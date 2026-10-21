XVII Congreso Nacional de Genealogía y Heráldica en Tucumán: tres días para aprender sobre linajes, escudos e historia

El cierre

A las 10 se realizará el cierre formal del congreso, con palabras de despedida de Méndez y de Flores Ivaldi, pero la jornada continuará. A las 10.40, los participantes se trasladarán al Museo Histórico Nicolás Avellaneda (Congreso 56), donde se presentará y venderá el boletín número 7 del Centro de Estudios Genealógicos de Tucumán, junto con tres publicaciones especiales de la institución. Entre los libros figura también “Los Iramain y sus familias derivadas”, de Jorge Iramain. Finalmente, a las 12, la delegación se dirigirá a la Casa Histórica para rendir homenaje a los congresales en el Salón de la Jura.