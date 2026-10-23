Seguridad

Video: se negó a pagar a dos cuidacoches, lo atacaron y se defendió con un cinturón

El episodio ocurrió en barrio Güemes, en Córdoba, y quedó registrado por las cámaras del Centro de Monitoreo 911. Los dos sospechosos fueron detenidos y el conductor debió ser trasladado a un hospital.

captura de video
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Por Redacción Seguridad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Dos cuidacoches atacaron a un conductor que se negó a pagarles por estacionar en barrio Güemes, Córdoba; la víctima se defendió con un cinturón y los agresores fueron detenidos.
  • Los agresores utilizaron un palo y una piedra para golpear al hombre, pero el Centro de Monitoreo 911 captó el hecho en tiempo real y la Policía secuestró las armas en el lugar.
  • Los sospechosos quedaron a disposición judicial y el conductor fue hospitalizado, en un caso que reaviva el debate sobre la seguridad y el control de cuidacoches en la vía pública.
Resumen generado con IA

Un conductor fue atacado por dos cuidacoches en el barrio Güemes, en Córdoba, luego de negarse a pagarles una suma de dinero que le exigían por estacionar su vehículo en la vía pública. En medio de la agresión, el automovilista se defendió con un cinturón y golpeó a sus atacantes. La secuencia quedó registrada por las cámaras del Centro de Monitoreo 911.

El hecho ocurrió en calle Juan Martín de Pueyrredón al 600, en un sector de importante circulación peatonal y vehicular. Según la reconstrucción del episodio, los dos hombres se acercaron al conductor para exigirle dinero a cambio de cuidar el automóvil. Ante su negativa, la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea.

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, los agresores utilizaron un palo y una piedra para atacar al automovilista. La víctima respondió con su cinturón, con el que intentó defenderse de los golpes mientras se desarrollaba el enfrentamiento.

Las cámaras del 911 permitieron detener a los agresores

Los operadores del Centro de Monitoreo 911 detectaron la pelea en tiempo real y dieron aviso a la Policía. A partir de esa alerta, se desplegó un operativo en la zona que permitió localizar y detener a los dos sospechosos a pocos metros del lugar donde se había producido el ataque.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una varilla de madera, una piedra y una varilla de hierro con forma de gancho, elementos que habrían sido utilizados durante la agresión. Los objetos quedaron incorporados a las actuaciones judiciales.

En tanto, el conductor fue trasladado al Hospital Misericordia para recibir atención médica y ser evaluado por las lesiones sufridas durante el enfrentamiento.

Los dos hombres detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del episodio.

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