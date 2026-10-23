DeportesFútbol

Boca podría perder a Miguel Merentiel para la semifinal de la Copa Argentina: fue reservado por Uruguay

El delantero integra una prelista de 42 futbolistas convocables por Diego Forlán para la Fecha FIFA de noviembre. Si queda entre los 26 elegidos, se perdería el partido ante Banfield, previsto para el 14 de noviembre en Mendoza.

Miguel Merentiel, delantero de Boca.
Miguel Merentiel, delantero de Boca.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Miguel Merentiel fue reservado por Uruguay para noviembre y podría perderse la semifinal de Copa Argentina con Boca en Mendoza debido a la superposición del calendario.
  • El DT Diego Forlán incluyó al delantero en una prelista de 42 futbolistas. En la anterior Fecha FIFA, Merentiel también fue preseleccionado pero no pasó el corte final.
  • De confirmarse su citación en la lista definitiva de 26, Boca perderá a su máximo goleador del año para un cruce eliminatorio decisivo frente a Banfield.
Resumen generado con IA

Boca recibió una noticia que podría complicar sus planes para la semifinal de la Copa Argentina. Miguel Merentiel fue incluido en la lista de 42 futbolistas reservados por el entrenador de Uruguay, Diego Forlán, para la Fecha FIFA de noviembre. Aunque todavía no existe una convocatoria definitiva, la posibilidad de que el delantero sea citado genera preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena.

El principal inconveniente está relacionado con el calendario. Uruguay disputará el clásico rioplatense frente a la Selección argentina el viernes 13 de noviembre, mientras que Boca enfrentará a Banfield apenas un día después, el sábado 14, desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Si Merentiel queda incluido entre los 26 futbolistas de la nómina definitiva, su participación con Uruguay coincidirá con uno de los compromisos más importantes del semestre para el conjunto xeneize.

Una decisión que todavía está pendiente

Forlán deberá realizar un recorte de 16 jugadores antes de confirmar la convocatoria para los compromisos internacionales que se desarrollarán entre el 9 y el 17 de noviembre.

La presencia de Merentiel en la prelista no garantiza su participación. De hecho, el atacante atravesó una situación similar durante la anterior Fecha FIFA, cuando fue reservado inicialmente, pero finalmente quedó fuera de la convocatoria.

Por ese motivo, en Boca aguardan la decisión del seleccionador uruguayo antes de modificar la planificación para el encuentro ante Banfield.

Una pieza fundamental para Arruabarrena

La posible ausencia de Merentiel representaría una baja importante para Boca. El delantero es el máximo goleador del equipo en 2026, con 14 tantos entre todas las competencias.

Además de su capacidad para convertir, se transformó en una pieza relevante dentro del funcionamiento ofensivo por su movilidad, intensidad y presión sobre los defensores rivales.

Estas características lo convirtieron en uno de los futbolistas más utilizados por Arruabarrena y en una alternativa difícil de reemplazar para un partido eliminatorio.

Mientras Boca continúa preparando la semifinal de la Copa Argentina, el futuro inmediato de Merentiel dependerá de la decisión de Forlán. Por ahora, su presencia ante Banfield sigue siendo una incógnita.

Temas Club Atlético Boca JuniorsCopa ArgentinaDiego ForlánArgentinaBanfieldMiguel Merentiel
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA
1

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”
2

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”

La Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina en el caso $Libra
3

La Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina en el caso $Libra

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1
4

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros
5

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros

Ranking notas premium
La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros
1

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios
2

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle
3

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Yerba Buena tendrá pista de atletismo en el parque La Hoya
4

Yerba Buena tendrá pista de atletismo en el parque La Hoya

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?
5

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?

Más Noticias
Fórmula 1: Franco Colapinto recibió una sanción de 10 puestos y deberá remontar en el GP de Estados Unidos

Fórmula 1: Franco Colapinto recibió una sanción de 10 puestos y deberá remontar en el GP de Estados Unidos

Video: el gesto de Antonela Roccuzzo que le permitió a un niño cumplir su sueño con Messi

Video: el gesto de Antonela Roccuzzo que le permitió a un niño cumplir su sueño con Messi

Copa Argentina: cómo será la venta de entradas para Atlético Tucumán vs. Platense

Copa Argentina: cómo será la venta de entradas para Atlético Tucumán vs. Platense

Una sorpresa y cuatro caras nuevas: estos son los convocados de San Martín para la visita a Quilmes

Una sorpresa y cuatro caras nuevas: estos son los convocados de San Martín para la visita a Quilmes

El desconsuelo del jugador más caro de América: pedido de disculpas a los hinchas de Flamengo y llanto en la zona mixta

El desconsuelo del jugador más caro de América: pedido de disculpas a los hinchas de Flamengo y llanto en la zona mixta

Encuesta: ¿titulares, suplentes o mix? ¿Qué harías si fueras Falcioni?

Encuesta: ¿titulares, suplentes o mix? ¿Qué harías si fueras Falcioni?

La princesa Leonor recibió a Messi en Oviedo: el saludo antes de la gala del Princesa de Asturias

La princesa Leonor recibió a Messi en Oviedo: el saludo antes de la gala del Princesa de Asturias

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1

Comentarios