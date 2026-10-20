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La formación de Boca para enfrentar a Vasco da Gama: Paredes irá al banco y Villa será titular

Arruabarrena decidió no arriesgar desde el arranque al mediocampista y apostará por Battaglia en el medio. Con los ingresos de Herrera en la zaga y del colombiano en ataque, el equipo busca revertir el 0-1 en el Maracaná para clasificar a la final de la Copa Sudamericana.

La formación de Boca para enfrentar a Vasco da Gama: Paredes irá al banco y Villa será titular
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Boca visitará este martes a Vasco da Gama en el Maracaná con Paredes de suplente y Villa de titular, buscando revertir la serie semifinal de Copa Sudamericana.
  • Tras caer 1-0 en La Bombonera, el DT Rodolfo Arruabarrena prefirió resguardar a Paredes tras su desgarro y sumó a Facundo Herrera y Sebastián Villa en el once inicial.
  • El xeneize necesita un triunfo en Río de Janeiro para alcanzar la final continental, dependiendo de su poder ofensivo para dar vuelta la desventaja ante el conjunto brasileño.
Resumen generado con IA

Boca visitará este martes desde las 21.30 a Vasco da Gama en el estadio Maracaná con la necesidad de dar vuelta el 0-1 sufrido en La Bombonera para clasificar a la final de la Copa Sudamericana. La principal duda en la alineación quedó resuelta en las últimas horas: tras recuperarse en 11 días de un desgarro en el isquiotibial, Leandro Paredes comenzará en el banco de suplentes. El técnico Rodolfo Arruabarrena optó por la cautela para evitar una recaída física y preservar al volante para el complemento: “Lea está trabajando casi a la par del grupo. Obviamente los plazos no son los que pensaba en principio; él quiere estar, pero hay un riesgo”, explicó el entrenador antes del viaje a Río de Janeiro.

Con la determinación de resguardar a Paredes, Rodrigo Battaglia se mantendrá como volante central. El mediocampista, que sumó rodaje tras superar una inactividad prolongada por una operación en el tendón de Aquiles, compartirá la mitad de la cancha junto a Santiago Ascacíbar y Milton Delgado, repitiendo la estructura utilizada en la última presentación ante Talleres de Córdoba.

En la última línea, Facundo "Jagger" Herrera regresará a la zaga central en lugar de Ayrton Costa para hacer dupla con Lautaro Di Lollo. En el ataque, ante la salida de Ángel Romero, el cuerpo técnico se inclinó por el ingreso de Sebastián Villa por encima de Alan Velasco, conformando la delantera junto a Miguel Merentiel y Leonel Flores.

La probable formación de Boca para buscar la clasificación en Brasil tendrá a Álvaro Montero en el arco; Leandro Lozano, Di Lollo, Herrera y Lautaro Blanco en defensa; Ascacíbar, Battaglia y Delgado en el mediocampo; Villa, Merentiel y Flores en la delantera. El encuentro contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y la transmisión televisiva de DSports.

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