Video: se negó a pagar a dos cuidacoches, lo atacaron y se defendió con un cinturón

Enfrentó a cintazos a dos naranjitas en plena calle de Córdoba 😱🔴 La pelea ocurrió en barrio Güemes después de que un automovilista se negara a pagar por estacionar. Según la Policía, los cuidacoches lo atacaron con un palo y una piedra y el hombre se defendió revoleando un cinto. Las cámaras del 911 registraron parte de la secuencia. Poco después, los dos naranjitas fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia. El automovilista fue trasladado al Hospital Misericordia. Más info: https://t.co/Ww0g2tmbNn