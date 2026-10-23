Santiago del Estero: una nena de 10 años llegó al hospital con seis meses de embarazo y detuvieron a su padrastro

Una niña de 10 años fue atendida en el Hospital de Colonia Dora, en Santiago del Estero, donde los profesionales de la salud constataron que cursaba un embarazo de aproximadamente seis meses. Durante la intervención, la menor señaló a su padrastro como presunto autor de los abusos y se inició una investigación judicial que derivó en la detención del hombre, de 33 años.