Fórmula 1 EN VIVO: Franco Colapinto ya corre la clasificación al GP de Estados Unidos
A partir de las 17, las 11 escuderías harán la largada para clasificar al Gran Premio de Austin que se correrá este domingo 25 a la misma hora. Franco Colapinto tiene una sanción que lo retrasará 10 puestos en la largada de la carrera. El Circuito de las Américas, diseñado por Hermann Tilke, tiene 5.513 kilómetros de extensión, 20 curvas, un desnivel pronunciado de 41 metros y una recta de 1200.
18:07 hs
Charles Leclerc suma chances en la clasificación
Con 1.35.200 minutos, Leclerc terminó su primera vuelta. El piloto de Mónaco terminó primero en las prácticas 1 y 2 y Lewis Hamilton en la 3.
18:02 hs
Clasificación para el GP de Austin: ¡Largaron!
Las escuderías ya empezaron a salir de pits para hacer sus primeras vueltas en la Q1.
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