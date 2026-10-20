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Colapinto rompió el silencio antes del GP de Estados Unidos y dejó un mensaje sobre lo que se viene

Después de tres carreras sin sumar puntos trabajó con los ingenieros de Alpine para encontrar respuestas y llega motivado al GP de Estados Unidos.

QUIERE VOLVER A SONREÍR. Colapinto apuesta a comenzar a recuperar terreno en el GP de Estados Unidos.
QUIERE VOLVER A SONREÍR. Colapinto apuesta a comenzar a recuperar terreno en el GP de Estados Unidos.
Por Redacción Deportes Hace 53 Min

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto disputará este fin de semana el GP de Estados Unidos en Austin con el objetivo de volver a sumar puntos tras una racha negativa.
  • El piloto argentino de Fórmula 1 llega tras tres fechas sin sumar unidades, luego de realizar ajustes técnicos junto a los ingenieros del equipo en Enstone.
  • Austin marca el inicio de una gira clave por América, que seguirá en México y Brasil, donde buscará afianzarse y capitalizar el apoyo regional para puntuar.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto quiere cambiar la tendencia y recuperar terreno en la Fórmula 1. Después de tres fechas sin sumar puntos, afrontará este fin de semana el Gran Premio de Estados Unidos, primera escala de una seguidilla de competencias en América que continuará en México y Brasil.

El argentino reconoció que el equipo atravesó un período complicado, aunque destacó el trabajo realizado para revertir la situación. “Hemos tenido una serie de carreras difíciles en las últimas semanas, pero estuve de vuelta en Enstone con mis ingenieros. Todos hemos trabajado duro para asegurarnos de ser mejores en las próximas carreras”, señaló.

Una gira especial por América

“Tengo muchas ganas de volver a correr en Austin y comenzar uno de los tripletes más divertidos del año. Correr en Texas, Ciudad de México y San Pablo es increíble para mí. Disfruto mucho el apoyo de los hinchas que están más cerca de casa”, expresó sobre la seguidilla que se le viene.

“Hay un ambiente muy especial en Austin y la ciudad siempre está llena de vida, lo que es otra de las razones por las que es una de mis carreras favoritas del año”, explicó.

En lo deportivo, Colapinto también destacó las características del circuito estadounidense y anticipó una competencia atractiva. “La pista es increíble para manejar y, con los autos de este año, creo que habrá una competencia emocionante para que todos disfruten”, afirmó.

Con el trabajo realizado en Enstone y el respaldo de los aficionados latinoamericanos como impulso, el piloto de Alpine buscará dejar atrás la racha adversa y aprovechar la gira americana para volver a acercarse a los puestos que otorgan puntos.

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