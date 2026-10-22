Río de Janeiro en carnaval: cuánto cuesta viajar desde Tucumán y qué experiencias no hay que perderse

Río de Janeiro es mucho más que playas, sol y paisajes de postal. Durante el carnaval, la ciudad brasileña se transforma en un escenario de música, baile y fiesta, con escuelas de samba que trabajan durante todo el año para protagonizar uno de los espectáculos más reconocidos del mundo. Para los tucumanos que sueñan con vivir esa experiencia, la planificación del viaje puede marcar la diferencia entre unas vacaciones convencionales y una inmersión en la cultura brasileña.