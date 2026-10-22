Tensión en una comisaría porteña: tomaron a un policía de rehén durante un motín

Resumen para apurados
- Presos de la Alcaidía 1 en el microcentro porteño tomaron de rehén a un policía este jueves tras un violento enfrentamiento interno para exigir la presencia de un fiscal.
- Efectivos del DOEM, un negociador y el SAME intervinieron en el lugar, mientras los internos difundieron videos rompiendo rejas y reteniendo al agente sin riesgo de fuga.
- El hecho visibiliza la sobrepoblación en comisarías porteñas ante el plan oficial de trasladar a los reclusos a Marcos Paz para descomprimir las dependencias urbanas.
Un violento enfrentamiento entre detenidos generó momentos de tensión en la Alcaidía 1 de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Lavalle al 400, donde un grupo de internos tomó de rehén a un efectivo policial. Personal de distintas divisiones de la fuerza trabaja en el lugar para restablecer el orden.
Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad a Infobae, no existe peligro de fuga y, al menos hasta esta tarde, no se habían reportado heridos. Sin embargo, videos grabados por los propios detenidos dentro de la celda y difundidos por distintos medios muestran al uniformado rodeado por sus captores y a otro interno tendido en el suelo, presuntamente lesionado.
“Miren al ‘cobani’, lo tenemos allá”, dice uno de los presos en una de las grabaciones, en la que se observa al policía sentado sobre una cama. En otro momento, los internos reclaman: “Hagan bajar al fiscal”, según las imágenes difundidas por LN+.
De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, el conflicto se desató en una de las celdas de la dependencia. Con el correr de los minutos, llegaron ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y camiones de Bomberos. Mientras tanto, efectivos policiales entraban y salían del edificio, ante la mirada de los curiosos que transitaban por esa zona del microcentro porteño.
Un negociador y fuerzas especiales en la alcaidía
Ante la gravedad de la situación, ingresó un grupo de la División de Operaciones Especiales de la Policía de la Ciudad (DOEM), acompañado por psicólogos y un negociador. También se sumaron integrantes del Departamento de Operaciones Urbanas de Contención (DOUC).
Cerca de las 16, las autoridades hicieron ingresar a un periodista de A24 a la comisaría, pero el motivo fue exigirle que los canales de televisión retiraran los drones que estaban utilizando alrededor del edificio.
Minutos antes había trascendido un nuevo video filmado dentro de la celda en conflicto, en el que se observa a los detenidos rompiendo puertas y rejas.
El motín ocurre en medio del traslado de presos desde la cárcel de Villa Devoto al nuevo penal de Marcos Paz. El proyecto del Gobierno porteño contempla que, en el futuro, también sean alojados allí los detenidos que actualmente permanecen en comisarías de la Ciudad de Buenos Aires.