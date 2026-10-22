“Me decía que siempre había una jugada más”: Messi recordó el consejo de su padre en Oviedo

Resumen para apurados
- En Oviedo, Lionel Messi recordó a su padre previo a recibir este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en reconocimiento a su trayectoria futbolística.
- En diálogo con EFE, el capitán argentino repasó la consagración en el Mundial de Qatar 2022 y su histórica etapa multicampeona con el Barcelona de Pep Guardiola.
- Con este galardón entregado por la realeza española, Messi será el primer deportista argentino en obtenerlo, consolidando su legado entre las máximas leyendas mundiales.
Lionel Messi tiene grabado un consejo que lo acompañó durante toda su carrera. Ya instalado en Oviedo, donde este viernes recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, el capitán recordó a su padre, Jorge Messi, y explicó de dónde nació esa insistencia que lo llevó a perseguir cada objetivo, incluso el título mundial en Qatar. “Me decía que agarrara la pelota y que lo intentara, salga bien o mal, que no me quede con eso, que siempre había una jugada más”, contó en una charla con la agencia EFE.
El rosarino reveló que hablaba de manera constante con Jorge, fallecido en agosto, y que siempre intercambiaban opiniones sobre los partidos que le tocaba jugar. Su padre lo acompañó desde sus primeros pasos en Rosario y, con los años, también se encargó de manejar su carrera.
El Mundial ocupa un lugar especial en ese recorrido. Después de ganarlo todo con Barcelona, Messi definió la consagración en Qatar 2022 como “terminar mi carrera con algo que era más que un sueño”. Por eso guarda como un tesoro los dos goles que le marcó a Francia en la final, que la Argentina ganó por penales. “Fueron los más importantes de mi carrera por lo que significaron, por el momento y por la clase de partido que era”, admitió.
El club de su vida
El capitán también repasó su etapa en Barcelona, en especial los cuatro años con Pep Guardiola como entrenador, entre 2008 y 2012, en los que el equipo ganó 14 títulos y revolucionó el fútbol. “Tuvimos la suerte de haber ganado todo, también de la manera en que lo hicimos”, recordó. Además, destacó que lo que más disfrutaban era el día a día y los entrenamientos. Le resulta difícil resumir lo que significa el club, porque forma parte de su vida, y recordó que en esa ciudad nacieron sus tres hijos.
Consultado sobre cómo le gustaría que lo recordaran, Messi eligió una definición simple: como un gran deportista que siempre luchó por sus objetivos y por sus sueños. “A veces se me dio, a veces no, pero nunca dejé de intentar de ganar todo lo que tenía por delante”, sostuvo.
La ceremonia será este viernes, a las 13.30 de la Argentina, en el Teatro Campoamor, con la presencia de los Reyes de España. Allí, de manos de la princesa Leonor, el rosarino se convertirá en el primer deportista argentino en recibir la distinción. Según dijo, es un privilegio sumarse a una lista de premiados en la que aparecen Serena Williams, Rafael Nadal, Eliud Kipchoge, Carolina Marín, Lindsey Vonn, los hermanos Gasol y Michael Schumacher.