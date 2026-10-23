Boca podría perder a Miguel Merentiel para la semifinal de la Copa Argentina: fue reservado por Uruguay

Boca recibió una noticia que podría complicar sus planes para la semifinal de la Copa Argentina. Miguel Merentiel fue incluido en la lista de 42 futbolistas reservados por el entrenador de Uruguay, Diego Forlán, para la Fecha FIFA de noviembre. Aunque todavía no existe una convocatoria definitiva, la posibilidad de que el delantero sea citado genera preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena.