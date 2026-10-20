Mundo

Tragedia en la familia Kennedy: a los 42 años murió Kyle, nieta de Bob y Ethel

La nieta de Robert Kennedy y sobrina nieta del ex presidente John F. Kennedy falleció el 21 de septiembre en su casa de Massachusetts. Su muerte se conoció este martes y la causa aún no fue determinada.

Tragedia en la familia Kennedy: a los 42 años murió Kyle, nieta de Bob y Ethel
Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Kyle Kennedy, nieta de Robert F. Kennedy, murió a los 42 años el 21 de septiembre en su casa de Massachusetts por causas que aún están bajo investigación.
  • Con parálisis desde 2018 por una lesión medular, militó por los derechos de discapacitados, tras haber vivido las muertes de su padre Michael y de su hija recién nacida.
  • Su deceso reaviva la histórica tragedia de la dinastía Kennedy y deja un legado de lucha legislativa contra la discriminación médica hacia personas con discapacidad.
Resumen generado con IA

La familia Kennedy volvió a quedar atravesada por una pérdida. Kyle Kennedy, hija del abogado, empresario y activista Michael Kennedy, murió a los 42 años en su casa de Westwood, Massachusetts. Su fallecimiento ocurrió el 21 de septiembre, pero la noticia trascendió públicamente este martes, a través de un obituario difundido por su círculo íntimo.

Kyle era nieta de Robert “Bobby” Kennedy y sobrina nieta del expresidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy. Su historia estuvo marcada por pérdidas familiares y, en los últimos años, por un grave problema de salud que la llevó a comprometerse con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

La causa de la muerte aún no fue determinada

La familia no informó las circunstancias del fallecimiento. Según precisó a la revista People la secretaria municipal de Westwood, “la causa de su muerte aún está pendiente de determinación”.

La muerte de Kyle se produjo seis años después de que sufriera una grave lesión medular que le provocó parálisis y diversas complicaciones de salud. El episodio cambió el rumbo de su vida personal y profesional y la impulsó a involucrarse en la lucha contra la discriminación hacia las personas con discapacidad.

Una vida marcada por las pérdidas y el compromiso social

Kyle Kennedy se graduó en Historia en la Universidad de Georgetown y realizó estudios de posgrado en Educación Infantil en Pace y Harvard. Tras la lesión medular, llevó su compromiso al ámbito público y llegó a testificar ante la Cámara de Representantes de su estado contra la discriminación en la atención médica.

Su vida también estuvo atravesada por la muerte de su padre, quien falleció en 1997 en un accidente de esquí, y por la pérdida de su hija Josie, que murió pocos días después de nacer.

En medio de esas tragedias, Kyle encontró apoyo en sus hijos, Conor, de 12 años, y Declan, de 10; en su madre, Victoria Gifford, y en sus hermanos.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”
1

Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF
2

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF

Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques
3

Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques

Investigan al padre de Agostina Páez por uno robo de $1,5 millones en Termas de Río Hondo
4

Investigan al padre de Agostina Páez por uno robo de $1,5 millones en Termas de Río Hondo

Despliegan un campamento en el Ñuñorco para intensificar la búsqueda de Raúl Moyano
5

Despliegan un campamento en el Ñuñorco para intensificar la búsqueda de Raúl Moyano

Ranking notas premium
“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo
1

“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes
2

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?
3

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?

“Estoy como loca”: qué hay detrás de los pellets hormonales que usa la “Bomba Tucumana”
4

“Estoy como loca”: qué hay detrás de los pellets hormonales que usa la “Bomba Tucumana”

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?
5

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?

Más Noticias
Despliegan un campamento en el Ñuñorco para intensificar la búsqueda de Raúl Moyano

Despliegan un campamento en el Ñuñorco para intensificar la búsqueda de Raúl Moyano

Soledad Pastorutti confesó quién fue el famoso que la besó mientras estaba de novia y desató un escándalo familiar

Soledad Pastorutti confesó quién fue el famoso que la besó mientras estaba de novia y desató un escándalo familiar

Falleció Antonio Grimau: cuál fue la causa y cómo pasó sus últimos días

Falleció Antonio Grimau: cuál fue la causa y cómo pasó sus últimos días

El Niño pone en alerta a Tucumán: preparan asistencia para 8.000 familias ante posibles inundaciones

El Niño pone en alerta a Tucumán: preparan asistencia para 8.000 familias ante posibles inundaciones

Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”

Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”

Investigan al padre de Agostina Páez por uno robo de $1,5 millones en Termas de Río Hondo

Investigan al padre de Agostina Páez por uno robo de $1,5 millones en Termas de Río Hondo

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF

Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques

Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques

Comentarios