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Atlético Tucumán venció 1-0 a Tigre y mantiene vivo el sueño de clasificar a los playoffs

GRITO DE GOL. Ramiro Ruiz Rodríguez celebra el tanto de cabeza que le dio a Atlético Tucumán la victoria por 1-0 ante Tigre en Victoria.
GRITO DE GOL. Ramiro Ruiz Rodríguez celebra el tanto de cabeza que le dio a Atlético Tucumán la victoria por 1-0 ante Tigre en Victoria. MATIAS NAPOLI ESCALERO / ESPECIAL PARA LA GACETA

Con un gol de Ramiro Ruiz Rodríguez, el “Decano” derrotó al “Matador” en Victoria y sumó tres puntos clave para seguir en la pelea por los playoffs. Sobre el final, el autor del tanto fue expulsado por doble amonestación.

Por Redacción Deportes Hace 3 Hs
23:15 hs

El 1-0 de "RRR"

23:14 hs

Finalizó el partido

Atlético derrotó 1-0 a Tigre en Victoria. De esa manera, queda momentáneamente a dos puntos de los puestos de clasificación, con seis unidades en juego.

22:57 hs

Cambios en Atlético

A los 37' del ST, ingresan Compagnucci y Fernández, se retiran Tesuri y Godoy.

22:51 hs

Cambio en Atlético

Ingresa Manuel Brondo en lugar de Nicolás Laméndola.

22:50 hs

Ramiro Ruiz Rodríguez, expulsado

Recibió su segunda amonestación tras una dura entrada a "Pity" Martínez.

22:47 hs

Gol de Atlético

A los 27', gran cabezazo de Ruiz Rodríguez tras un muy buen desborde y centro de Infante.

22:41 hs

Cambios en Tigre

Ingresan "Pity" Martínez y Mauro Méndez, se retiran López y Russo.

22:38 hs

Amarilla para Atlético Tucumán

Ruiz Rodríguez es el tercer amonestado en el "Decano".

22:24 hs

Ocasión clarísima para Atlético

Primero, Nicola impactó un remate a media distancia en el travesaño; en el rebote, Ruiz Rodríguez definió desviado. La ocasión más clara del partido.

22:20 hs

Comenzó el segundo tiempo

22:20 hs

Cambio en Tigre

Puesto por puesto en zona defensiva: ingresa Villalba, se retira Barrionuevo.

22:02 hs

Finalizó el primer tiempo

21:58 hs

Otra amarilla para el "Decano"

Clever Ferreira, amonestado por una agresión a Dómina.

21:57 hs

Amarilla para Atlético

Amonestado Leonel Vega, por una falta a Russo a los 43'.

21:54 hs

Tigre desperdició la más clara del partido

Tras una pérdida de Godoy, Dómina asistió a Russo, quien controló bien pero no pudo definir al arco en el mano a mano contra Ingolotti.

21:45 hs

Amarilla para Tigre

Santiago González recibió la amonestación tras una dura entrada a Leonel Vega.

21:44 hs

"RRR" volvió a lastimar

Ganó a pura velocidad un pelotazo cruzado, pero disparó con poca potencia. Buena ocasión a los 30'. 

21:31 hs

Ruiz Rodríguez, cerca del primero

El tucumano definió por encima del travesaño tras un gran pase de Di Plácido.

21:29 hs

Cuarta ocasión para Dómina

Le ganó a Vallejo dentro del área y no pudo definir con comodidad.

21:22 hs

Otra llegada de Tigre

Dómina le ganó la pulseada a Ferreira dentro del área y disparó a las manos de Ingolotti.

21:18 hs

Nueva chance para Tigre

4': Dómina lanzó un pase filtrado para "Santi" López, y el ex Independiente estuvo cerca de abrir el marcador.

21:16 hs

Ocasión clara para Tigre

A los 2', Dómina estuvo cerca de convertir.

21:14 hs

Comienza el partido

21:10 hs

Ingresan los equipos al campo de juego

20:52 hs

El "11" de Tigre

20:33 hs

La formación del "Decano"

20:12 hs

Ignacio Galván, ausente por una molestia muscular

El lateral izquierdo no viajó a Buenos Aires por una molestia muscular. Su evolución será seguida durante los próximos días para determinar si puede estar disponible ante Platense, por la Copa Argentina.

20:11 hs

Un duelo entre dos equipos necesitados

Atlético comienza el encuentro con 14 puntos en la Zona B, apenas uno más que Tigre, que suma 13. Ambos necesitan ganar para conservar sus posibilidades de clasificación a los playoffs. 

20:11 hs

Tigre llega con una extensa racha negativa

El equipo dirigido por Diego Dabove acumula siete encuentros sin victorias en el Clausura. Su último triunfo fue el 24 de agosto, cuando derrotó 2-1 a Central Córdoba. 

20:11 hs

El último antecedente terminó sin goles

Atlético Tucumán y Tigre se enfrentaron por última vez el 12 de abril de este año, por la fecha 14 del Apertura. Aquel encuentro, disputado en el Monumental José Fierro, terminó 0-0. 

20:10 hs

Un estadio que acaba de cumplir 90 años

El José Dellagiovanna, también conocido como Monumental de Victoria, fue inaugurado el 20 de septiembre de 1936 con un amistoso entre Tigre y Boca. Hace poco más de un mes cumplió 90 años. 

20:10 hs

Fernando Echenique estará a cargo del VAR

Fernando Echenique será el encargado de supervisar las jugadas desde el VAR, acompañado por Gonzalo Creimermann. Cristian Cernadas actuará como cuarto árbitro. 

20:09 hs

Bryan Ferreyra, el árbitro del partido

El juez designado para dirigir el encuentro entre Tigre y Atlético Tucumán es Bryan Ferreyra. Estará acompañado por Damián Espinoza y Marcelo Bistocco como asistentes. 

20:07 hs

El vestuario del "Matador"

Lo que tenés que saber

Atlético Tucumán tiene la oportunidad de llegar con el ánimo en alza a la semifinal de la Copa Argentina. Desde las 21.15, el “Decano” visitará a Tigre con el objetivo de sumar puntos valiosos en el Torneo Clausura. Todavía mantiene chances de meterse en los playoffs: está a cinco puntos de los puestos de clasificación, con nueve unidades en juego. El “Matador”, por su parte, buscará cortar una racha de siete partidos sin victorias. Transmite TNT Sports.

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