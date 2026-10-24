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Crisis automotriz: Stellantis frenará la producción durante siete semanas en Córdoba

La automotriz interrumpirá la fabricación de las camionetas Fiat Titano y RAM Dakota entre diciembre y enero, por la caída de las ventas y las exportaciones a Brasil. La medida genera preocupación por el empleo industrial.

La crisis de la industria automotriz argentina suma un nuevo capítulo. Stellantis paralizará durante siete semanas la producción de camionetas en su planta de Ferreyra, en Córdoba,
La crisis de la industria automotriz argentina suma un nuevo capítulo. Stellantis paralizará durante siete semanas la producción de camionetas en su planta de Ferreyra, en Córdoba,
Por Redacción Economía Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Stellantis frenará por siete semanas la producción de camionetas en su planta de Córdoba desde diciembre, ante la caída de ventas locales y exportaciones a Brasil.
  • La medida abarcará suspensiones y vacaciones para el personal de Titano y Dakota. Ocurre tras una inversión de US$ 385 millones pensada para abastecer la demanda regional.
  • El freno genera alarma por el empleo y las autopartistas, en un marco de advertencias directivas sobre la viabilidad y competitividad fabril en el país.
Resumen generado con IA

La crisis de la industria automotriz argentina suma un nuevo capítulo. Stellantis paralizará durante siete semanas la producción de camionetas en su planta de Ferreyra, en Córdoba, debido a la caída de la demanda interna y a la reducción de las exportaciones, principalmente hacia Brasil.

Según informó Mundo Gremial, la suspensión comenzará el 1 de diciembre y se extenderá hasta el 18 de enero de 2027. Durante ese período, la fabricación de las pickups Fiat Titano y RAM Dakota permanecerá interrumpida. Tres semanas corresponderán a una suspensión de la actividad y las cuatro restantes coincidirán con las vacaciones del personal.

Stellantis suspenderá la producción de Fiat Titano y RAM Dakota

La medida no afectará de la misma manera a todos los modelos que se fabrican en la planta cordobesa. La producción del Fiat Cronos continuará con su esquema habitual y solamente se detendrá durante el receso de fin de año, previsto entre el 21 de diciembre y el 18 de enero.

El freno productivo vuelve a poner en evidencia las dificultades que enfrenta el sector automotor, condicionado por la retracción de las ventas y la menor demanda de vehículos argentinos en los mercados regionales.

Hasta el momento, no se anunciaron despidos vinculados directamente con esta paralización. Sin embargo, la reducción de la actividad genera preocupación por sus posibles consecuencias sobre el empleo industrial y las empresas proveedoras de autopartes.

La inversión de Stellantis en Córdoba y las exportaciones a Brasil

La decisión contrasta con las expectativas que la compañía había generado en 2024, cuando anunció una inversión de U$S 385 millones para transformar la planta de Ferreyra en un centro de producción de camionetas.

El proyecto contemplaba la creación de 1.800 puestos de trabajo y una estrategia comercial orientada a exportar el 70% de la producción, principalmente a Brasil. Sin embargo, la desaceleración del mercado brasileño y las dificultades para sostener los niveles de comercialización obligaron a revisar las previsiones iniciales.

Además, la empresa proyecta fabricar en Córdoba el motor turbodiésel Multijet 2.2, destinado tanto a vehículos nacionales como a otras plantas de la región.

Incertidumbre por el futuro de las fábricas y el empleo automotor

El nuevo parate se conoce después de las declaraciones del presidente de Stellantis para América del Sur, Herlander Zola, quien planteó distintos escenarios para las operaciones de la compañía en Argentina, incluida la posibilidad de cerrar establecimientos si las condiciones de competitividad y mercado no resultan favorables.

Desde la filial argentina, en cambio, buscaron llevar tranquilidad. Su presidente, Martín Zuppi, aseguró que las plantas de Córdoba y El Palomar mantienen sus proyectos productivos, aunque reconoció que los volúmenes de fabricación pueden variar según el comportamiento de la demanda.

La suspensión se suma a los ajustes de producción que atraviesan otras terminales automotrices del país. La preocupación se extiende a los trabajadores de las fábricas y a las empresas proveedoras, en una industria que depende en buena medida del mercado brasileño y de la evolución del consumo interno.

La evolución de las ventas y las exportaciones será determinante para el nivel de actividad de los próximos meses y para las perspectivas de empleo en el sector.

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