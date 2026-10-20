La formación de Boca para enfrentar a Vasco da Gama: Paredes irá al banco y Villa será titular

Boca visitará este martes desde las 21.30 a Vasco da Gama en el estadio Maracaná con la necesidad de dar vuelta el 0-1 sufrido en La Bombonera para clasificar a la final de la Copa Sudamericana. La principal duda en la alineación quedó resuelta en las últimas horas: tras recuperarse en 11 días de un desgarro en el isquiotibial, Leandro Paredes comenzará en el banco de suplentes. El técnico Rodolfo Arruabarrena optó por la cautela para evitar una recaída física y preservar al volante para el complemento: “Lea está trabajando casi a la par del grupo. Obviamente los plazos no son los que pensaba en principio; él quiere estar, pero hay un riesgo”, explicó el entrenador antes del viaje a Río de Janeiro.