigo con quien compartió escenarios, proyectos, encuentros familiares y décadas de afecto.