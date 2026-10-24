EN VIVO: San Martín perdió 2-1 con Quilmes y se aleja de los puestos de clasificación al Reducido

Lo que tenés que saber

San Martín afronta una oportunidad clave para meterse en la pelea por el Reducido. Desde las 17, el “Santo” (10°, con 46 puntos) visitará a Quilmes (14°, con 39), por la penúltima fecha de la Primera Nacional. El equipo tucumano está a solo dos unidades de Deportivo Maipú, que ocupa el último puesto de clasificación. Transmite LPF Play.