River se prepara para recibir a Racing: los cambios que analiza Leonardo Ponzio para el domingo

La primera práctica de la semana estuvo destinada a trabajos regenerativos y evaluaciones físicas para los futbolistas que participaron del triunfo en el estadio Mario Alberto Kempes. La principal preocupación pasa por Fausto Vera, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y permanecerá al menos tres semanas fuera de las canchas. Más allá de esa lesión, el resto de los jugadores terminó el encuentro sin inconvenientes físicos.