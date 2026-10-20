Escándalo en Huracán: el árbitro Nicolás Ramírez denunció amenazas de dirigentes durante el partido ante Gimnasia

El partido entre Huracán y Gimnasia, que terminó con una victoria por 2-1 para el equipo platense, sumó un episodio de tensión fuera del campo de juego. El árbitro Nicolás Ramírez denunció en su informe haber recibido insultos y amenazas de dirigentes y allegados del club local durante el entretiempo del encuentro disputado el jueves en Parque Patricios.