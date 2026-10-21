XVII Congreso Nacional de Genealogía y Heráldica en Tucumán: tres días para aprender sobre linajes, escudos e historia

¿De dónde venimos? ¿Qué historias esconden nuestros apellidos? ¿Cómo se reconstruyen los vínculos entre familias que vivieron hace siglos y qué revelan esos parentescos sobre la sociedad de otras épocas? Son preguntas que suelen despertar la curiosidad de quienes buscan sus propias raíces, y a la vez constituyen una vía para comprender la historia colectiva. Esa será una de las propuestas del XVII Congreso Nacional de Genealogía y Heráldica, que comenzará mañana y se extenderá hasta el sábado, con la participación de investigadores de distintas provincias y de Uruguay.
Organizado por el Centro de Estudios Genealógicos de Tucumán y por la Federación Argentina de Genealogía y Heráldica, el encuentro tendrá como sede la Unsta (9 de Julio 165). A lo largo de tres jornadas se desarrollarán 22 conferencias que abordarán una amplísima agenda de temas, según destacaron los genealogistas Máximo Méndez y Celia Avellaneda de Ibarreche, encargados de la organización. La apertura será mañana a las 15.20, cuando Méndez, presidente del Centro de Estudios Genealógicos de Tucumán, y Gerardo Flores Ivaldi, titular de la Federación Argentina de Genealogía y Heráldica, darán la bienvenida a los participantes.
Daniel Rodríguez Drago abrirá las exposiciones de la primera jornada con una investigación sobre la genealogía y la historia del linaje Descole. Luego, Juan Manuel Medrano Balcarce reconstruirá los parentescos y la descendencia de la familia Beltrán, de Santiago del Estero, con especial atención a su vínculo con Santa Mama Antula. Por su parte, Félix Montilla Zavalía analizará la heráldica del obispo de Tucumán Ángel Mariano Moscoso Pérez de Oblitas (1733-1804); mientras que Carlos Méndez Paz (h) presentará apuntes sobre los capellanes del convento de Santa Teresa de Potosí.
Llama la atención la ponencia de José Luis Faggiani, quien abordará la genealogía del futbolista Raimundo “Mumo” Orsi, bajo el título “La sinfonía del wing izquierdo”. La tarde se completará con dos trabajos dedicados a familias vinculadas con Tucumán: Pedro Ottonello expondrá sobre los Sorroza de Monteros, y Máximo Méndez presentará una investigación sobre los Salas y los Valdés de Tucumán, obra de Juan Bautista García Posse.
El viernes las actividades comenzarán a las 9 con la exposición de Ernesto Spangenberg sobre Rodrigo Sequeiros de Sotomayor. Luego, Raúl Linares Araya estudiará la historia de la llamada Casa del Virrey, en Luján; mientras que Marcelo Gershani Oviedo reconstruirá el mundo familiar de Manuel Eugenio Rivas de Lara, padrastro de Manuela Mónica Belgrano.
Gerardo Flores Ivaldi presentará su investigación sobre los Ivaldi en Tucumán y su procedencia piamontesa, mientras que Gabriela Rollate del Corro y Ernesto Álvarez Uriondo seguirán el recorrido de una rama de los Del Corro, desde Arequipa hasta Tucumán.
Daniel Erimbaue presentará nuevos aportes sobre la genealogía de los Luna tucumanos y sus conexiones con Copiapó; en tanto que Eugenia Fagalde y Raúl Cossio examinarán las evidencias hemerográficas y bibliográficas sobre la identidad territorial de Lola Mora, para fundamentar documentalmente su condición de tucumana. La última exposición del viernes estará a cargo de Manuel Manzano, quien abordará los expedientes matrimoniales de tucumanos conservados en el Archivo Eclesiástico de la ciudad de Córdoba.
El sábado a las 9, Alejandro Laje y José Agustín Poviña abrirán las disertaciones con un trabajo sobre los linajes Padilla, Poviña, Laje y Villagra, entre 1861 y 2009. El cierre académico estará a cargo de Máximo Méndez, quien explorará hipótesis sobre la ascendencia por línea paterna del escritor Pablo Rojas Paz a partir de sus cuentos.
El cierre
A las 10 se realizará el cierre formal del congreso, con palabras de despedida de Méndez y de Flores Ivaldi, pero la jornada continuará. A las 10.40, los participantes se trasladarán al Museo Histórico Nicolás Avellaneda (Congreso 56), donde se presentará y venderá el boletín número 7 del Centro de Estudios Genealógicos de Tucumán, junto con tres publicaciones especiales de la institución. Entre los libros figura también “Los Iramain y sus familias derivadas”, de Jorge Iramain. Finalmente, a las 12, la delegación se dirigirá a la Casa Histórica para rendir homenaje a los congresales en el Salón de la Jura.