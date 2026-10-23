En vivo: Franco Colapinto corre la FP1 en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1

Lo que tenés que saber

Desde 14.30, Franco Colapinto comenzará su participación en una nueva fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Será en la primera práctica libre del GP de Estados Unidos, en la ciudad de Austin.

El equipo Alpine necesita recuperarse tras el pésimo fin de semana en Singapur, donde sus dos coches terminaron abandonando. Además de lo que pase con el piloto argentino, el foco estará puesto en lo que suceda con el italiano Kimi Antonelli, que podría gritar campeón el domingo si se dan ciertos resultados.

La FP2 se correrá también hoy, desde las 18. Toda la acción se puede seguir por Fox Sports, ESPN y Disney +.