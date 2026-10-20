Cristiano le gana a Messi, pero solo en una edición: cómo va la votación del mejor Balón de Oro de la historia

Completan la nómina el inglés Kevin Keegan (1978 y 1979), el alemán Franz Beckenbauer (1972 y 1976), el neerlandés Johan Cruyff (1971, 1973 y 1974) y el hispano-argentino Alfredo Di Stéfano (1957 y 1959). La votación está abierta al público, cuesta un euro y cerrará el 27 de octubre a las 0 de Francia, es decir, a las 20 del lunes 26 en la Argentina.