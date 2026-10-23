El DT de Bayern Múnich, Vincent Kompany, se descompensó tras un entrenamiento y fue hospitalizado

Vincent Kompany se descompensó este viernes al término del entrenamiento del Bayern Múnich en el predio de Säbener Straße y debió ser asistido de urgencia por los médicos del club antes de su traslado en ambulancia a un centro de salud de la ciudad. El operativo incluyó el aterrizaje preventivo de un helicóptero de emergencias en las canchas auxiliares del complejo deportivo. De acuerdo con los primeros reportes de la prensa alemana y la cadena Sky Sport, el técnico de 40 años ingresó consciente al hospital y permanece bajo observación en condición estable.