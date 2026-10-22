Mundo

Otra vez una cruz cayó sobre un sacerdote: el impactante accidente en Colombia que recordó a la tragedia en Ecuador

El religioso intentaba acomodar una pesada estructura de madera en el altar cuando perdió el control y recibió el impacto en la cabeza. El episodio recordó la muerte de un cura en Ecuador, ocurrida días antes en circunstancias similares.

Otra vez una cruz cayó sobre un sacerdote: el impactante accidente en Colombia que recordó a la tragedia en Ecuador
Otra vez una cruz cayó sobre un sacerdote: el impactante accidente en Colombia que recordó a la tragedia en Ecuador
Por Redacción Mundo Hace 40 Min

Resumen para apurados

  • Un sacerdote sobrevivió recientemente en Colombia luego de que una pesada cruz cayera sobre su cabeza mientras intentaba acomodarla en el altar de su parroquia.
  • El cura perdió estabilidad al manipular la estructura. El hecho generó conmoción al recordar la muerte de un sacerdote en Ecuador por la caída de otra cruz días atrás.
  • Aunque en Colombia sólo hubo heridas leves, ambos sucesos abren el debate sobre las condiciones de seguridad y el mantenimiento de las estructuras en los templos religiosos.
Resumen generado con IA

Un sacerdote sobrevivió al impactante accidente que protagonizó dentro de una iglesia en Colombia, cuando una pesada cruz de madera cayó sobre él mientras intentaba acomodarla en el altar. Las imágenes del episodio comenzaron a circular en las redes sociales y generaron conmoción por la similitud con una tragedia ocurrida días antes en Ecuador.

Según la información difundida sobre el caso, el religioso sufrió un golpe leve en la cabeza y logró sobrevivir. Hasta el momento, no se había precisado en qué parroquia ocurrió el incidente ni la identidad del sacerdote.

El video muestra el momento en que el cura manipula la estructura para ubicarla sobre el sagrario. En medio de la maniobra, la cruz pierde estabilidad y cae hacia adelante, impactándolo directamente.

Pese a que intenta sostenerla para evitar la caída, el sacerdote no logra controlar el peso de la estructura y termina recibiendo el golpe. La secuencia se difundió rápidamente debido a la violencia del impacto y al riesgo que implicó para el religioso.

El accidente en Colombia que recordó una tragedia en Ecuador

La viralización del video coincidió con la conmoción por la muerte del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari, quien falleció en Guayaquil, Ecuador, tras ser golpeado por una cruz de madera durante una celebración religiosa.

En ese caso, el objeto se desprendió de una pared mientras el cura celebraba una misa que era transmitida en vivo por Facebook. El accidente tuvo consecuencias fatales y generó pesar entre los integrantes de la comunidad parroquial.

La víctima tenía 53 años y estaba al frente de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil. Era oriundo de Cuenca y pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor.

Antes de asumir esa responsabilidad pastoral, había desarrollado su labor religiosa en la parroquia San Lorenzo de Vinces, en la provincia ecuatoriana de Los Ríos.

Sánchez Molinari también compartía celebraciones y reflexiones a través de las redes sociales, una práctica que le permitía mantener el contacto con fieles que no podían asistir personalmente a las misas.

Dos episodios similares con desenlaces diferentes

Los casos de Colombia y Ecuador quedaron vinculados por una coincidencia impactante: en ambos, una cruz de madera cayó sobre un sacerdote dentro de un templo.

Sin embargo, las consecuencias fueron muy distintas. Mientras el religioso colombiano sobrevivió y habría sufrido lesiones leves, el accidente de Guayaquil terminó con la muerte de Sánchez Molinari.

En el episodio colombiano, las imágenes muestran que el accidente ocurrió mientras el cura intentaba acomodar la cruz. En Ecuador, en cambio, el objeto se desprendió de la pared durante una misa.

Por ahora, no se difundieron datos suficientes para establecer las circunstancias completas del hecho ocurrido en Colombia. Tampoco se informó oficialmente el nombre de la iglesia en la que sucedió.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cámara de Diputados: los tucumanos se dividieron en las votaciones durante una extensa sesión
1

Cámara de Diputados: los tucumanos se dividieron en las votaciones durante una extensa sesión

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios
2

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle
3

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Yerba Buena tendrá pista de atletismo en el parque La Hoya
4

Yerba Buena tendrá pista de atletismo en el parque La Hoya

Recuerdos fotográficos: Enero de 1951. Breve reinado de los caballos en la avenida Aconquija
5

Recuerdos fotográficos: Enero de 1951. Breve reinado de los caballos en la avenida Aconquija

Ranking notas premium
Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago
1

Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran
2

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?
3

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?

Usura y extorsión en barrio Sur: un caso que descubrió un violento sistema
4

Usura y extorsión en barrio Sur: un caso que descubrió un violento sistema

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral
5

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral

Más Noticias
Tormentas, granizo y viento Zonda: el SMN puso bajo alerta a más de medio país

Tormentas, granizo y viento Zonda: el SMN puso bajo alerta a más de medio país

El día que un caniche cayó desde el piso 13, mató a una mujer y desencadenó una tragedia inesperada en Buenos Aires

El día que un caniche cayó desde el piso 13, mató a una mujer y desencadenó una tragedia inesperada en Buenos Aires

Instalaron una antena de celulares a metros de su casa y, tras 26 años de juicio, recibirán una indemnización millonaria

Instalaron una antena de celulares a metros de su casa y, tras 26 años de juicio, recibirán una indemnización millonaria

La trágica historia del hijo de Antonio Grimau y Leonor Manso: murió a los 36 años y estuvo casi un mes sin identificar

La trágica historia del hijo de Antonio Grimau y Leonor Manso: murió a los 36 años y estuvo casi un mes sin identificar

Falleció Antonio Grimau: cuál fue la causa y cómo pasó sus últimos días

Falleció Antonio Grimau: cuál fue la causa y cómo pasó sus últimos días

Anses paga una ayuda económica a personas sin trabajo: quiénes pueden solicitarla y cómo hacerlo

Anses paga una ayuda económica a personas sin trabajo: quiénes pueden solicitarla y cómo hacerlo

Ráfagas de 90 km/h, lluvias intensas y nieve: 10 provincias están bajo alerta amarilla este lunes

Ráfagas de 90 km/h, lluvias intensas y nieve: 10 provincias están bajo alerta amarilla este lunes

Horóscopo chino: dos signos vivirán una transformación importante en octubre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: dos signos vivirán una transformación importante en octubre, según Ludovica Squirru

Comentarios