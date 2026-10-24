Disturbios en Barcelona: una protesta juvenil terminó con saqueos, incendios y enfrentamientos con la Policía

Una protesta juvenil convocada a través de redes sociales derivó este sábado en saqueos de comercios, quema de contenedores y enfrentamientos con la Policía en el centro de Barcelona, España. Los incidentes comenzaron en la plaza de Catalunya y se extendieron por las calles cercanas, donde los manifestantes arrojaron objetos contra los agentes y provocaron daños en el mobiliario urbano.