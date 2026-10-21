Sillas rotas y baños destruidos: qué denunció Flamengo sobre el Maracaná tras la clasificación de Boca

Resumen para apurados
- Flamengo denunció este martes graves destrozos en el Maracaná de Río de Janeiro tras el partido entre Vasco da Gama y Boca Juniors por actos de vandalismo en el estadio.
- Hubo daños en cientos de butacas, baños y accesos. El partido se disputó allí luego de que la Justicia habilitara a Vasco frente a la negativa del consorcio gestor del estadio.
- La administración repara la sede contrarreloj, ya que Flamengo recibirá este jueves a Estudiantes por Copa Libertadores ante 70.000 hinchas, mientras se calculan las pérdidas.
La clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana dejó una secuela fuera de la cancha. Flamengo, que integra junto a Fluminense el consorcio que administra el Maracaná, denunció graves destrozos en el estadio tras el partido entre Vasco da Gama y el “Xeneize”, disputado el martes en Río de Janeiro.
Según la documentación presentada al club, cientos de sillas fueron rotas, baños y bares quedaron destrozados, y se dañaron estructuras de las rampas de acceso y la señalización. El club atribuyó los hechos a actos de vandalismo de los aficionados presentes y calificó lo ocurrido como “absolutamente inaceptable”.
En su comunicado, el “Mengão” detalló que la evaluación continuará y que, además de las sillas, también se registraron daños en fuentes de agua, inodoros, grifos, dispensadores de jabón y pasamanos. El número total de elementos afectados y el valor de las pérdidas se informarán cuando termine la inspección.
A contrarreloj
Por ahora, ni Flamengo ni el consorcio informaron en qué sectores se produjeron los destrozos, por lo que no se sabe si los responsables fueron hinchas de Vasco da Gama o de Boca.
La administración del estadio, a través de Fla-Flu Serviços, movilizó un equipo para realizar las reparaciones lo antes posible. El jueves, desde las 21.30, Flamengo recibirá a Estudiantes por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, con unos 70.000 espectadores previstos.
El episodio se suma a la polémica que rodeó al partido entre Vasco y Boca, ya que el “Cruzmaltino” tuvo que recurrir a la Justicia para poder hacer de local en el Maracaná ante la negativa del consorcio integrado por Flamengo y Fluminense.