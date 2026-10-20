“José Luis Borges”: el furcio de Jorge Macri en un homenaje al escritor argentino en España

El episodio ocurrió este martes, durante una ceremonia en el Instituto Cervantes, donde se depositaron objetos personales de Borges y de su esposa, María Kodama, en la denominada Caja de las Letras. El acto reunió a autoridades españolas, representantes de la Fundación Jorge Luis Borges y familiares de Kodama, en el marco de las actividades por los 40 años de la muerte del autor de Ficciones.