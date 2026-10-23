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Fórmula 1: ¿dónde ver en vivo a Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos?

La actividad en Austin arranca el viernes 23 a las 14.30 con los entrenamientos libres y la carrera será el domingo 25 a las 17.

EN TEXAS. Colapinto se divirtió antes del inicio del fin de semana en Austin.
EN TEXAS. Colapinto se divirtió antes del inicio del fin de semana en Austin.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto disputará del 23 al 25 de octubre el GP de Estados Unidos en Austin, buscando recuperarse tras su doble abandono por fallas mecánicas en Singapur.
  • El piloto de Alpine llega tras retirarse del sprint y la carrera previa. En el circuito de Texas cuenta con antecedentes dispares tras correr en 2024 y 2025 con Williams.
  • La fecha en Austin será crucial para que la escudería francesa y el corredor argentino reviertan la mala racha, sumen puntos y recuperen protagonismo en el torneo.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto vuelve a competir con su Alpine en la Formula 1 este fin de semana tras el mal paso por la gira asiática. Entre este viernes y el domingo se disputa el Gran Premio de Estados Unidos, donde el argentino sabe lo que es sumar puntos.

El Circuito de las Américas, en Austin (Texas), es un escenario conocido para el piloto de la escudería francesa, con antecedentes dispares. Terminó décimo con Williams en 2024 y decimoséptimo en 2025 con su actual escudería.

El objetivo inmediato del equipo Alpine será revertir la frustración de Singapur, donde sendos problemas mecánicos en su auto lo obligaron a abandonar tanto en la prueba Sprint como en la carrera del domingo. 

En territorio norteamericano, el bonaerense buscará reencontrarse con un resultado positivo.

El cronograma del GP de Estados Unidos de Fórmula 1

La actividad en Austin comenzará el viernes 23 y se extenderá hasta la carrera del domingo. Estos son los horarios previstos para cada sesión:

Viernes 23 de octubre

- Entrenamientos libres 1: 14.30 horas.

- Entrenamientos libres 2: 18 horas.

Sábado 24 de octubre

- Entrenamientos libres 3: 14.30 horas.

- Clasificación: 18 horas.

Domingo 25 de octubre

- Carrera principal: 17 horas.

Dónde ver el Gran Premio de Estados Unidos

Los fanáticos podrán seguir la actividad de la Fórmula 1 durante todo el fin de semana a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

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