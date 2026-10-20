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Boca pisa fuerte en Brasil: le gana 2 a 0 a Vasco da Gama y se está clasificando a la final de la Copa Sudamericana

El "Xeneize" se impone con goles de Lautaro Di Lollo y Miguel Merentiel. Tras la derrota por 1-0 en La Bombonera, está dando vuelta la serie.

Boca pisa fuerte en Brasil: le gana 2 a 0 a Vasco da Gama y se está clasificando a la final de la Copa Sudamericana
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Boca Juniors vence 2-0 a Vasco da Gama al término del primer tiempo en Brasil para clasificar a la final de la Copa Sudamericana 2026.
  • Con goles de Di Lollo y Merentiel, el equipo revierte la derrota 1-0 sufrida en la ida en La Bombonera y se pone en ventaja en el marcador global.
  • De sostener la diferencia durante el segundo tiempo, el club argentino asegurará su pase al partido definitorio por el título continental.
Resumen generado con IA

Boca se fue al descanso con una ventaja clave en Brasil. Vence 2 a 0 a Vasco da Gama en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana 2026 y, con este resultado, está logrando la clasificación a la final. El equipo brasileño había ganado 1 a 0 en la ida, disputada en La Bombonera.

El "Xeneize" golpeó rápido. A los 4 minutos, Lautaro Di Lollo abrió el marcador con un cabezazo tras un centro de Lautaro Blanco, a la salida de un córner. El gol le permitió a Boca igualar la serie y afrontar el resto de la etapa con otra tranquilidad.

Vasco intentó reaccionar y tuvo algunas aproximaciones, entre ellas un cabezazo de Thiago Mendes que pasó cerca del palo izquierdo a los 11 minutos. Sin embargo, Boca volvió a lastimar en una de sus mejores armas: el contraataque.

A los 34 minutos, Miguel Merentiel amplió la ventaja con un remate de derecha desde afuera del área, luego de una asistencia de Sebastián Villa. El 2 a 0 lo dejó arriba en el resultado global y, por ahora, con un lugar en la final.

Boca afronta el complemento con una ventaja decisiva: si logra sostener el resultado, avanzará a la final de la Copa Sudamericana. La serie todavía no está definida, pero el equipo argentino dio un paso enorme en Brasil.

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