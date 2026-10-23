Francisco Cerúndolo avanzó a las semifinales del ATP de Bruselas: cuándo juega y quién será su rival

Resumen para apurados
- Francisco Cerúndolo venció este viernes al francés Clément Chidekh por 6-2 y 6-4 en Bruselas y avanzó a las semifinales del ATP 250 en busca de una nueva final.
- Con un juego sólido y sin ceder sets en el torneo, el tenista argentino alcanzó su vigésima semifinal ATP en una temporada donde ya ganó en Buenos Aires y Queen's.
- Este sábado enfrentará al neerlandés Tallon Griekspoor por un lugar en la final, buscando su primera definición del año en cancha dura y compitiendo también en dobles.
Francisco Cerúndolo continúa avanzando en el ATP 250 de Bruselas. El argentino, ubicado en el puesto 21 del ranking mundial, derrotó este viernes al francés Clément Chidekh (152°) por 6-2 y 6-4, en una hora y 16 minutos de juego, y se clasificó a las semifinales del certamen belga, que se disputa sobre canchas rápidas bajo techo. De esta manera, quedó a una victoria de alcanzar su tercera final de la temporada.
El porteño, de 28 años, mostró un rendimiento sólido frente a un rival proveniente de la clasificación. Desde el comienzo impuso condiciones con su servicio y sus golpes desde el fondo de la cancha, lo que le permitió manejar el desarrollo del encuentro y resolverlo sin ceder sets.
En el primer parcial consiguió dos quiebres de servicio, mientras que en el segundo aprovechó otra oportunidad para tomar una ventaja que supo administrar hasta el cierre. El francés intentó mantenerse en partido, pero encontró pocas respuestas ante la regularidad del argentino.
Las estadísticas reflejaron la superioridad de Cerúndolo, que conectó ocho aces, cometió apenas dos dobles faltas y ganó el 93% de los puntos disputados con su primer servicio. Además, concretó tres de las ocho oportunidades de quiebre que generó y terminó con 26 tiros ganadores y 22 errores no forzados.
El argentino había debutado en Bruselas con una victoria frente al estadounidense Martin Damm (107°) por 6-4 y 7-6 (4). Así, acumula dos triunfos en sets corridos y todavía no perdió parciales en el torneo. Además, elevó a 13 victorias y una derrota su registro de 2026 frente a rivales ubicados fuera del Top 100.
Cuándo vuelve a jugar y quién será su rival
Cerúndolo disputará las semifinales este sábado, desde las 11 (hora argentina), frente al neerlandés Tallon Griekspoor (60°), con transmisión por Disney+.
Su próximo adversario viene de protagonizar una de las sorpresas de los cuartos de final. Griekspoor eliminó al checo Jiří Lehečka (20°), segundo preclasificado, por 4-6, 6-4 y 6-3, después de revertir un partido que había comenzado en desventaja.
El vencedor de ese encuentro avanzará a la final del domingo 25, donde enfrentará al ganador de la otra semifinal.
Una temporada con dos títulos
Con su triunfo ante Chidekh, Cerúndolo alcanzó la 20ª semifinal de su carrera en el circuito ATP y la cuarta de 2026. También es su tercera aparición entre los cuatro mejores de un torneo sobre canchas duras, después de Miami 2022 y Almaty 2024.
El argentino atraviesa una temporada destacada, en la que ya conquistó dos títulos. En febrero se consagró campeón del Argentina Open, sobre polvo de ladrillo, después de superar en la final al ítaloargentino Luciano Darderi. En junio logró uno de los triunfos más importantes de su carrera al ganar el ATP 500 de Queen's, sobre césped, tras derrotar al estadounidense Tommy Paul.
Ahora buscará llegar a su tercera final de 2026 y conseguir su primera definición del año sobre canchas duras. Además, se convirtió en el segundo argentino en alcanzar las semifinales del torneo belga, después de Diego Schwartzman, que lo consiguió en 2016, 2017, 2018 y 2021, cuando el certamen todavía se disputaba en Amberes.
También está en semifinales de dobles
La participación de Cerúndolo en Bruselas no se limita al cuadro individual. El argentino también avanzó a las semifinales de dobles junto al estadounidense Alex Michelsen, después de vencer por 6-3 y 7-5 a los brasileños Rafael Matos y Orlando Luz.
Por un lugar en la final enfrentarán a la pareja integrada por el alemán Constantin Frantzen y el estadounidense Robert Galloway, en otro compromiso previsto para este sábado.
Así, Cerúndolo afrontará una jornada exigente en Bélgica, con la posibilidad de alcanzar dos finales y prolongar una temporada en la que ya consiguió importantes resultados sobre distintas superficies.