¿River y Boca pueden jugar el Mundial de Clubes 2029? Así está el ranking de los equipos argentinos

La noche heroica de Estudiantes en el Maracaná no solo le dio el pase a la final de la Copa Libertadores. Después del 0-0 y de la serie de penales que ganó 3-2, con tres atajadas de Fernando Muslera, el “Pincha” también dio un salto en la carrera hacia el Mundial de Clubes 2029. Quedó tercero en el ranking de la Conmebol, solo detrás de Flamengo y de Palmeiras, su rival en la definición.