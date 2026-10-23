Borussia Dortmund lanzó una app para premiar a los hinchas que no usen el celular durante los partidos

El sistema funciona con una dinámica similar al modo avión. Para participar, los espectadores deben activar la función en la app y validar su presencia dentro del Signal Iduna Park mediante geolocalización antes del comienzo del encuentro. A partir de ese momento, el programa contabiliza minuto a minuto el tiempo en que el teléfono permanece sin uso. Los hinchas pueden pausar el sistema durante el entretiempo para revisar mensajes o llamadas, debiendo reactivarlo para el segundo tiempo. Al finalizar el partido concluye la suma de puntos, y quienes registren las cifras más altas accederán a beneficios como camisetas autografiadas por los futbolistas y órdenes de compra para la tienda oficial del club.