Disturbios en Barcelona: una protesta juvenil terminó con saqueos, incendios y enfrentamientos con la Policía
La concentración fue convocada en redes sociales y reunió a decenas de jóvenes en la plaza de Catalunya. Las autoridades informaron que 14 comercios fueron vandalizados y desplegaron unidades antidisturbios para dispersar a los manifestantes.
Resumen para apurados
- Jóvenes de 'Instituts Indignats' provocaron saqueos y disturbios este sábado en el centro de Barcelona durante una protesta por reclamos educativos y sociales.
- La marcha convocada en redes derivó en 14 comercios atacados, barricadas y quema de mobiliario, lo que motivó cargas de los Mossos d'Esquadra y detenciones.
- El gobierno catalán repudió los desmanes, que reflejan el creciente malestar juvenil y las tensiones por el costo de vida que se replican en varias urbes europeas.
Una protesta juvenil convocada a través de redes sociales derivó este sábado en saqueos de comercios, quema de contenedores y enfrentamientos con la Policía en el centro de Barcelona, España. Los incidentes comenzaron en la plaza de Catalunya y se extendieron por las calles cercanas, donde los manifestantes arrojaron objetos contra los agentes y provocaron daños en el mobiliario urbano.
Según informó Infobae, la concentración reunió a decenas de jóvenes bajo el lema “Instituts Indignats”, una consigna vinculada al movimiento francés “Lycées Indignés”. La mayoría de los participantes vestía ropa negra y algunos llevaban el rostro cubierto.
La consellera de Interior de Cataluña, Núria Parlon, afirmó que los disturbios fueron protagonizados por grupos que calificó como “no organizados” y señaló que 14 comercios fueron vandalizados o saqueados. Las fuerzas de seguridad desplegaron unidades antidisturbios para dispersar a los grupos involucrados.
Saqueos e incendios en el centro de Barcelona
Los incidentes se extendieron durante la tarde por los alrededores de la plaza de Catalunya, una zona de intensa circulación de residentes y turistas. Algunos grupos rompieron escaparates e intentaron ingresar en locales comerciales, mientras otros prendieron fuego a contenedores, papeleras y toldos de terrazas.
También se registraron daños en el mobiliario urbano y la construcción de barricadas con elementos de la vía pública. Varios comercios bajaron sus persianas por precaución, entre ellos El Corte Inglés, ubicado en la plaza de Catalunya.
La intervención de los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica catalana, derivó en cargas policiales y en la dispersión de los manifestantes por las calles cercanas. La Guardia Urbana cerró los accesos a la plaza y pidió a la población que evitara la zona mientras continuaban los operativos.
Qué dijeron las autoridades tras los disturbios
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, condenó los incidentes y expresó su respaldo a los Mossos d'Esquadra. A través de un mensaje publicado en la red social X, sostuvo que la violencia no tiene cabida en Cataluña y distinguió el derecho a la protesta de las agresiones y los daños materiales.
Las autoridades informaron que se habían practicado detenciones, aunque el reporte publicado por Infobae no precisó una cifra definitiva. Tampoco se había difundido un balance oficial de heridos al momento de la publicación.
El reclamo juvenil y las protestas en Europa
La convocatoria de Barcelona se produjo en un contexto de movilizaciones juveniles en distintas ciudades europeas. El lema “Instituts Indignats” remite al movimiento francés “Lycées Indignés”, asociado a reclamos por la falta de docentes, el deterioro de los centros educativos y las dificultades de acceso a la universidad.
En paralelo, distintas ciudades de Europa registraron manifestaciones vinculadas con el costo de vida, el acceso a la vivienda, los recortes en los servicios públicos y denuncias de corrupción.
En Barcelona, los disturbios ocurrieron a pocos metros de una acampada por el derecho a la vivienda instalada desde hace semanas en la plaza de Catalunya. Sin embargo, la información publicada no establece una relación directa entre esa protesta y los grupos que protagonizaron los hechos violentos.