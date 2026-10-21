Crisis textil: la fábrica que produce las camisetas de River, Boca y de la Selección suspendió a 80 trabajadores

La crisis de la industria textil argentina sumó un nuevo capítulo. RA Intertrading, la empresa que fabrica las camisetas de la Selección argentina y de clubes como River Plate y Boca Juniors, suspendió a 80 trabajadores de su planta de Catamarca durante dos meses y adelantó vacaciones en su establecimiento de la Ciudad de Buenos Aires, ante la caída de los pedidos y las dificultades para sostener el nivel de producción.