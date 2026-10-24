Crisis automotriz: Stellantis frenará la producción durante siete semanas en Córdoba

Stellantis suspenderá la producción de Fiat Titano y RAM Dakota

La medida no afectará de la misma manera a todos los modelos que se fabrican en la planta cordobesa. La producción del Fiat Cronos continuará con su esquema habitual y solamente se detendrá durante el receso de fin de año, previsto entre el 21 de diciembre y el 18 de enero.