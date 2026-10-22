Otra vez una cruz cayó sobre un sacerdote: el impactante accidente en Colombia que recordó a la tragedia en Ecuador
El religioso intentaba acomodar una pesada estructura de madera en el altar cuando perdió el control y recibió el impacto en la cabeza. El episodio recordó la muerte de un cura en Ecuador, ocurrida días antes en circunstancias similares.
Resumen para apurados
- Un sacerdote sobrevivió recientemente en Colombia luego de que una pesada cruz cayera sobre su cabeza mientras intentaba acomodarla en el altar de su parroquia.
- El cura perdió estabilidad al manipular la estructura. El hecho generó conmoción al recordar la muerte de un sacerdote en Ecuador por la caída de otra cruz días atrás.
- Aunque en Colombia sólo hubo heridas leves, ambos sucesos abren el debate sobre las condiciones de seguridad y el mantenimiento de las estructuras en los templos religiosos.
Un sacerdote sobrevivió al impactante accidente que protagonizó dentro de una iglesia en Colombia, cuando una pesada cruz de madera cayó sobre él mientras intentaba acomodarla en el altar. Las imágenes del episodio comenzaron a circular en las redes sociales y generaron conmoción por la similitud con una tragedia ocurrida días antes en Ecuador.
Según la información difundida sobre el caso, el religioso sufrió un golpe leve en la cabeza y logró sobrevivir. Hasta el momento, no se había precisado en qué parroquia ocurrió el incidente ni la identidad del sacerdote.
El video muestra el momento en que el cura manipula la estructura para ubicarla sobre el sagrario. En medio de la maniobra, la cruz pierde estabilidad y cae hacia adelante, impactándolo directamente.
Pese a que intenta sostenerla para evitar la caída, el sacerdote no logra controlar el peso de la estructura y termina recibiendo el golpe. La secuencia se difundió rápidamente debido a la violencia del impacto y al riesgo que implicó para el religioso.
El accidente en Colombia que recordó una tragedia en Ecuador
La viralización del video coincidió con la conmoción por la muerte del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari, quien falleció en Guayaquil, Ecuador, tras ser golpeado por una cruz de madera durante una celebración religiosa.
En ese caso, el objeto se desprendió de una pared mientras el cura celebraba una misa que era transmitida en vivo por Facebook. El accidente tuvo consecuencias fatales y generó pesar entre los integrantes de la comunidad parroquial.
La víctima tenía 53 años y estaba al frente de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil. Era oriundo de Cuenca y pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor.
Antes de asumir esa responsabilidad pastoral, había desarrollado su labor religiosa en la parroquia San Lorenzo de Vinces, en la provincia ecuatoriana de Los Ríos.
Sánchez Molinari también compartía celebraciones y reflexiones a través de las redes sociales, una práctica que le permitía mantener el contacto con fieles que no podían asistir personalmente a las misas.
Dos episodios similares con desenlaces diferentes
Los casos de Colombia y Ecuador quedaron vinculados por una coincidencia impactante: en ambos, una cruz de madera cayó sobre un sacerdote dentro de un templo.
Sin embargo, las consecuencias fueron muy distintas. Mientras el religioso colombiano sobrevivió y habría sufrido lesiones leves, el accidente de Guayaquil terminó con la muerte de Sánchez Molinari.
En el episodio colombiano, las imágenes muestran que el accidente ocurrió mientras el cura intentaba acomodar la cruz. En Ecuador, en cambio, el objeto se desprendió de la pared durante una misa.
Por ahora, no se difundieron datos suficientes para establecer las circunstancias completas del hecho ocurrido en Colombia. Tampoco se informó oficialmente el nombre de la iglesia en la que sucedió.