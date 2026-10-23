EN VIVO: Atlético Tucumán venció 1-0 a Tigre y mantiene vivo el sueño de clasificar a los playoffs
El 1-0 de "RRR"
¡TRIPLE R LE DIO EL TRIUNFO AL DECANO! Ramiro Ruiz Rodríguez conectó de cabeza y anotó el 1-0 para que Atlético Tucumán se vuelva con los tres puntos ante Tigre. https://t.co/mQRu981JWv— SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2026
Finalizó el partido
Atlético derrotó 1-0 a Tigre en Victoria. De esa manera, queda momentáneamente a dos puntos de los puestos de clasificación, con seis unidades en juego.
Cambios en Atlético
A los 37' del ST, ingresan Compagnucci y Fernández, se retiran Tesuri y Godoy.
Cambio en Atlético
Ingresa Manuel Brondo en lugar de Nicolás Laméndola.
Ramiro Ruiz Rodríguez, expulsado
Recibió su segunda amonestación tras una dura entrada a "Pity" Martínez.
Gol de Atlético
A los 27', gran cabezazo de Ruiz Rodríguez tras un muy buen desborde y centro de Infante.
Cambios en Tigre
Ingresan "Pity" Martínez y Mauro Méndez, se retiran López y Russo.
Amarilla para Atlético Tucumán
Ruiz Rodríguez es el tercer amonestado en el "Decano".
Ocasión clarísima para Atlético
Primero, Nicola impactó un remate a media distancia en el travesaño; en el rebote, Ruiz Rodríguez definió desviado. La ocasión más clara del partido.
Comenzó el segundo tiempo
Cambio en Tigre
Puesto por puesto en zona defensiva: ingresa Villalba, se retira Barrionuevo.
Finalizó el primer tiempo
Otra amarilla para el "Decano"
Clever Ferreira, amonestado por una agresión a Dómina.
Amarilla para Atlético
Amonestado Leonel Vega, por una falta a Russo a los 43'.
Tigre desperdició la más clara del partido
Tras una pérdida de Godoy, Dómina asistió a Russo, quien controló bien pero no pudo definir al arco en el mano a mano contra Ingolotti.
Amarilla para Tigre
Santiago González recibió la amonestación tras una dura entrada a Leonel Vega.
"RRR" volvió a lastimar
Ganó a pura velocidad un pelotazo cruzado, pero disparó con poca potencia. Buena ocasión a los 30'.
Ruiz Rodríguez, cerca del primero
El tucumano definió por encima del travesaño tras un gran pase de Di Plácido.
Cuarta ocasión para Dómina
Le ganó a Vallejo dentro del área y no pudo definir con comodidad.
Otra llegada de Tigre
Dómina le ganó la pulseada a Ferreira dentro del área y disparó a las manos de Ingolotti.
Nueva chance para Tigre
4': Dómina lanzó un pase filtrado para "Santi" López, y el ex Independiente estuvo cerca de abrir el marcador.
Ocasión clara para Tigre
A los 2', Dómina estuvo cerca de convertir.
Comienza el partido
Ingresan los equipos al campo de juego
El "11" de Tigre
#TorneoClausura 2026 | Estos son los titulares para jugar esta noche ante Atlético Tucumán. #DaleMatador https://t.co/h2hNlbw2gn— Club Atlético Tigre (@catigreoficial) October 23, 2026
La formación del "Decano"
Así sale a la cancha el equipo de Julio César Falcioni para enfrentar a Tigre Seguilo por TNT Sports Suscribite al https://t.co/INPy0tFgsl #TorneoMercadoLibre #DaleDeca https://t.co/s3RAfBrmzh— Atlético Tucumán (@ATOficial) October 23, 2026
Ignacio Galván, ausente por una molestia muscular
El lateral izquierdo no viajó a Buenos Aires por una molestia muscular. Su evolución será seguida durante los próximos días para determinar si puede estar disponible ante Platense, por la Copa Argentina.
Un duelo entre dos equipos necesitados
Atlético comienza el encuentro con 14 puntos en la Zona B, apenas uno más que Tigre, que suma 13. Ambos necesitan ganar para conservar sus posibilidades de clasificación a los playoffs.
Tigre llega con una extensa racha negativa
El equipo dirigido por Diego Dabove acumula siete encuentros sin victorias en el Clausura. Su último triunfo fue el 24 de agosto, cuando derrotó 2-1 a Central Córdoba.
El último antecedente terminó sin goles
Atlético Tucumán y Tigre se enfrentaron por última vez el 12 de abril de este año, por la fecha 14 del Apertura. Aquel encuentro, disputado en el Monumental José Fierro, terminó 0-0.
Un estadio que acaba de cumplir 90 años
El José Dellagiovanna, también conocido como Monumental de Victoria, fue inaugurado el 20 de septiembre de 1936 con un amistoso entre Tigre y Boca. Hace poco más de un mes cumplió 90 años.
Fernando Echenique estará a cargo del VAR
Fernando Echenique será el encargado de supervisar las jugadas desde el VAR, acompañado por Gonzalo Creimermann. Cristian Cernadas actuará como cuarto árbitro.
Bryan Ferreyra, el árbitro del partido
El juez designado para dirigir el encuentro entre Tigre y Atlético Tucumán es Bryan Ferreyra. Estará acompañado por Damián Espinoza y Marcelo Bistocco como asistentes.
El vestuario del "Matador"
Vestuario listo para esta noche #TorneoClausura https://t.co/XrYUowqCWC— Club Atlético Tigre (@catigreoficial) October 23, 2026
Lo que tenés que saber
Atlético Tucumán tiene la oportunidad de llegar con el ánimo en alza a la semifinal de la Copa Argentina. Desde las 21.15, el “Decano” visitará a Tigre con el objetivo de sumar puntos valiosos en el Torneo Clausura. Todavía mantiene chances de meterse en los playoffs: está a cinco puntos de los puestos de clasificación, con nueve unidades en juego. El “Matador”, por su parte, buscará cortar una racha de siete partidos sin victorias. Transmite TNT Sports.