EN VIVO: Atlético Tucumán iguala 0-0 con Tigre por la fecha 14 del Clausura

Lo que tenés que saber

Atlético Tucumán tiene la oportunidad de llegar con el ánimo en alza a la semifinal de la Copa Argentina. Desde las 21.15, el “Decano” visitará a Tigre con el objetivo de sumar puntos valiosos en el Torneo Clausura. Todavía mantiene chances de meterse en los playoffs: está a cinco puntos de los puestos de clasificación, con nueve unidades en juego. El “Matador”, por su parte, buscará cortar una racha de siete partidos sin victorias. Transmite TNT Sports.