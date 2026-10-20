Escándalo en Huracán: el árbitro Nicolás Ramírez denunció amenazas de dirigentes durante el partido ante Gimnasia
El juez aseguró que recibió insultos y amenazas durante el entretiempo del encuentro disputado en Parque Patricios. Según su informe, el vicepresidente del club intentó ingresar al vestuario arbitral.
Resumen para apurados
- El árbitro Nicolás Ramírez denunció que directivos de Huracán lo amenazaron el jueves en Parque Patricios durante el entretiempo con Gimnasia por discrepancias arbitrales.
- El juez detalló que el vicepresidente David Garzón quiso ingresar a su vestuario y debió pedir custodia policial tras demorarse el reinicio del cotejo que Gimnasia ganó 2-1.
- El informe arbitral abre la puerta a severas sanciones disciplinarias de la AFA para los dirigentes y el club, además de encender alarmas sobre la seguridad en los estadios.
El partido entre Huracán y Gimnasia, que terminó con una victoria por 2-1 para el equipo platense, sumó un episodio de tensión fuera del campo de juego. El árbitro Nicolás Ramírez denunció en su informe haber recibido insultos y amenazas de dirigentes y allegados del club local durante el entretiempo del encuentro disputado el jueves en Parque Patricios.
Según detalló el juez, los incidentes comenzaron cuando el equipo arbitral se dirigía hacia los vestuarios después de la primera mitad. La situación provocó que el descanso se extendiera más de lo habitual.
“El entretiempo duró 20 minutos, debido a que en el retorno al vestuario hubo autoridades del equipo local que se encontraban en proximidad al ingreso”, señaló Ramírez en el documento presentado después del partido. Además, explicó que esas personas “comenzaron a increparnos con protestas airadas en desacuerdo con ciertas decisiones”.
Sin embargo, el episodio no terminó allí. De acuerdo con el informe, la tensión continuó cuando los árbitros ya se encontraban dentro del vestuario. “Golpearon en reiteradas oportunidades la puerta queriendo entrar y antes de regresar al campo de juego se acercó el personal policial anunciando que el vicepresidente (David Garzón) quería entrar para conversar”, manifestó Ramírez.
El árbitro aseguró que rechazaron esa posibilidad y que la situación se agravó. “No se autorizó el ingreso y en disconformidad comenzaron a insultar y amenazar”, sostuvo.
Ante ese escenario, el equipo arbitral solicitó medidas para poder regresar al campo de juego sin nuevos enfrentamientos con las autoridades del club. “Solicitamos al responsable de la Liga Profesional y personal policial que nos garantice el trayecto sin cruzarnos con directivos para evitar diálogos y un mal momento”, agregó el juez en su informe.
Uno de los aspectos llamativos del episodio es que el primer tiempo no había registrado jugadas polémicas de importancia. Gimnasia se había puesto en ventaja a los 18 minutos gracias a un gol de Ignacio Fernández y se fue al descanso con el marcador a su favor.
En el complemento, Huracán consiguió igualar el resultado mediante un penal ejecutado por el ecuatoriano Jordy Caicedo. Sin embargo, cuando el encuentro se acercaba a su final, Germán Conti apareció en tiempo de descuento para marcar el 2-1 definitivo y darle la victoria al conjunto platense.
De esta manera, el triunfo de Gimnasia quedó acompañado por la denuncia presentada por Ramírez, quien dejó constancia de los incidentes ocurridos durante el descanso y de las medidas que debieron solicitar los árbitros para regresar al campo de juego.