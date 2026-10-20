Tragedia en la familia Kennedy: a los 42 años murió Kyle, nieta de Bob y Ethel

Resumen para apurados
- Kyle Kennedy, nieta de Robert F. Kennedy, murió a los 42 años el 21 de septiembre en su casa de Massachusetts por causas que aún están bajo investigación.
- Con parálisis desde 2018 por una lesión medular, militó por los derechos de discapacitados, tras haber vivido las muertes de su padre Michael y de su hija recién nacida.
- Su deceso reaviva la histórica tragedia de la dinastía Kennedy y deja un legado de lucha legislativa contra la discriminación médica hacia personas con discapacidad.
La familia Kennedy volvió a quedar atravesada por una pérdida. Kyle Kennedy, hija del abogado, empresario y activista Michael Kennedy, murió a los 42 años en su casa de Westwood, Massachusetts. Su fallecimiento ocurrió el 21 de septiembre, pero la noticia trascendió públicamente este martes, a través de un obituario difundido por su círculo íntimo.
Kyle era nieta de Robert “Bobby” Kennedy y sobrina nieta del expresidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy. Su historia estuvo marcada por pérdidas familiares y, en los últimos años, por un grave problema de salud que la llevó a comprometerse con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
La causa de la muerte aún no fue determinada
La familia no informó las circunstancias del fallecimiento. Según precisó a la revista People la secretaria municipal de Westwood, “la causa de su muerte aún está pendiente de determinación”.
La muerte de Kyle se produjo seis años después de que sufriera una grave lesión medular que le provocó parálisis y diversas complicaciones de salud. El episodio cambió el rumbo de su vida personal y profesional y la impulsó a involucrarse en la lucha contra la discriminación hacia las personas con discapacidad.
Una vida marcada por las pérdidas y el compromiso social
Kyle Kennedy se graduó en Historia en la Universidad de Georgetown y realizó estudios de posgrado en Educación Infantil en Pace y Harvard. Tras la lesión medular, llevó su compromiso al ámbito público y llegó a testificar ante la Cámara de Representantes de su estado contra la discriminación en la atención médica.
Su vida también estuvo atravesada por la muerte de su padre, quien falleció en 1997 en un accidente de esquí, y por la pérdida de su hija Josie, que murió pocos días después de nacer.
En medio de esas tragedias, Kyle encontró apoyo en sus hijos, Conor, de 12 años, y Declan, de 10; en su madre, Victoria Gifford, y en sus hermanos.