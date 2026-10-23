Francisco Cerúndolo avanzó a las semifinales del ATP de Bruselas: cuándo juega y quién será su rival

Francisco Cerúndolo continúa avanzando en el ATP 250 de Bruselas. El argentino, ubicado en el puesto 21 del ranking mundial, derrotó este viernes al francés Clément Chidekh (152°) por 6-2 y 6-4, en una hora y 16 minutos de juego, y se clasificó a las semifinales del certamen belga, que se disputa sobre canchas rápidas bajo techo. De esta manera, quedó a una victoria de alcanzar su tercera final de la temporada.