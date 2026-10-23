¿River y Boca pueden jugar el Mundial de Clubes 2029? Así está el ranking de los equipos argentinos

Resumen para apurados
- Estudiantes clasificó a la final de la Libertadores en el Maracaná y se ubicó tercero en el ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029; River y Boca quedaron relegados.
- Tras superar por penales a su rival, el Pincha sumó 62 puntos mediante el sistema de Conmebol, superando a River (23) y Boca (10), que quedaron lejos de los cupos clasificatorios.
- Si vence a Palmeiras el 28 de noviembre en Montevideo o sostiene su posición, Estudiantes asegurará su plaza, mientras que los grandes deberán remontar en las próximas ediciones.
La noche heroica de Estudiantes en el Maracaná no solo le dio el pase a la final de la Copa Libertadores. Después del 0-0 y de la serie de penales que ganó 3-2, con tres atajadas de Fernando Muslera, el “Pincha” también dio un salto en la carrera hacia el Mundial de Clubes 2029. Quedó tercero en el ranking de la Conmebol, solo detrás de Flamengo y de Palmeiras, su rival en la definición.
El equipo de Alexander Medina tiene dos caminos para meterse en el torneo. El más directo es ganar la final del 28 de noviembre, en el Centenario de Montevideo, porque los campeones de la Libertadores entre 2025 y 2028 tienen su lugar asegurado. El otro es el ranking, que reparte dos plazas más entre los equipos que no logren el título en ese ciclo.
Con el formato de 32 equipos, Sudamérica tendrá seis representantes en la próxima edición, después de la que consagró a Chelsea en 2025. Flamengo, campeón vigente de la Libertadores, es por ahora el único clasificado. Para el resto, los puntos se suman desde la fase de grupos: tres por llegar a esa instancia, tres por cada triunfo, uno por empate y tres más por avanzar de ronda.
La letra chica del reglamento
El sistema tiene una restricción clave: ningún país puede tener más de dos representantes, salvo que sean campeones. Si otro club brasileño gana la Libertadores entre 2026 y 2028, Brasil no podrá sumar equipos por ranking. Lo mismo corre para la Argentina: si Estudiantes vence a Palmeiras, ocupará uno de esos dos lugares. Con la tabla actual, el “Pincha” estaría en el Mundial gane o pierda la final, aunque todavía restan dos ediciones de la Libertadores para sumar puntos.
En la tabla, Flamengo lidera con 83 unidades, seguido por Palmeiras (82), Estudiantes (62) y Liga de Quito (61), eliminado por el equipo de Abel Ferreira. El segundo argentino es Racing, sexto con 35, aunque la “Academia” está prácticamente afuera de la próxima Libertadores. Entre ambos aparece otro ecuatoriano, Independiente del Valle, con 40.
El resto de los argentinos está lejos: Independiente Rivadavia, Platense y Vélez tienen 24 puntos; River, 23; Rosario Central, 20; Central Córdoba, 14; Lanús, 12; Boca, 10, y Talleres, 7. Para el “Pincha”, que volverá a jugar una final de Libertadores después de 17 años, el premio puede ser doble.