“Matar o morir”: la frase de Alejandro Orfila que resume la final de San Martín contra Quilmes

Para explicar el presente de San Martín, Alejandro Orfila eligió una imagen de la vida cotidiana: la de millones de argentinos que salen de su casa todos los días sin garantías ni margen para un mal día. “Hoy la situación en el país es matar o morir todo el tiempo. Te quedás sin trabajo y ¿qué hacés? Tenés que salir todos los días a matar o morir”, le dijo a LA GACETA en su oficina, a la que en el plantel llaman “el confesionario”. Con esa lógica, el equipo visitará este sábado a Quilmes, desde las 16 en el Centenario, por la fecha 35 de la Primera Nacional: no tendrá otra alternativa que ganar.