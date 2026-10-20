Boca pisa fuerte en Brasil: le gana 2 a 0 a Vasco da Gama y se está clasificando a la final de la Copa Sudamericana

Boca se fue al descanso con una ventaja clave en Brasil. Vence 2 a 0 a Vasco da Gama en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana 2026 y, con este resultado, está logrando la clasificación a la final. El equipo brasileño había ganado 1 a 0 en la ida, disputada en La Bombonera.