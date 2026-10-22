Paraguay: un club prohibió los escotes y los shorts a los periodistas y desató una polémica

Resumen para apurados
- El club paraguayo Sportivo Ameliano generó polémica al imponer un estricto código de vestimenta a periodistas para el partido del domingo ante Olimpia en Villeta.
- La medida surgió tras viralizarse una foto de la fotógrafa Adriana Caballero; el club exigía estilo "sport elegante" y prohibía shorts, escotes y ombligos al descubierto.
- Tras el fuerte rechazo de la prensa, el presidente de la institución desautorizó el protocolo, pidió disculpas públicas y garantizó la cobertura habitual sin restricciones.
El club de Paraguay Sportivo Ameliano quedó envuelto en una polémica tras publicar un código de vestimenta para periodistas y fotógrafos que cubrirán el partido ante Olimpia, previsto para el domingo 25 de octubre en Villeta. La disposición prohibía los shorts y establecía restricciones sobre escotes, calzas y prendas que dejaran el ombligo al descubierto.
La controversia se desató luego de que circulara una fotografía de la fotógrafa deportiva Adriana Caballero, cuya vestimenta habría motivado cuestionamientos y contribuido a la decisión de la institución. La difusión del comunicado generó críticas entre los trabajadores de prensa y obligó a intervenir al presidente del club, Héctor Melgarejo, quien desconoció la medida y pidió disculpas.
Qué decía el polémico código de vestimenta de Sportivo Ameliano
El comunicado del Departamento de Prensa de Sportivo Ameliano solicitaba a los profesionales acreditados asistir con ropa de estilo “sport elegante” para cubrir el encuentro correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 de Paraguay.
La institución justificó el pedido al señalar que se trata de un club familiar, al que asisten chicos de la escuela de fútbol acompañados por sus padres. Sin embargo, las restricciones establecidas en el documento provocaron cuestionamientos por las diferencias entre las exigencias para hombres y mujeres.
En el caso de los varones, se indicaba que no podían utilizar shorts durante la cobertura. Para las mujeres, las limitaciones incluían la prohibición de blusas escotadas, prendas que dejaran el ombligo descubierto y calzas que no fueran negras o azul oscuro.
El flyer también mostraba ejemplos de prendas consideradas permitidas y prohibidas. La medida fue cuestionada por imponer requisitos sobre la apariencia de los trabajadores de prensa para desarrollar sus tareas profesionales.
Qué dijo la fotógrafa Adriana Caballero sobre la polémica
Adriana Caballero se refirió al episodio después de la difusión del comunicado. La fotógrafa explicó que una persona identificada como Emiliano se había comunicado con el medio que publicó su imagen para cuestionar el tratamiento que recibió la fotografía.
“Cuando leí este comunicado, te voy a ser muy sincera, sí me chocó”, relató Caballero. También reconoció que no había dimensionado el alcance que podía adquirir la controversia y expresó preocupación por las consecuencias que la decisión podría tener para otros trabajadores de prensa.
La profesional aclaró que el reclamo que conocía estaba relacionado con la publicación de su imagen. El episodio, sin embargo, tomó otra dimensión cuando Sportivo Ameliano difundió las restricciones de vestimenta para las coberturas periodísticas.
El presidente de Sportivo Ameliano desautorizó la medida
Ante las repercusiones, el presidente de la institución, Héctor Melgarejo, salió a aclarar que el código de vestimenta no había contado con su autorización.
En declaraciones al programa Cardinal Deportivo, el dirigente calificó la decisión como una “locura” y se disculpó por lo ocurrido. “Pasé un malestar. Es una locura. Publicaron sin autorización. No es lo que pregonamos en el Sportivo Ameliano. Pido disculpas”, afirmó, según el registro difundido por RDN.
Melgarejo también destacó la labor de los periodistas, camarógrafos y fotógrafos que habitualmente cubren los partidos del equipo. Finalmente, confirmó que los profesionales podrán asistir vestidos como lo hacen normalmente, con lo que dejó sin efecto las restricciones anunciadas por el Departamento de Prensa.
Cuándo juega Sportivo Ameliano contra Olimpia
La polémica se produjo en la previa del partido entre Sportivo Ameliano y Olimpia, programado para el domingo 25 de octubre a las 10, en el estadio Ameliano de Villeta, por el Torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo.
El equipo dirigido por Roberto Nanni llegaba al encuentro con 19 puntos en 15 fechas, después de cuatro victorias, siete empates y cuatro derrotas. En su última presentación había igualado 2-2 frente a Cerro Porteño, luego de llegar a estar dos goles arriba.
Olimpia, por su parte, afrontaba el compromiso como líder del campeonato. Mientras la expectativa deportiva se concentraba en el encuentro, el conflicto por las normas de vestimenta abrió un debate sobre los criterios utilizados por los clubes para regular la presencia de periodistas y fotógrafos en los estadios.