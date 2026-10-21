Crisis textil: la fábrica que produce las camisetas de River, Boca y de la Selección suspendió a 80 trabajadores
RA Intertrading redujo su plantilla de 1.040 a 640 empleados en tres años, tras una caída del 20% en los pedidos. La empresa suspendió personal en Catamarca y adelantó vacaciones en su planta de Buenos Aires por la baja de la actividad.
Resumen para apurados
- RA Intertrading suspendió por dos meses a 80 operarios en Catamarca y adelantó vacaciones en CABA debido a la fuerte caída de pedidos de indumentaria deportiva.
- La fabricante de camisetas de fútbol redujo su personal de 1.040 a 640 empleados en tres años, afectada por el desplome de la demanda interna y la competencia de importaciones.
- El caso expone la crisis de la industria textil argentina. La empresa evalúa conseguir clientes en el exterior para frenar el declive productivo y sostener sus plantas.
La crisis de la industria textil argentina sumó un nuevo capítulo. RA Intertrading, la empresa que fabrica las camisetas de la Selección argentina y de clubes como River Plate y Boca Juniors, suspendió a 80 trabajadores de su planta de Catamarca durante dos meses y adelantó vacaciones en su establecimiento de la Ciudad de Buenos Aires, ante la caída de los pedidos y las dificultades para sostener el nivel de producción.
La compañía, proveedora de marcas deportivas internacionales como Adidas, Nike y Puma, registró una reducción del 20% en los pedidos durante los últimos tres años. Según informó Infobae, la firma pasó de tener 1.040 empleados en 2023 a contar con alrededor de 640 en la actualidad.
Suspensiones en Catamarca y vacaciones anticipadas en Buenos Aires
La medida más importante afecta a 80 trabajadores de la planta catamarqueña, quienes cobrarán el 70% de sus salarios durante los dos meses de suspensión, de acuerdo con fuentes cercanas a la empresa citadas por Infobae.
La decisión busca adaptar la actividad industrial al volumen de trabajo disponible. “Hoy sobra gente para la cantidad de trabajo que hay. Esperamos que se revierta pronto”, señalaron desde el entorno de la compañía.
En la fábrica ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajan alrededor de 560 personas, la empresa optó por adelantar vacaciones de manera rotativa. La medida apunta a reorganizar la producción mientras aguarda nuevos pedidos de las marcas deportivas.
“Estamos a la espera de que nos salga algún otro pedido. Si no tengo trabajo, ¿qué vamos a hacer?”, expresaron fuentes de la firma al describir el escenario que atraviesa el negocio.
La empresa pasó de 1.040 a 640 empleados en tres años
La evolución de la plantilla refleja el impacto de la caída de la actividad sobre RA Intertrading. En 2023, la empresa llegó a contar con 1.040 trabajadores, luego de ampliar su capacidad productiva en Catamarca. Actualmente, emplea a unas 640 personas, una reducción de aproximadamente 400 puestos.
La compañía inauguró su planta catamarqueña en 2022, con un primer módulo que incorporó a 100 trabajadores. Al año siguiente sumó una segunda etapa y alcanzó los 200 empleados en esa provincia.
La instalación contó con beneficios impositivos otorgados por el gobierno provincial y terrenos destinados al desarrollo industrial. Sin embargo, la disminución posterior de los pedidos obligó a revisar la estructura de personal.
La firma ya había atravesado una reducción de su plantilla en años anteriores. Según la reconstrucción publicada por Infobae, al comienzo del gobierno de Mauricio Macri contaba con unos 940 empleados y posteriormente pasó a tener alrededor de 800.
Qué camisetas fabrica RA Intertrading
La compañía es una de las principales fabricantes locales de indumentaria deportiva y trabaja para distintas marcas internacionales. Entre sus productos se encuentran las camisetas de la Selección argentina y de River Plate y Boca Juniors, bajo la marca Adidas.
También fabrica indumentaria de Puma, incluida la correspondiente a Independiente. Para Nike, en tanto, produce otras prendas deportivas, aunque ya no confecciona sus camisetas para clubes de fútbol.
La actividad depende de los contratos comerciales de las marcas, los acuerdos con los equipos y las decisiones sobre dónde producir cada prenda. Por eso, los cambios de patrocinador o de proveedor pueden modificar el volumen de trabajo de las fábricas argentinas.
Uno de los casos mencionados en el informe es el de Racing Club, cuyas camisetas eran producidas por RA Intertrading hasta que el equipo cambió de marca y pasó a utilizar Nike. La fabricación quedó entonces en manos de una empresa del exterior.
La caída del consumo y las importaciones golpean a la industria textil
La situación de RA Intertrading se inscribe en un escenario de dificultades para la industria de la indumentaria, marcado por la debilidad del consumo interno y una mayor competencia de los productos importados.
La empresa organiza su producción en función de los pedidos que recibe. Cuando las marcas reducen sus compras o trasladan parte de la fabricación a otros países, la actividad de las plantas locales se resiente.
En el segmento de las camisetas de fútbol, la producción nacional conserva algunas ventajas operativas. La colocación de publicidad, los cambios frecuentes de patrocinadores y la necesidad de adaptar las prendas a los requerimientos comerciales de los clubes pueden encarecer el proceso de importar productos terminados.
Sin embargo, esas condiciones no alcanzan para compensar la caída general de los pedidos. “Hoy está difícil vender nacional e importado”, señalaron fuentes cercanas a la compañía, en referencia a las dificultades que enfrenta el mercado.
La empresa busca nuevos negocios en el exterior
Ante la debilidad del mercado interno, RA Intertrading también intenta ampliar sus exportaciones y conseguir nuevos clientes fuera de la Argentina.
No obstante, las fuentes consultadas por Infobae señalaron que los negocios externos se desarrollan con márgenes reducidos por la situación cambiaria. La búsqueda de nuevos contratos aparece así como una alternativa para compensar, al menos parcialmente, la caída de la demanda local.
Fundada en noviembre de 1992, la empresa comenzó con un proyecto comercial vinculado con el desarrollo de colecciones y la importación de prendas desde Asia. Con el tiempo, consolidó su actividad industrial y se convirtió en proveedora de marcas internacionales de indumentaria deportiva.
A 34 años de su creación, la compañía enfrenta un escenario que combina menores pedidos, competencia importada y dificultades de consumo. Las suspensiones en Catamarca y las vacaciones anticipadas en Buenos Aires reflejan el impacto de esa situación sobre el empleo y la producción nacional.