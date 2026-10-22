Tensión en una comisaría porteña: tomaron a un policía de rehén durante un motín

De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, el conflicto se desató en una de las celdas de la dependencia. Con el correr de los minutos, llegaron ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y camiones de Bomberos. Mientras tanto, efectivos policiales entraban y salían del edificio, ante la mirada de los curiosos que transitaban por esa zona del microcentro porteño.