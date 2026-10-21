Sergio Massa: “El año que viene la mayoría de la sociedad va a dar vuelta la página”

Resumen para apurados
- Tras la marcha federal, Sergio Massa se reunió con rectores en la UNSAM para respaldar sus reclamos y vaticinó que la sociedad cambiará de rumbo político el año próximo.
- La reaparición del exministro ocurrió tras la movilización al Congreso en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, marcha en la que participó el Frente Renovador.
- Massa instó al sector académico a prepararse para recuperar científicos y docentes emigrados, anticipando un debate sobre el modelo de desarrollo productivo nacional.
El ex ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, volvió a mostrarse en la escena política con un mensaje dirigido al ámbito universitario y una definición sobre el futuro electoral del oficialismo.
Durante una reunión con una quincena de rectores en la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), el ex ministro de Economía respaldó los reclamos del sector y vaticinó un cambio de rumbo político en 2027.
“Va a haber un día después, más temprano que tarde, yo creo que más temprano, siempre me refiero al proceso democrático, no a otra cosa. Inexorablemente, el año que viene la mayoría de la sociedad le va a dar vuelta la página a esto”, sostuvo Massa ante los representantes de las casas de altos estudios.
El encuentro se produjo después de la marcha universitaria realizada frente al Congreso, en la que el massismo participó con una columna de militantes y dirigentes. La movilización reclamó que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
El reclamo por los docentes y el papel de la universidad pública
Durante la reunión, Massa instó a los rectores a prepararse para una eventual nueva etapa política y planteó la necesidad de recuperar los recursos humanos que perdió el sistema universitario.
“Tienen que estar preparados en cómo recuperar esos 10 mil docentes y científicos que se fueron o cómo recuperamos la centralidad de la universidad en el desarrollo”, expresó.
El ex ministro también anticipó una discusión sobre el modelo productivo del país. Según señaló, la Argentina deberá definir “si es un país exportador de productos primarios o de valor agregado”.
En su intervención, defendió el papel de la educación superior como herramienta de movilidad social. “La universidad es la casa que le puede dar igualdad de oportunidades a los hijos de un laburante”, afirmó.
“La universidad pública, todos sabemos lo que representa en términos de movilidad social ascendente en la Argentina, y defenderla es una obligación que tenemos todos como sociedad”, agregó.