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Borussia Dortmund lanzó una app para premiar a los hinchas que no usen el celular durante los partidos

El club alemán otorgará puntos por cada minuto con la pantalla bloqueada para canjear por camisetas autografiadas y beneficios en la tienda oficial. La decisión busca recuperar la atmósfera tradicional en las tribunas tras revelarse que el 63% de los asistentes consulta el teléfono durante el juego.

Borussia Dortmund lanzó una app para premiar a los hinchas que no usen el celular durante los partidos
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El club Borussia Dortmund premiará este sábado en su estadio a los hinchas que no usen el celular durante el partido, buscando recuperar el clima tradicional en las tribunas.
  • La app sumará puntos por cada minuto de pantalla bloqueada tras validar la ubicación, luego de que un informe reveló que el 63% del público mira su teléfono en pleno juego.
  • Los puntos podrán canjearse por premios exclusivos. Tras el debut, el club alemán prevé mantener esta iniciativa durante toda la temporada para fomentar la conexión en vivo.
Resumen generado con IA

Borussia Dortmund implementó una iniciativa tecnológica para incentivar la desconexión dentro de su estadio. A través de su aplicación oficial para dispositivos móviles, el club alemán lanzó el "Modo Aficionado" (Fan Mode), una herramienta que recompensará a los simpatizantes que mantengan sus teléfonos bloqueados y guarden sus dispositivos mientras se disputa el partido.

El sistema funciona con una dinámica similar al modo avión. Para participar, los espectadores deben activar la función en la app y validar su presencia dentro del Signal Iduna Park mediante geolocalización antes del comienzo del encuentro. A partir de ese momento, el programa contabiliza minuto a minuto el tiempo en que el teléfono permanece sin uso. Los hinchas pueden pausar el sistema durante el entretiempo para revisar mensajes o llamadas, debiendo reactivarlo para el segundo tiempo. Al finalizar el partido concluye la suma de puntos, y quienes registren las cifras más altas accederán a beneficios como camisetas autografiadas por los futbolistas y órdenes de compra para la tienda oficial del club.

La medida dirigencial responde a un relevamiento publicado por el diario alemán Bild, que reveló que el 63% de los hinchas utiliza el teléfono celular con regularidad mientras transcurre el juego. Frente a esta tendencia que dispersa la atención en la cancha, el director general del club, Carsten Cramer, explicó el objetivo central del proyecto:“Más de 81.000 personas en el estadio, cantando, vibrando y animando juntas. Este momento es irremplazable. Y precisamente en eso nos estamos centrando”.

El debut de esta función se producirá este sábado 24 de octubre, cuando Dortmund reciba a Eintracht Frankfurt por la séptima fecha de la Bundesliga. Tras evaluar la respuesta en este primer encuentro, la institución proyecta sostener el programa de recompensas en cada uno de los partidos como local a lo largo de toda la temporada.

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