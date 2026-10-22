Paraguay: un club prohibió los escotes y los shorts a los periodistas y desató una polémica

La controversia se desató luego de que circulara una fotografía de la fotógrafa deportiva Adriana Caballero, cuya vestimenta habría motivado cuestionamientos y contribuido a la decisión de la institución. La difusión del comunicado generó críticas entre los trabajadores de prensa y obligó a intervenir al presidente del club, Héctor Melgarejo, quien desconoció la medida y pidió disculpas.