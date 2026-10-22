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Un rayo alcanzó a un avión de Latam en pleno vuelo y el momento quedó registrado en video

La aeronave cubría la ruta entre Antofagasta y Santiago de Chile cuando atravesó una zona de tormentas eléctricas. No hubo heridos.

captura de video
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Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Un vuelo de Latam que cubría la ruta entre Antofagasta y Santiago de Chile vivió momentos de tensión cuando un rayo alcanzó a la aeronave mientras atravesaba una zona de tormentas eléctricas. El episodio quedó registrado en un video que muestra el intenso destello de la descarga en pleno vuelo.

Pese al susto, el incidente no dejó personas heridas. La aeronave pudo continuar su recorrido y aterrizó sin inconvenientes en Santiago.

Tras lo ocurrido, la compañía aérea explicó que los aviones comerciales están diseñados para soportar descargas eléctricas y cuentan con sistemas de protección para afrontar este tipo de situaciones.

Sin embargo, las imágenes reflejan la magnitud del fenómeno meteorológico y el impacto visual que provocó entre quienes presenciaron la escena. El resplandor iluminó el entorno del avión en medio de las condiciones adversas.

Temas LatamSantiago de ChileAgustín Gauto
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