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River se prepara para recibir a Racing: los cambios que analiza Leonardo Ponzio para el domingo

Después de la goleada ante Belgrano, el "Millonario" retomó los entrenamientos con la mira puesta en el duelo del Monumental. La suspensión de Martínez Quarta obliga a modificar la defensa, mientras que Acuña podría regresar a la titularidad.

POSIBLE REGRESO. Marcos Acuña se recupera de un golpe en el empeine y podría volver a la titularidad ante Racing, en reemplazo de Francisco Ortega.
POSIBLE REGRESO. Marcos Acuña se recupera de un golpe en el empeine y podría volver a la titularidad ante Racing, en reemplazo de Francisco Ortega.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • River prepara cambios en Ezeiza para recibir a Racing este domingo en el Monumental, obligado por la suspensión de Martínez Quarta y la lesión de Fausto Vera.
  • El Millonario viene de golear 3-0 a Belgrano, pero perdió a Vera por desgarro y a Martínez Quarta por amarillas, mientras Marcos Acuña se perfila para regresar.
  • A tres fechas del final, River necesita ganar para meterse en los playoffs del Clausura y mantener vivas sus chances de clasificar a la Copa Libertadores 2027.
Resumen generado con IA

Después de la goleada por 3-0 frente a Belgrano en Córdoba, River a preparar el encuentro del domingo ante Racing, un partido que será determinante para sus aspiraciones en el Torneo Clausura y en la tabla anual. Tras disfrutar del lunes libre, el plantel retomó los entrenamientos en Ezeiza bajo las órdenes de Leonardo Ponzio, quien deberá resolver algunas modificaciones en la formación titular. 

La primera práctica de la semana estuvo destinada a trabajos regenerativos y evaluaciones físicas para los futbolistas que participaron del triunfo en el estadio Mario Alberto Kempes. La principal preocupación pasa por Fausto Vera, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y permanecerá al menos tres semanas fuera de las canchas. Más allá de esa lesión, el resto de los jugadores terminó el encuentro sin inconvenientes físicos.

Uno de los cambios que deberá realizar Ponzio será obligatorio. Lucas Martínez Quarta acumuló su quinta tarjeta amarilla y tendrá que cumplir una fecha de suspensión. El defensor recibió la amonestación una vez finalizado el partido contra Belgrano, por lo que llegará sin esa carga al Superclásico frente a Boca, correspondiente a la fecha 15.

Para reemplazarlo, el entrenador maneja dos alternativas: Lautaro Rivero y Tobías Ramírez. El primero aparece como una posibilidad concreta, especialmente porque fue quien comenzó a realizar movimientos de calentamiento cuando Martínez Quarta quedó sentido tras un choque de cabezas en Córdoba.

Rivero tuvo participación limitada durante el Clausura. Fue titular como lateral izquierdo frente a Rosario Central, cuando Eduardo Coudet dirigía al equipo, mientras que con Ponzio apenas disputó dos minutos ante Banfield. Si finalmente ingresa, Nicolás Otamendi pasará a ocupar el puesto de primer marcador central. 

Ramírez, por su parte, acumula solamente 45 minutos desde su llegada al club, a fines de marzo. Su única participación fue precisamente contra Racing, en el Cilindro, donde fue reemplazado durante el descanso después de recibir una amonestación. Posteriormente atravesó una operación de rodilla y lleva seis encuentros consecutivos entre los suplentes, sin ingresar.

Otra modificación posible es el regreso de Marcos Acuña. El lateral izquierdo no estuvo frente a Belgrano por un golpe en el empeine sufrido contra Sarmiento, pero evolucionó favorablemente y comenzó a trabajar con mayor intensidad. Si responde bien durante la semana, recuperará su lugar en reemplazo de Francisco Ortega

En ataque, Ponzio también deberá decidir si mantiene a Lucas Beltrán como titular o vuelve a apostar por Sebastián Driussi, el delantero con mayor eficacia del plantel, aunque condicionado por sus problemas físicos.

River llega al clásico ubicado en el sexto puesto del Grupo B y séptimo en la tabla anual, actualmente en zona de Copa Sudamericana. Con tres fechas por disputar, necesita sumar para asegurar su clasificación a los playoffs y mantener sus posibilidades de ingresar a la Copa Libertadores 2027.

La probable formación de River ante Racing

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero o Tobías Ramírez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; y Lucas Beltrán.

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