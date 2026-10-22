“Me decía que siempre había una jugada más”: Messi recordó el consejo de su padre en Oviedo

El club de su vida

El capitán también repasó su etapa en Barcelona, en especial los cuatro años con Pep Guardiola como entrenador, entre 2008 y 2012, en los que el equipo ganó 14 títulos y revolucionó el fútbol. “Tuvimos la suerte de haber ganado todo, también de la manera en que lo hicimos”, recordó. Además, destacó que lo que más disfrutaban era el día a día y los entrenamientos. Le resulta difícil resumir lo que significa el club, porque forma parte de su vida, y recordó que en esa ciudad nacieron sus tres hijos.