Murió Manuel Moisés Álvez, uno de los hombres más longevos de la Argentina: cuántos años tenía

Manuel Moisés Álvez, reconocido como uno de los hombres más longevos de la Argentina, murió este jueves en una vivienda de la zona rural de San Vicente, en Misiones. Según la fecha de nacimiento consignada en su Documento Nacional de Identidad (DNI), había nacido el 26 de octubre de 1907 y estaba a cuatro días de cumplir 119 años.