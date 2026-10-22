Río de Janeiro en carnaval: cuánto cuesta viajar desde Tucumán y qué experiencias no hay que perderse
Resumen para apurados
- Franco Ponce detalló opciones y costos para viajar desde Tucumán a Río de Janeiro en carnaval, destacando la conveniencia económica frente a destinos locales.
- Tras recorrer escuelas de samba y playas icónicas, Ponce explicó las rutas aéreas disponibles vía Buenos Aires o Córdoba y la posibilidad de presenciar ensayos todo el año.
- Por la alta ocupación hotelera en enero y febrero, recomiendan reservar con anticipación para acceder a mejores tarifas y aprovechar las ventajas del cambio favorable.
Río de Janeiro es mucho más que playas, sol y paisajes de postal. Durante el carnaval, la ciudad brasileña se transforma en un escenario de música, baile y fiesta, con escuelas de samba que trabajan durante todo el año para protagonizar uno de los espectáculos más reconocidos del mundo. Para los tucumanos que sueñan con vivir esa experiencia, la planificación del viaje puede marcar la diferencia entre unas vacaciones convencionales y una inmersión en la cultura brasileña.
Franco Ponce, CEO de Alas Turismo, visitó recientemente Río de Janeiro y compartió en LA GACETA Play algunas recomendaciones para quienes quieran conocer el destino. Invitado por el operador turístico Freeway junto con representantes de agencias de viajes de todo el país, recorrió playas, museos y espacios vinculados con el carnaval.
“Río siempre tiene algo nuevo o algo distinto para hacer. Podés ir varias veces y disfrutar de experiencias diferentes”, señaló.
Carnaval de Río, una experiencia para vivir desde adentro
Uno de los momentos más destacados de su recorrido fue la visita a una escuela de samba. Allí pudo conocer cómo se preparan los grupos que participan de los desfiles y experimentar algunas de las actividades que forman parte de esa tradición.
Ponce explicó que el carnaval ocupa un lugar central en la cultura brasileña y que el compromiso de los integrantes de las escuelas de samba se vive con un fanatismo comparable al del fútbol. Las agrupaciones se preparan durante todo el año y compiten por premios millonarios.
El recorrido no se limitó a observar los trajes y las coreografías. Los visitantes pudieron fabricar sus propias máscaras, probarse disfraces, aprender algunos pasos de baile y tocar instrumentos de percusión.
“Es una experiencia distinta. Volvimos a ser niños un ratito con un tambor o una pandereta”, contó Ponce, entre risas, al recordar sus intentos por seguir el ritmo de los músicos.
Para quienes viajen fuera de la fecha central del carnaval, también existe la posibilidad de participar de los ensayos de las escuelas de samba. Estas actividades permiten acercarse a la preparación de los desfiles y conocer parte de la tradición sin necesidad de coincidir con los días de mayor convocatoria.
Las playas y los lugares que hay que conocer
Río de Janeiro combina propuestas para quienes buscan descansar frente al mar con alternativas culturales, históricas y gastronómicas. Para quienes visitan la ciudad por primera vez, Ponce recomendó recorrer las playas más emblemáticas y sumar algunos de los principales atractivos turísticos.
Copacabana es uno de los clásicos, junto con Leme, Ipanema y Leblon. Estas zonas permiten disfrutar del mar, caminar por la costa y conocer distintos sectores de la ciudad.
El Cristo Redentor es otra de las visitas imprescindibles. Desde lo alto del cerro del Corcovado, el monumento ofrece una vista panorámica de Río. Ponce destacó también el espacio religioso ubicado en su base, que describió como un lugar de tranquilidad para quienes buscan un momento de reflexión.
A ese recorrido se suma el Pan de Azúcar, uno de los paisajes más reconocibles de Brasil, además de los barrios tradicionales, sus bares y su propuesta gastronómica.
Entre las opciones culturales, el empresario mencionó el Museo del Mañana, un espacio dedicado a la ciencia, la innovación y los desafíos del futuro.
Para quienes ya conocen los circuitos tradicionales, recomendó explorar Barra da Tijuca, una zona ubicada hacia el oeste de la ciudad, alejada de los principales puntos turísticos. Por sus distancias, conviene organizar ese paseo con tiempo.
¿Cuánto cuesta viajar a Río de Janeiro desde Tucumán?
Aunque el valor final depende de las fechas, la disponibilidad de vuelos, el alojamiento y la cantidad de días, Ponce sostuvo que Brasil puede resultar una alternativa competitiva para los argentinos, especialmente al comparar algunos gastos cotidianos.
“Uno piensa que irse a Brasil es más caro y termina haciendo por ahí lo mismo, con una experiencia superior, o incluso un poco más barato”, afirmó.
Como ejemplo, señaló que salir a comer frente al mar puede resultar más económico que en algunos destinos argentinos. También destacó el clima, que permite aprovechar la playa durante buena parte del día y permanecer al aire libre hasta la noche.
Sin embargo, advirtió que el carnaval y los meses de enero y febrero corresponden a la temporada de mayor demanda. Durante ese período, la hotelería puede alcanzar niveles de ocupación muy elevados y los pasajes disponibles disminuyen a medida que se acerca la fecha.
Por eso, recomendó organizar el viaje con anticipación. En cuanto a las conexiones aéreas desde Tucumán, mencionó dos alternativas: volar desde la provincia con escala en Buenos Aires o viajar desde Córdoba, según las opciones disponibles para cada fecha.
Ponce no precisó una tarifa concreta para el paquete ni un presupuesto cerrado para el viaje. Por eso, quienes estén interesados en conocer el costo deberán consultar los valores actualizados de vuelos, alojamiento y excursiones para los días elegidos.
¿Conviene viajar durante el carnaval?
La respuesta depende del tipo de vacaciones que busque cada viajero. Quienes disfrutan de las multitudes, la música y las fiestas encontrarán en el carnaval una oportunidad para conocer Río desde una perspectiva diferente. En cambio, quienes priorizan la tranquilidad pueden elegir otras fechas y recorrer los mismos atractivos con una dinámica distinta.
Ponce remarcó que la ciudad puede visitarse durante todo el año y que también hay propuestas para las vacaciones de invierno. En julio, las temperaturas son más moderadas y el agua puede estar más fría, aunque todavía es posible disfrutar de la playa.
Para las familias, el clima cálido del verano es otro punto a favor: permite que los chicos pasen buena parte de la jornada al aire libre, entre la arena y el mar, sin depender tanto de actividades bajo techo.