EN VIVO: San Martín empata 1-1 con Quilmes y, por ahora, sigue fuera de la zona de Reducido
Finalizó el primer tiempo
Amarilla para Parnisari
Junto a Rodríguez, San Martín tiene a sus dos centrales amonestados. Veliez también recibió una tarjeta amarilla.
Spetale, cerca del segundo
A los 39', el delantero remató fuerte y de zurda, con la pelota picando desde afuera del área, pero encontró a Sand bien parado para sostener el disparo.
Orfila, expulsado por reclamar
El DT de San Martín se retira hacia los vestuarios.
Gol de Quilmes
Spetale remató fuerte y cruzado a los 28'.
Penal para Quilmes
Castro derribó a Vega dentro del área.
El 1-0 de San Martín
"Lateral" Por como llegó el gol del jugador de San Martín de Tucumán Nicolás Castro ante Quilmes. https://t.co/Z1rPEBNUXR— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 24, 2026
Quilmes avisó de cabeza
A los 17', el "Cervecero" llegó al área del visitante mediante un tiro libre preciso al punto penal. El remate se fue desviado.
Gol de San Martín
Nicolás Castro impactó tras una jugada preparada desde el lateral derecho. Arfaras peleó arriba, ganó y el ex Atlético definió de zurda.
Parnisari salvó a San Martín
Al minuto de juego, el defensor despejó sobre la línea.
Comienza el partido
Minuto de silencio
Por el fallecimiento de Julio Coronel, ex jefe de prensa de San Martín y periodista de LA GACETA. Los jugadores lucen un brazalete negro, en señal de luto.
Ingresan los equipos al campo de juego
Gran recibimiento de la hinchada "cervecera".
El "11" de Quilmes
#AhoraQuilmes https://t.co/7EqbSlbtXj— Quilmes A.C. (@qacoficial) October 24, 2026
El último partido será en La Ciudadela
Después de visitar a Quilmes, San Martín cerrará la fase regular de la Primera Nacional como local frente a Colegiales, el sábado 31 de octubre. El encuentro podría resultar decisivo para sus aspiraciones de clasificación.
El "11" del Santo
#PrimeraNacional Equipo confirmado Esta es la formación de San Martín para visitar a Quilmes. #VamosCiudadela https://t.co/N3Iw3eLz03— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) October 24, 2026
Cuatro caras nuevas en la convocatoria
Nahuel Gallardo, Gonzalo “Turbo” Rodríguez, Laureano Rodríguez y Aníbal Paz son las novedades de la lista de 20 convocados presentada por Alejandro Orfila para visitar al “Cervecero”.
Nahuel Gallardo vuelve a estar disponible
El Tribunal de Disciplina de la AFA dio por cumplida la suspensión del lateral izquierdo tras dos fechas, aunque inicialmente había recibido tres. Gallardo integra la lista de convocados para enfrentar a Quilmes.
Tres bajas importantes para Orfila
San Martín no podrá contar con Mauro Verón ni Alan Cisnero, ambos lesionados. Tampoco estará Bruno Cabrera, autor de dos goles ante Midland, que debe cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas.
Dos victorias consecutivas en el Centenario
En sus últimas dos visitas a Quilmes, San Martín consiguió sendos triunfos por 2-1: uno el 22 de julio de 2024 y otro el 26 de mayo de 2025.
El plantel "santo" entra en calor
Foto; Marcelo Androetto
El último antecedente terminó igualado
San Martín y Quilmes se enfrentaron el 7 de junio de este año, en La Ciudadela. Aquel partido correspondiente a la primera rueda de la Primera Nacional terminó 0-0.
El “Cervecero” llega con tres partidos sin convertir
Quilmes acumula tres encuentros sin marcar: empató 0-0 con Tristán Suárez y perdió 1-0 contra Agropecuario y Atlético de Rafaela. Su último triunfo fue el 26 de septiembre ante Güemes.
Deportivo Maipú, otro protagonista de la fecha
El equipo mendocino recibirá mañana a Güemes de Santiago del Estero. San Martín necesita ganar en Quilmes y también estará pendiente de ese resultado para conocer sus posibilidades de ingresar al Reducido.
Adrián Franklin, el árbitro del partido
El juez designado para Quilmes-San Martín es Adrián Franklin. Estará acompañado por Andrés Barbieri y Mariano Ruas como asistentes, mientras que Martín Despósito será el cuarto árbitro.
Así luce el "Centenario Ciudad de Quilmes"
#AhoraQuilmes https://t.co/EdtoV1ifE3— Quilmes A.C. (@qacoficial) October 24, 2026
Llegó el plantel "santo"
#PrimeraNacional ¡Llegó el Santo! El conjunto dirigido por Alejandro Orfila ya se encuentra en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes. #VamosCiudadela https://t.co/vfEXX5Q2lo— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) October 24, 2026
Lo que tenés que saber
San Martín afronta una oportunidad clave para meterse en la pelea por el Reducido. Desde las 17, el “Santo” (10°, con 46 puntos) visitará a Quilmes (14°, con 39), por la penúltima fecha de la Primera Nacional. El equipo tucumano está a solo dos unidades de Deportivo Maipú, que ocupa el último puesto de clasificación. Transmite LPF Play.