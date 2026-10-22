Seguridad

Tensión en una comisaría porteña: tomaron a un policía de rehén durante un motín

El enfrentamiento entre detenidos ocurrió en la Alcaidía 1, ubicada en pleno centro de Buenos Aires.

MOTÍN EN UNA COMISARÍA PORTEÑA. El enfrentamiento entre detenidos ocurrió en la Alcaidía 1, ubicada en pleno centro de Buenos Aires.
MOTÍN EN UNA COMISARÍA PORTEÑA. El enfrentamiento entre detenidos ocurrió en la Alcaidía 1, ubicada en pleno centro de Buenos Aires. IMAGEN TOMADA DE INFOBAE
Por Redacción Seguridad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Presos de la Alcaidía 1 en el microcentro porteño tomaron de rehén a un policía este jueves tras un violento enfrentamiento interno para exigir la presencia de un fiscal.
  • Efectivos del DOEM, un negociador y el SAME intervinieron en el lugar, mientras los internos difundieron videos rompiendo rejas y reteniendo al agente sin riesgo de fuga.
  • El hecho visibiliza la sobrepoblación en comisarías porteñas ante el plan oficial de trasladar a los reclusos a Marcos Paz para descomprimir las dependencias urbanas.
Resumen generado con IA

Un violento enfrentamiento entre detenidos generó momentos de tensión en la Alcaidía 1 de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Lavalle al 400, donde un grupo de internos tomó de rehén a un efectivo policial. Personal de distintas divisiones de la fuerza trabaja en el lugar para restablecer el orden.

Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad a Infobae, no existe peligro de fuga y, al menos hasta esta tarde, no se habían reportado heridos. Sin embargo, videos grabados por los propios detenidos dentro de la celda y difundidos por distintos medios muestran al uniformado rodeado por sus captores y a otro interno tendido en el suelo, presuntamente lesionado.

“Miren al ‘cobani’, lo tenemos allá”, dice uno de los presos en una de las grabaciones, en la que se observa al policía sentado sobre una cama. En otro momento, los internos reclaman: “Hagan bajar al fiscal”, según las imágenes difundidas por LN+.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, el conflicto se desató en una de las celdas de la dependencia. Con el correr de los minutos, llegaron ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y camiones de Bomberos. Mientras tanto, efectivos policiales entraban y salían del edificio, ante la mirada de los curiosos que transitaban por esa zona del microcentro porteño.

Un negociador y fuerzas especiales en la alcaidía

Ante la gravedad de la situación, ingresó un grupo de la División de Operaciones Especiales de la Policía de la Ciudad (DOEM), acompañado por psicólogos y un negociador. También se sumaron integrantes del Departamento de Operaciones Urbanas de Contención (DOUC).

Cerca de las 16, las autoridades hicieron ingresar a un periodista de A24 a la comisaría, pero el motivo fue exigirle que los canales de televisión retiraran los drones que estaban utilizando alrededor del edificio.

Minutos antes había trascendido un nuevo video filmado dentro de la celda en conflicto, en el que se observa a los detenidos rompiendo puertas y rejas.

El motín ocurre en medio del traslado de presos desde la cárcel de Villa Devoto al nuevo penal de Marcos Paz. El proyecto del Gobierno porteño contempla que, en el futuro, también sean alojados allí los detenidos que actualmente permanecen en comisarías de la Ciudad de Buenos Aires.

Temas Buenos AiresPolicía de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada
1

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

Cámara de Diputados: los tucumanos se dividieron en las votaciones durante una extensa sesión
2

Cámara de Diputados: los tucumanos se dividieron en las votaciones durante una extensa sesión

Murió Julio Coronel, periodista de LA GACETA, a los 46 años
3

Murió Julio Coronel, periodista de LA GACETA, a los 46 años

Búsqueda de Raúl Moyano: el hallazgo de un libro renueva la esperanza de la familia
4

Búsqueda de Raúl Moyano: el hallazgo de un libro renueva la esperanza de la familia

¿Cuándo volvería a llover en Tucumán?
5

¿Cuándo volvería a llover en Tucumán?

Ranking notas premium
Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago
1

Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran
2

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran

Usura y extorsión en barrio Sur: un caso que descubrió un violento sistema
3

Usura y extorsión en barrio Sur: un caso que descubrió un violento sistema

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral
4

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios
5

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios

Más Noticias
Procesaron a José Luis Espert por lavado de activos: embargo de $1.000 millones y prohibición de salir del país

Procesaron a José Luis Espert por lavado de activos: embargo de $1.000 millones y prohibición de salir del país

Condenaron a los pilotos que transportaban 364 kilos de cocaína en una avioneta que cayó a 50 kilómetros de Tucumán

Condenaron a los pilotos que transportaban 364 kilos de cocaína en una avioneta que cayó a 50 kilómetros de Tucumán

Búsqueda de Raúl Moyano: “El Nuñorco es un cerro muy inclinado, con mucho precipicio”

Búsqueda de Raúl Moyano: “El Nuñorco es un cerro muy inclinado, con mucho precipicio”

Los 15 mandamientos que deben cumplir los montañistas

Los 15 mandamientos que deben cumplir los montañistas

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?

La desgarradora reflexión de Antonio Grimau sobre la muerte de su hijo: “Me enojé

La desgarradora reflexión de Antonio Grimau sobre la muerte de su hijo: “Me enojé"

Faster and Furious, el paquete promocional de éxtasis que la Justicia encontró en una red interprovincial

"Faster and Furious", el paquete promocional de éxtasis que la Justicia encontró en una red interprovincial

Comentarios