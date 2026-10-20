“José Luis Borges”: el furcio de Jorge Macri en un homenaje al escritor argentino en España
El jefe de Gobierno porteño confundió dos veces el nombre de Jorge Luis Borges durante un acto en Madrid. El episodio ocurrió en una ceremonia en homenaje al escritor, a 40 años de su muerte, y quedó registrado en video.
Resumen para apurados
- El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, llamó erróneamente 'José Luis Borges' al célebre escritor este martes en Madrid, durante un homenaje oficial en el Instituto Cervantes.
- El furcio ocurrió al leer su discurso ante familiares de María Kodama, en un acto donde se depositaron objetos del autor por los 40 años de su fallecimiento.
- El desliz se viralizó rápidamente en redes sociales, mientras Macri expresó su intención de replicar en Buenos Aires este modelo de preservación del patrimonio cultural.
Jorge Macri protagonizó un incómodo momento durante un homenaje a Jorge Luis Borges en Madrid, España. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nombró dos veces al escritor como “José Luis Borges” mientras leía su discurso, en un acto dedicado a preservar su legado cultural. El furcio quedó registrado en video y se viralizó en las redes sociales.
El episodio ocurrió este martes, durante una ceremonia en el Instituto Cervantes, donde se depositaron objetos personales de Borges y de su esposa, María Kodama, en la denominada Caja de las Letras. El acto reunió a autoridades españolas, representantes de la Fundación Jorge Luis Borges y familiares de Kodama, en el marco de las actividades por los 40 años de la muerte del autor de Ficciones.
El doble furcio de Jorge Macri con el nombre de Borges
El primer error se produjo cuando el mandatario porteño agradeció a las autoridades presentes y mencionó a la “Fundación Internacional José Luis Borges”, en lugar de utilizar el nombre correcto del escritor.
Poco después, volvió a equivocarse al destacar la relación de Borges con Buenos Aires y su proyección internacional. “José Luis Borges pertenece a Buenos Aires por nacimiento, a Argentina por identidad, pero al mundo por la dimensión universal de su literatura”, expresó durante su intervención.
La repetición del error generó incomodidad entre las representantes de la Fundación Borges, Mariana y María Victoria Kodama, sobrinas de María Kodama, que se encontraban detrás del funcionario.
El homenaje a Jorge Luis Borges en Madrid
La ceremonia tuvo como escenario la Caja de las Letras, una antigua cámara acorazada ubicada en la sede central del Instituto Cervantes. Allí se conservan legados y objetos vinculados con figuras destacadas de la cultura hispanohablante.
Los recuerdos de Borges y Kodama fueron depositados en las consignas 1618 y 1628, respectivamente. Entre los objetos del escritor se encuentra la corbata gris que utilizó cuando recibió el Premio Cervantes en 1980. La elección de dos cajas contiguas buscó representar el vínculo entre ambos.
Durante el acto, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, destacó la importancia de Borges para la literatura universal y también reivindicó la trayectoria intelectual y cultural de María Kodama.
Jorge Macri propuso llevar la idea a Buenos Aires
Más allá del error, el jefe de Gobierno porteño elogió la iniciativa de conservar objetos y recuerdos de personalidades de la cultura. Macri calificó de “borgiano” el gesto de atesorar historias y posibilidades de futuro en las cajas del Instituto Cervantes.
Además, aseguró que le gustaría replicar la propuesta en Argentina para proteger el patrimonio cultural. “Me llevo a Buenos Aires esta idea maravillosa de proteger los legados culturales, el verdadero oro”, afirmó.
El acto se realizó en el marco del 40.º aniversario de la muerte de Jorge Luis Borges, fallecido en Ginebra el 14 de junio de 1986. El escritor argentino es considerado una de las figuras fundamentales de la literatura del siglo XX, con una obra que transformó la narrativa fantástica y la reflexión filosófica en la literatura en español.