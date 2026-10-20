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Cristiano le gana a Messi, pero solo en una edición: cómo va la votación del mejor Balón de Oro de la historia

El premio de 2008 del portugués va primero y los de 2012 y 2023 del argentino lo escoltan. La votación cierra el 27 de octubre.

EL MÁS GRANDE. El Balón de Oro celebra sus 70 años con una votación entre los futbolistas que lo ganaron al menos dos veces.
EL MÁS GRANDE. El Balón de Oro celebra sus 70 años con una votación entre los futbolistas que lo ganaron al menos dos veces.
Por Redacción Deportes Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Por los 70 años del Balón de Oro, la web oficial abrió una encuesta global para elegir la mejor edición histórica, donde Cristiano (2008) lidera sobre Messi (2012 y 2023).
  • La votación, con costo de un euro, incluye a diez futbolistas con múltiples galardones y destaca las temporadas récord del portugués en Manchester y del argentino en Barcelona.
  • La compulsa cerrará el 27 de octubre y coronará simbólicamente la actuación individual más destacada de todos los tiempos según el veredicto de los aficionados.
Resumen generado con IA

El Balón de Oro celebra sus 70 años de historia con una votación particular. La página oficial del premio lanzó una encuesta para que los fanáticos elijan cuál fue el Balón de Oro más grande de todos los tiempos, entre los futbolistas que lo ganaron al menos en dos ocasiones.

La lista la integran diez jugadores: el argentino Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023), el portugués Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017), el brasileño Ronaldo Nazario (1997 y 2002), el neerlandés Marco van Basten (1988, 1989 y 1992), el francés Michel Platini (1983, 1984 y 1985) y el alemán Karl-Heinz Rummenigge (1980 y 1981).

Completan la nómina el inglés Kevin Keegan (1978 y 1979), el alemán Franz Beckenbauer (1972 y 1976), el neerlandés Johan Cruyff (1971, 1973 y 1974) y el hispano-argentino Alfredo Di Stéfano (1957 y 1959). La votación está abierta al público, cuesta un euro y cerrará el 27 de octubre a las 0 de Francia, es decir, a las 20 del lunes 26 en la Argentina.

Cómo va la votación

Por ahora, el primer lugar es para el Balón de Oro 2008 de Cristiano Ronaldo, premio a la temporada en la que conquistó la Premier League y la Champions League con el Manchester United, además del Mundial de Clubes. En aquella campaña, el portugués marcó 42 goles y dio 7 asistencias en 49 partidos.

El segundo puesto, al menos hasta el momento, corresponde al Balón de Oro 2012 de Messi, que coronó un año récord en el que el rosarino convirtió 91 goles en 69 partidos.

El podio lo completa otro premio del argentino: el de 2023, que reconoció la temporada en la que se consagró campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022 y ganó la Ligue 1 y la Supercopa de Francia con el Paris Saint-Germain.

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