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El DT de Bayern Múnich, Vincent Kompany, se descompensó tras un entrenamiento y fue hospitalizado

El entrenador belga sufrió una descompensación en el predio del club bávaro y fue trasladado a una clínica en un helicóptero. Desde la institución informaron que se encuentra estable.

El DT de Bayern Múnich, Vincent Kompany, se descompensó tras un entrenamiento y fue hospitalizado
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El DT de Bayern Múnich, Vincent Kompany, fue hospitalizado este viernes tras descompensarse en el predio del club en Múnich por secuelas de una infección viral.
  • El técnico arrastraba debilidad física que limitó sus tareas semanales. Recibió atención médica de urgencia y fue trasladado consciente y estable a una clínica.
  • A la espera de un parte médico oficial, Kompany quedó prácticamente descartado para dirigir al Bayern el próximo domingo frente a Friburgo por la Bundesliga.
Resumen generado con IA

Vincent Kompany se descompensó este viernes al término del entrenamiento del Bayern Múnich en el predio de Säbener Straße y debió ser asistido de urgencia por los médicos del club antes de su traslado en ambulancia a un centro de salud de la ciudad. El operativo incluyó el aterrizaje preventivo de un helicóptero de emergencias en las canchas auxiliares del complejo deportivo. De acuerdo con los primeros reportes de la prensa alemana y la cadena Sky Sport, el técnico de 40 años ingresó consciente al hospital y permanece bajo observación en condición estable.

El episodio se produjo tras varios días en los que el entrenador arrastraba las consecuencias de una infección viral que le provocó dolores en las piernas y debilidad física. Ese malestar había condicionado su actividad a lo largo de la semana: si bien estuvo en el banco durante la goleada 6-1 ante RB Leipzig por la Bundesliga el último sábado, no participó de la conferencia de prensa posterior y delegó el contacto con los medios en sus colaboradores.

El cuadro persistió en el inicio de la semana, lo que motivó su ausencia en las prácticas del lunes y martes. Tampoco estuvo en la conferencia oficial previa al partido de Champions League ante Arsenal, donde su asistente Aaron Danks tomó la palabra. Aunque Kompany dirigió en el empate 2-2 frente al conjunto inglés en el Allianz Arena, su estado general continuó resentido hasta la descompensación sufrida este mediodía.

La dirigencia del club alemán aguarda un parte médico oficial en las próximas horas para determinar los plazos de reposo del entrenador, cuya presencia quedó prácticamente descartada para el encuentro del próximo domingo frente a Friburgo por la séptima fecha de la Bundesliga.

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