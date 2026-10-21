Política

Sergio Massa: “El año que viene la mayoría de la sociedad va a dar vuelta la página”

El ex ministro reapareció y se reunió con rectores universitarios para apoyar sus reclamos.

SERGIO MASSA. El ex ministro de Economía se reunió con rectores.
SERGIO MASSA. El ex ministro de Economía se reunió con rectores.
Por Redacción Política Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tras la marcha federal, Sergio Massa se reunió con rectores en la UNSAM para respaldar sus reclamos y vaticinó que la sociedad cambiará de rumbo político el año próximo.
  • La reaparición del exministro ocurrió tras la movilización al Congreso en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, marcha en la que participó el Frente Renovador.
  • Massa instó al sector académico a prepararse para recuperar científicos y docentes emigrados, anticipando un debate sobre el modelo de desarrollo productivo nacional.
Resumen generado con IA

El ex ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, volvió a mostrarse en la escena política con un mensaje dirigido al ámbito universitario y una definición sobre el futuro electoral del oficialismo

Durante una reunión con una quincena de rectores en la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), el ex ministro de Economía respaldó los reclamos del sector y vaticinó un cambio de rumbo político en 2027.

“Va a haber un día después, más temprano que tarde, yo creo que más temprano, siempre me refiero al proceso democrático, no a otra cosa. Inexorablemente, el año que viene la mayoría de la sociedad le va a dar vuelta la página a esto”, sostuvo Massa ante los representantes de las casas de altos estudios.

El encuentro se produjo después de la marcha universitaria realizada frente al Congreso, en la que el massismo participó con una columna de militantes y dirigentes. La movilización reclamó que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

El reclamo por los docentes y el papel de la universidad pública

Durante la reunión, Massa instó a los rectores a prepararse para una eventual nueva etapa política y planteó la necesidad de recuperar los recursos humanos que perdió el sistema universitario.

“Tienen que estar preparados en cómo recuperar esos 10 mil docentes y científicos que se fueron o cómo recuperamos la centralidad de la universidad en el desarrollo”, expresó.

El ex ministro también anticipó una discusión sobre el modelo productivo del país. Según señaló, la Argentina deberá definir “si es un país exportador de productos primarios o de valor agregado”.

En su intervención, defendió el papel de la educación superior como herramienta de movilidad social. “La universidad es la casa que le puede dar igualdad de oportunidades a los hijos de un laburante”, afirmó.

“La universidad pública, todos sabemos lo que representa en términos de movilidad social ascendente en la Argentina, y defenderla es una obligación que tenemos todos como sociedad”, agregó.

Temas Cristina Fernández de KirchnerBuenos AiresSergio Massa
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué pudo haberle pasado a Raúl Moyano en el Ñuñorco: la hipótesis del rescatista sobre su desaparición
1

Qué pudo haberle pasado a Raúl Moyano en el Ñuñorco: la hipótesis del rescatista sobre su desaparición

Milei arremetió contra Pedro Sánchez en Madrid: lo llamó dictador y pidió sacar a los socialistas a patadas
2

Milei arremetió contra Pedro Sánchez en Madrid: lo llamó "dictador" y pidió "sacar a los socialistas a patadas"

Boca derribó la pared en Brasil y quedó a un paso del título en la Copa Sudamericana
3

Boca derribó la pared en Brasil y quedó a un paso del título en la Copa Sudamericana

Por qué el triunfo de Boca dejó a Atlético Tucumán un paso más cerca de la Libertadores
4

Por qué el triunfo de Boca dejó a Atlético Tucumán un paso más cerca de la Libertadores

Tafí Viejo prepara una acción judicial para defender los Talleres Ferroviarios
5

Tafí Viejo prepara una acción judicial para defender los Talleres Ferroviarios

Ranking notas premium
Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?
1

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?

Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago
2

Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?
3

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran
4

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran

Recuerdos fotográficos: 1965. Cuando le pusieron fin al tranvía eléctrico cortándole la corriente
5

Recuerdos fotográficos: 1965. Cuando le pusieron fin al tranvía eléctrico cortándole la corriente

Más Noticias
Consejo de la Magistratura: a contramano del país, la lista de Fernando Levene se impuso entre los abogados de Tucumán

Consejo de la Magistratura: a contramano del país, la lista de Fernando Levene se impuso entre los abogados de Tucumán

Manzur buscaría vengarse de Jaldo y Mansilla a cargo de la Provincia

"Manzur buscaría vengarse de Jaldo" y Mansilla a cargo de la Provincia

El día que un caniche cayó desde el piso 13, mató a una mujer y desencadenó una tragedia inesperada en Buenos Aires

El día que un caniche cayó desde el piso 13, mató a una mujer y desencadenó una tragedia inesperada en Buenos Aires

Tuits contra Jaldo: la diputada Soledad Molinuevo sumó un revés en el fuero federal

Tuits contra Jaldo: la diputada Soledad Molinuevo sumó un revés en el fuero federal

Revuelo en la prensa española por los insultos de Milei a periodistas: “Corta intelectualmente” y “miserable política”

Revuelo en la prensa española por los insultos de Milei a periodistas: “Corta intelectualmente” y “miserable política”

“Temor o complacencia”: severo llamado de atención de un camarista ante la ola de inhibiciones en el amparo contra la Asociación de Magistrados

“Temor o complacencia”: severo llamado de atención de un camarista ante la ola de inhibiciones en el amparo contra la Asociación de Magistrados

Milei arremetió contra Pedro Sánchez en Madrid: lo llamó dictador y pidió sacar a los socialistas a patadas

Milei arremetió contra Pedro Sánchez en Madrid: lo llamó "dictador" y pidió "sacar a los socialistas a patadas"

Tafí Viejo prepara una acción judicial para defender los Talleres Ferroviarios

Tafí Viejo prepara una acción judicial para defender los Talleres Ferroviarios

Comentarios