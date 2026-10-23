Santiago del Estero: una nena de 10 años llegó al hospital con seis meses de embarazo y detuvieron a su padrastro
La niña fue atendida en el Hospital de Colonia Dora, donde una obstetra detectó el embarazo y alertó a la Justicia. La menor señaló a su padrastro, de 33 años, quien fue detenido en una zona rural del departamento Avellaneda.
Resumen para apurados
- La policía detuvo en Santiago del Estero al padrastro de una nena de 10 años, acusado de abusar de ella luego de que el hospital detectara un embarazo de seis meses.
- El caso se descubrió en el Hospital de Colonia Dora cuando una médica constató la gestación. El sospechoso fue apresado en una zona rural y le secuestraron el celular.
- La fiscalía peritará el teléfono para determinar cargos formales, mientras se busca asegurar la protección y asistencia integral de la menor para evitar su revictimización.
Una niña de 10 años fue atendida en el Hospital de Colonia Dora, en Santiago del Estero, donde los profesionales de la salud constataron que cursaba un embarazo de aproximadamente seis meses. Durante la intervención, la menor señaló a su padrastro como presunto autor de los abusos y se inició una investigación judicial que derivó en la detención del hombre, de 33 años.
El caso salió a la luz cuando una obstetra detectó la gestación y dio aviso a las autoridades. A partir de esa intervención, la Justicia puso en marcha las medidas necesarias para investigar lo ocurrido y localizar al sospechoso.
La causa quedó a cargo del fiscal Guillermo Farías, quien dispuso un operativo policial para dar con el acusado.
Detuvieron al padrastro en una zona rural de Santiago del Estero
La detención se concretó el martes, alrededor de las 10.10, en una vivienda ubicada en una zona rural del departamento Avellaneda.
Los efectivos llegaron al lugar y encontraron al hombre de 33 años, que quedó detenido por orden judicial. Durante el procedimiento, además, secuestraron un teléfono celular que será sometido a peritajes en el marco de la investigación.
Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre la calificación legal que podría recibir el acusado ni sobre los resultados de las medidas probatorias.
Cómo avanza la investigación por el embarazo de la nena de 10 años
La fiscalía busca establecer las circunstancias en las que se habrían producido los hechos y reunir elementos que permitan determinar las responsabilidades penales.
Entre las medidas previstas se encuentran el análisis de las pruebas incorporadas al expediente y las pericias sobre el dispositivo electrónico secuestrado durante el operativo.
El caso generó conmoción por la edad de la niña y la gravedad de la denuncia. Mientras avanza la investigación, será fundamental resguardar su identidad, garantizar su protección integral y evitar cualquier exposición que pueda revictimizarla.
La situación procesal del detenido dependerá de las pruebas reunidas y de las decisiones que adopte la Justicia.