Boca podría perder a Miguel Merentiel para la semifinal de la Copa Argentina: fue reservado por Uruguay
El delantero integra una prelista de 42 futbolistas convocables por Diego Forlán para la Fecha FIFA de noviembre. Si queda entre los 26 elegidos, se perdería el partido ante Banfield, previsto para el 14 de noviembre en Mendoza.
Resumen para apurados
- Miguel Merentiel fue reservado por Uruguay para noviembre y podría perderse la semifinal de Copa Argentina con Boca en Mendoza debido a la superposición del calendario.
- El DT Diego Forlán incluyó al delantero en una prelista de 42 futbolistas. En la anterior Fecha FIFA, Merentiel también fue preseleccionado pero no pasó el corte final.
- De confirmarse su citación en la lista definitiva de 26, Boca perderá a su máximo goleador del año para un cruce eliminatorio decisivo frente a Banfield.
Boca recibió una noticia que podría complicar sus planes para la semifinal de la Copa Argentina. Miguel Merentiel fue incluido en la lista de 42 futbolistas reservados por el entrenador de Uruguay, Diego Forlán, para la Fecha FIFA de noviembre. Aunque todavía no existe una convocatoria definitiva, la posibilidad de que el delantero sea citado genera preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena.
El principal inconveniente está relacionado con el calendario. Uruguay disputará el clásico rioplatense frente a la Selección argentina el viernes 13 de noviembre, mientras que Boca enfrentará a Banfield apenas un día después, el sábado 14, desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
Si Merentiel queda incluido entre los 26 futbolistas de la nómina definitiva, su participación con Uruguay coincidirá con uno de los compromisos más importantes del semestre para el conjunto xeneize.
Una decisión que todavía está pendiente
Forlán deberá realizar un recorte de 16 jugadores antes de confirmar la convocatoria para los compromisos internacionales que se desarrollarán entre el 9 y el 17 de noviembre.
La presencia de Merentiel en la prelista no garantiza su participación. De hecho, el atacante atravesó una situación similar durante la anterior Fecha FIFA, cuando fue reservado inicialmente, pero finalmente quedó fuera de la convocatoria.
Por ese motivo, en Boca aguardan la decisión del seleccionador uruguayo antes de modificar la planificación para el encuentro ante Banfield.
Una pieza fundamental para Arruabarrena
La posible ausencia de Merentiel representaría una baja importante para Boca. El delantero es el máximo goleador del equipo en 2026, con 14 tantos entre todas las competencias.
Además de su capacidad para convertir, se transformó en una pieza relevante dentro del funcionamiento ofensivo por su movilidad, intensidad y presión sobre los defensores rivales.
Estas características lo convirtieron en uno de los futbolistas más utilizados por Arruabarrena y en una alternativa difícil de reemplazar para un partido eliminatorio.
Mientras Boca continúa preparando la semifinal de la Copa Argentina, el futuro inmediato de Merentiel dependerá de la decisión de Forlán. Por ahora, su presencia ante Banfield sigue siendo una incógnita.